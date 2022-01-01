Рекорд пал: Овечкин — лучший в истории по голам в большинстве

Александр Овечкин забросил 275-ю шайбу в численном преимуществе, став единоличным рекордсменом в истории НХЛ, а также установил еще ряд важных достижений. «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.

«Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 1:3

В новогоднюю ночь по Москве «Вашингтон», в составе которого на регулярной основе выступают четверо россиян — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов — приехал в гости к «Детройту».

Начало встречи для столичных гостей вышло сонным, в то время как не игравшие с 18 декабря «Ред Уингз» были заряженными, бодрыми и мотивированными. Звонок будильника для «Кэпиталз» прозвучал в концовке первого периода, когда Орлов поставил подножку Тайлеру Бертуцци, а Пий Суттер в начале второй 20-минутки с передач Сэма Ганье и единственного российского легионера хозяев Владислава Наместникова, проводящего отличный сезон, открыл счет. Формально время большинства детройтцев уже истекло, но по сути это была реализация лишнего. «Дзюба? Только не в «Рубин» Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в беседе... 01 января 11:38

Пропущенная Самсоновым шайба пробудила его полевых партнеров, и они заиграли в совсем другой хоккей. Еще до второго перерыва равновесие в счете было восстановлено. Проводивший первый матч в сильнейшей лиге мира защитник Лукас Юханссон сделал передачу на Кузнецова под чужую синюю линию, а тот активными действиями не позволил Марку Стаалу прервать пас, выскочил с шайбой на ворота и пробил Томаса Грайсса. Для Кузнецова этот гол стал 11-м в сезоне.

Чуть позже, уже в третьем периоде, проводящий великолепную кампанию центрфорвард отметился еще и 22-й голевой передачей, когда в большинстве отдал под щелчок с дальней дистанции на, конечно же, Александра Овечкина. Грайсс вроде бы зацепил шайбу, но она все же заползла за его спиной в ворота.

Интересно, что во время матча было объявлено, что вашингтонцы забросили уже в равных составах, когда время удаления Робби Фаббри уже истекло. Но уже по окончании встречи клуб подал запрос на пересмотр, и лига действительно переоценила момент — шайба пересекла ленточку за секунду до истечения штрафного времени!

Таким образом, Овечкин оформил свою 275-ю шайбу в численном большинстве в карьере и стал единоличным рекордсменом по этому показателю в истории лиги, оставив за спиной Дэй ва Андрейчука.

«Это великий момент для меня, для команды, для болельщиков и для игры вообще. Теперь это осталось позади и можно двигаться дальше», — сказал после окончания встречи сам рекордсмен.

Кстати, в голе поучаствовал недавно восстановившийся от тяжелого повреждения шведский центр Никлас Бэкстрем. Из 275-ти голов россиянина в большинстве он поучаствовал в качестве ассистента уже в 116-ти!

Но Александр Великий на этом не остановился и успел на последней минуте установить окончательный счет встречи, поразив уже оставленные Грайссом ворота.

Ови догнал в списке лучших снайперов немца Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» — у обоих по 24 точных броска в сезоне — и уже достиг показателя в 50 очков, уступая только тому же Драйзайтлю (51) и его партнеру по «Эдмонтону» Коннору Макдэвиду (52).

Кроме того, россиянин забросил 119-ю победную в матчах регулярных чемпионатов шайбу и вышел на единоличное третье место по этому показателю, опередив легендарного Фила Эспозито. Впереди теперь только Яромир Ягр (135) и Горди Хоу (121).

Гол же в пустые ворота принес капитану «Вашингтона» 1370-е очко в карьере, и здесь он обошел Джонни Бьюсика, войдя в топ-25 бомбардиров за всю историю НХЛ.

Наконец, теперь у Ови 754 результативных броска в карьере, и до занимающего третье место в истории лиги Ягра остается всего 12 точных попаданий. «Для Тутберидзе главное — дочка, а девочки потом» Продолжаются споры по поводу итогов чемпионата России по фигурному катанию, который состоялся... 31 декабря 19:26

Из других интересных моментов этого противостояния, Дмитрий Орлов провел свой 600-й поединок в НХЛ, а тремя звездами встречи стали три россиянина: за Овечкиным расположиолись отразивший 19 из 20-ти бросков Самсонов и, кроме голевой передачи, сделавший два броска и один блок-шот Наместников.

Другие матчи

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 6:5 ОТ

«Вегас Голден Найтс» — «Анахайм Дакс» — 3:1

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:4 Б

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