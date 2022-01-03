Непряева идет за вторым золотом «Тур де Ски»: россиянки сражаются в масс-старте. LIVE

Продолжается престижная многодневка «Тур де Си», в рамках которой женщины бегут масс-старт классическим стилем на 10 км. Наталья Непряева может завоевать свое второе золото на «Тур де Ски» в этом сезоне. Ранее россиянка выиграла классический спринт. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
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14:47
Сорина откатилась на 13-ю позицию (+3,1 секунды). Главное не затеряться в толпе, не столкнуться с кем-нибудь и не отпустить в какой-то момент лидеров.
14:46
На отметке 1,4 км Непряева продолжает держаться за спинами лидеров, уступая им всего 1,8 секунды. На первом месте сейчас финка Криста Пярмякоски.
14:45
Сорина идет восьмой (+1,3 секунды от лидера), Смирнова — 38-я (+10 секунд), остальные россиянки еще дальше.
14:44
После 1 км Непряева оказалась шестой, но проигрывает лидирующей финке Кертту Нисканен всего 1,1 секунды.
14:42
Непряева уверенно держится в числе лидеров, Сорина идет неподалеку.
14:40
Гонка началась!
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100%
14:35
Россию представляют Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова, Анастасия Рыгалина, Лилия Васильева и Христина Мацокина.
14:30
Добрый день, уважаемые любители спорта! В 14.40 мск начнется женский масс-старт классическим стилем на 10 км в рамках третьего этапа «Тур де Ски».
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