03 января 2022, 14:26 Спорт Непряева идет за вторым золотом «Тур де Ски»: россиянки сражаются в масс-старте. LIVE Лыжи. «Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме. Масс-старт классическим стилем, 10 км. Женщины. ОНЛАЙН Эльвира Ондар Слушать Остановить

Продолжается престижная многодневка «Тур де Си», в рамках которой женщины бегут масс-старт классическим стилем на 10 км. Наталья Непряева может завоевать свое второе золото на «Тур де Ски» в этом сезоне. Ранее россиянка выиграла классический спринт. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.