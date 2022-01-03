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Спорт

Непряева идет за вторым золотом «Тур де Ски»: россиянки сражаются в масс-старте. LIVE

Лыжи. «Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме. Масс-старт классическим стилем, 10 км. Женщины. ОНЛАЙН

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Продолжается престижная многодневка «Тур де Си», в рамках которой женщины бегут масс-старт классическим стилем на 10 км. Наталья Непряева может завоевать свое второе золото на «Тур де Ски» в этом сезоне. Ранее россиянка выиграла классический спринт. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:47

Сорина откатилась на 13-ю позицию (+3,1 секунды). Главное не затеряться в толпе, не столкнуться с кем-нибудь и не отпустить в какой-то момент лидеров.

14:46

На отметке 1,4 км Непряева продолжает держаться за спинами лидеров, уступая им всего 1,8 секунды. На первом месте сейчас финка Криста Пярмякоски.

14:45

Сорина идет восьмой (+1,3 секунды от лидера), Смирнова — 38-я (+10 секунд), остальные россиянки еще дальше.

14:44

После 1 км Непряева оказалась шестой, но проигрывает лидирующей финке Кертту Нисканен всего 1,1 секунды.

14:42

Непряева уверенно держится в числе лидеров, Сорина идет неподалеку.

14:40

Гонка началась!

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14:35

Россию представляют Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова, Анастасия Рыгалина, Лилия Васильева и Христина Мацокина.

14:30

Добрый день, уважаемые любители спорта! В 14.40 мск начнется женский масс-старт классическим стилем на 10 км в рамках третьего этапа «Тур де Ски».

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