Подтвердить статус фаворита: Медведев играет против Де Минора. LIVE

Сборная России играет свой второй матч на АТР Cup, выступая против национальной команды Австралии. Во второй игре дня Даниил Медведев сражается против Алекса Де Минора. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
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12:03
Пока все без вариантов — 2:0.
12:03
Очко с подачи — 40:0.
12:02
Снова не попадает в корт австралиец под давлением второй ракетки мира — 30:0.
12:02
Де Минор пробивает в аут по длине вторым ударом после подачи Даниила — 15:0.
12:01
Шикарно выигрывает красивый и долгий розыгрыш россиянин, обводя рванувшего к сетке соперника — 1:0.
12:00
Очередная ошибка де Минора — 0:40, три брейк-пойнта у Даниила.
12:00
Обмен ударами после второй подачи, и снова Алекс ошибается — 0:30.
11:59
Медведев выигрывает первое же очко на подаче де Минора — 0:15.
11:55
Разминка близка к завершению. Напомним, что Медведев является второй ракеткой мира, Дакворт — 34-й.
11:50
Роман Сафиуллин в красивом стиле переиграл в первом поединке дня Джеймса Дакворта — 7:6 (8-6), 6:4. Теперь Медведев может принести России победу в матче.
11:45
Во втором поединке матча АТР Cup между сборными России и Австралии встречаются Даниил Медведев и Алекс де Минор. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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