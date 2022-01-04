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Спорт

Подтвердить статус фаворита: Медведев играет против Де Минора. LIVE

Теннис. АТР Cup. Медведев — Де Минор. ОНЛАЙН

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Susana Vera/Reuters
Сборная России играет свой второй матч на АТР Cup, выступая против национальной команды Австралии. Во второй игре дня Даниил Медведев сражается против Алекса Де Минора. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
12:03

Пока все без вариантов — 2:0.

12:03

Очко с подачи — 40:0.

12:02

Снова не попадает в корт австралиец под давлением второй ракетки мира — 30:0.

12:02

Де Минор пробивает в аут по длине вторым ударом после подачи Даниила — 15:0.

12:01

Шикарно выигрывает красивый и долгий розыгрыш россиянин, обводя рванувшего к сетке соперника — 1:0.

12:00

Очередная ошибка де Минора — 0:40, три брейк-пойнта у Даниила.

12:00

Обмен ударами после второй подачи, и снова Алекс ошибается — 0:30.

11:59

Медведев выигрывает первое же очко на подаче де Минора — 0:15.

11:55

Разминка близка к завершению. Напомним, что Медведев является второй ракеткой мира, Дакворт — 34-й.

11:50

Роман Сафиуллин в красивом стиле переиграл в первом поединке дня Джеймса Дакворта — 7:6 (8-6), 6:4. Теперь Медведев может принести России победу в матче.

11:45

Во втором поединке матча АТР Cup между сборными России и Австралии встречаются Даниил Медведев и Алекс де Минор. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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