04 января 2022, 11:45 Спорт Подтвердить статус фаворита: Медведев играет против Де Минора. LIVE Теннис. АТР Cup. Медведев — Де Минор. ОНЛАЙН Александр Седов Слушать Остановить

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Сборная России играет свой второй матч на АТР Cup, выступая против национальной команды Австралии. Во второй игре дня Даниил Медведев сражается против Алекса Де Минора. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.