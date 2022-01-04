Последняя гонка турнира: Непряева бьется за победу в «Тур де Ски». LIVE

В последний день многодневки «Тур де Ски» женщины пробегут десятикилометровый масс-старт свободным стилем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
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14:01
Не выпускает Непряева из вида своих соперниц. Очень тяжелый подъем, максимум — 28 градусов.
13:59
18 секунд проигрывает Непряева сейчас шведке и норвежке, которые идут первой и второй.
13:57
Наталья выходит на третье место. Но секунды преимущества в общем зачете слегка тают уже.
13:54
Непряева идет четвертой, отставая от лидеров немного. А Анастасия Рыгалина идет пятой.
13:53
В максимальный подъем пошли лыжницы. 26,5 градусов.
13:51
Анастасия Рыгалина подтянулась к Татьяне Сориной, вместе сейчас идут россиянки.
13:50
Непряева пока четвертая, Сорина — седьмая. По общему зачету — Наталья все еще первая.
13:49
Непряева спокойно выдвигается на третью строчку. Сориной сложно, она начинает отставать.
13:47
Пошел достаточно сложный подъем для лыжниц. Наталья держится спокойно. Диггинг, Андрессон, Нисканен бегут здесь.
13:45
Чуть начинают вытягиваться лыжницы.
13:42
Нет еще ярко выраженного лидера, Непряева идет в группе лидеров.
13:40
Очень плотно бегут лыжницы. Спокойно все происходит.
13:37
На третью строчку поднимается Наталья Непряева. Но все еще очень спокойно идет Наталья. Сорина рядом.
13:35
Лыжницы идут спокойно. Непряева идет в конце группы лидеров, никуда не торопится, просто контролирует происходящее.
13:32
Непряева и Сорина держатся в группе лидеров. Растягиваются лыжницы.
13:30
Дан старт! Поехали, последняя женская гонка на турнире!
13:25
Россиянка Наталья Непряева побежит в желтой майке лидера — спортсменка выиграла две гонки подряд. Сначала Непряева оказалась сильнее соперниц в спринте, а 3 декабря стала победительницей масс-старта классическим стилем.
13:20
Гонка начнется в 13.30 по московскому времени.
13:15
В последний день многодневки «Тур де Ски» женщины пробегут десятикилометровый масс-старт свободным стилем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
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