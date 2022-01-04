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Спорт

Последняя гонка турнира: Непряева бьется за победу в «Тур де Ски». LIVE

Лыжи. «Тур де Ски». Масс-старт. Женщины. 10 км. ОНЛАЙН

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»
В последний день многодневки «Тур де Ски» женщины пробегут десятикилометровый масс-старт свободным стилем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:01

Не выпускает Непряева из вида своих соперниц. Очень тяжелый подъем, максимум — 28 градусов.

13:59

18 секунд проигрывает Непряева сейчас шведке и норвежке, которые идут первой и второй.

13:57

Наталья выходит на третье место. Но секунды преимущества в общем зачете слегка тают уже.

13:54

Непряева идет четвертой, отставая от лидеров немного. А Анастасия Рыгалина идет пятой.

13:53

В максимальный подъем пошли лыжницы. 26,5 градусов.

13:51

Анастасия Рыгалина подтянулась к Татьяне Сориной, вместе сейчас идут россиянки.

13:50

Непряева пока четвертая, Сорина — седьмая. По общему зачету — Наталья все еще первая.

13:49

Непряева спокойно выдвигается на третью строчку. Сориной сложно, она начинает отставать.

13:47

Пошел достаточно сложный подъем для лыжниц. Наталья держится спокойно. Диггинг, Андрессон, Нисканен бегут здесь.

13:45

Чуть начинают вытягиваться лыжницы.

13:42

Нет еще ярко выраженного лидера, Непряева идет в группе лидеров.

13:40

Очень плотно бегут лыжницы. Спокойно все происходит.

13:37

На третью строчку поднимается Наталья Непряева. Но все еще очень спокойно идет Наталья. Сорина рядом.

13:35

Лыжницы идут спокойно. Непряева идет в конце группы лидеров, никуда не торопится, просто контролирует происходящее.

13:32

Непряева и Сорина держатся в группе лидеров. Растягиваются лыжницы.

13:30

Дан старт! Поехали, последняя женская гонка на турнире!

13:25

Россиянка Наталья Непряева побежит в желтой майке лидера — спортсменка выиграла две гонки подряд. Сначала Непряева оказалась сильнее соперниц в спринте, а 3 декабря стала победительницей масс-старта классическим стилем.

13:20

Гонка начнется в 13.30 по московскому времени.

13:15

В последний день многодневки «Тур де Ски» женщины пробегут десятикилометровый масс-старт свободным стилем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

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