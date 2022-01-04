04 января 2022, 17:10
Спорт
Большунов против Клебо: финал «Тур де Ски» у мужчин. LIVE
В последний день многодневки «Тур де Ски» мужчины пробегут масс-старт на 15 км свободным стилем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
17:43
Пока идут лыжники еще плотной группой, но скоро уже начнутся крутые подъемы.
17:42
Поднимается Большунов на второе место, Червоткин опускается, а его опережает Денис Спицов.
17:39
Подъезжают лыжники к горе, и теперь их ждет три километра сумасшедшего подъема.
17:38
Червоткин все еще лидирует. Удобная позиция в том плане, что нет толкучки.
17:36
Уже больше пяти километров позади. Все еще идет пологая часть.
17:34
В лидеры выходит Червоткин. Спокойно идут лыжники на равнинном участке.
17:31
Пока впереди идут норвежцы — Валнес и Голберг. Большунов и Клебо следом. В группе лидеров держится еще и Артем Мальцев.
17:30
Так, Иван Якимушкин вылетел с трассы, но ему дали новые палки, сможет вернуться он в гонку.
17:30
Ох, какое сильное падение! Кто-то из российских лыжников вылетел, пока ни о чем понятно, кто это был.
17:27
Скорее всего, до горы никаких серьезных отрывов не будет. Соответственно, ровно идут лыжники.
17:25
Дан старт! Мужской масс-старт, поехали!
17:20
От Росси выступят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Илья Семиков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых.
17:15
Гонка начнется в 17.25 по московскому времени.
17:10
В последний день многодневки «Тур де Ски» мужчины пробегут масс-старт на 15 км свободным стилем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
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