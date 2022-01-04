Первая в истории. Как Непряева покорила «Тур де Ски»

Первые дни нового года принесли России исторический успех в лыжах — Наталья Непряева стала первой в истории российской лыжницей, которой удалось выиграть общий зачет престижной многодневки «Тур де Ски». Россиянка в гонках завоевала две золотые медали и единожды стала третьей.

Последняя гонка «Тур де Ски» была очень сложной – масс-старт свободным стилем на десять километров у женщин с крутым подъемом в гору. Наталья Непряева на эту гонку выходила в желтой майке лидера, которую надевала уже второй старт подряд. В последний день в активе лидера российской сборной было уже три медали престижной многодневки – еще в прошлом году она выиграла бронзу на «разделке» классическим стилем, а в январе сначала мощным рывком вырвала золото в спринте, а 3 числа выиграла масс-старт классическим стилем.

Это позволило Непряевой подойти к масс-старту свободным стилем уверенным лидером общего зачета, ее отрыв от соперниц был больше минуты. Без пьедестала, но с победой: Непряева выиграла общий зачет «Тур де Ски» В последний день многодневки «Тур де Ски» женщины пробежали десятикилометровый масс-старт... 04 января 15:00

Самой главной задачей россиянки было не упустить ближайших соперниц, чтобы не дать им отыграть отрыв. Большую часть дистанции лыжницы шли рядом, и Непряева держалась в лидерах, но с началом подъема начались и отрывы лидеров от основной массы лыжниц. В гору убежали Эбба Андерссон – одна из прямых конкуренток Натальи – и Хайди Венг. Непряева и Керту Нисканен шли рядом, деля третье и четвертое место.

Преимущество Непряевой таяло, и отрыв Андерссон от россиянки составлял уже меньше минуты. Но при этом резко стала отставать Нисканен, не выдержавшая такого крутого подъема. Большую часть подъема на дистанции российская лыжница шла третьей, и за 800 метров до финиша Непряева уступала Андерссон и Венг 18 секунд. Начиналась пологая часть, и было понятно, что свою победу в многодневке россиянка уже не упустит.

Первой в этом масс-старте стала Венг, Андрессон финишировала второй. Непряева оказалась четвертой, внезапно бронзовую медаль завоевала Дельфин Клодель. Отсутствие медали в этой гонке не помешало свершиться историческому событию.

Непряева стала первой российской лыжницей, которая выиграла общий зачет «Тур де Ски». 2021 год в биатлоне и лыжах: громкие победы Большунова, скромные надежды на Латыпова Александр Большунов во второй раз подряд стал обладателем Кубка мира и впервые выиграл золото мирового... 27 декабря 14:00

Ее время составило 1:59:38,5, Андрессон, которая оказалась второй, отстала от россиянки на +46,7. Замкнула тройку лидеров Венг — +1.07,7. В шестерке лучших оказалась еще одна россиянка – Татьяна Сорина, ее время — +2.24,7.

Сама Непряева призналась, что очень переживала перед стартом последней гонки и волновалась, поскольку ей было трудно оценивать свои силы именно в горе, поскольку в том году у нее не все сложилось на этом старте.

«Я рада, что смогла собраться и дотерпеть, не упуская из виду лидеров. Очень довольна собой именно в этой гонке. Очень тяжелая гонка, самая тяжелая в сезоне. Если честно, не совсем разбирала, кто подсказывал мне по ходу гонки, но тренеры стояли по всей горе. Старалась не упускать из виду спины соперниц», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что победа Непряевой стала исторической.

«Невероятные ощущения, мы этот день запомним надолго. Я плакала и не верила своим глазам, когда Наташа финишировала. Фантастический результат, я очень горжусь Непряевой, она невероятный боец. Сил просто нет, ни моральных, ни физических. Мы все болели и верили, что однажды это произойдет. Историческое событие», — приводит слова Вяльбе Sport24. Непряева завоевала второе золото подряд и идет за исторической победой в «Тур де Ски» Наталья Непряева одержала победу в масс-старте классическим стилем на 10 км и завоевала свое второе... 03 января 15:53

Интересно то, что в самом начале «Тур де Ски» Непряева рассматривала вариант с прекращением выступления на многодневке. Причиной было неважное самочувствие и больное горло. Об этом рассказал главный тренер сборной России Юрий Бородавко.

«У Натальи перед стартом была небольшая проблема с горлом, поэтому были мысли сойти, чтобы не заболеть, не усугубить состояние. К счастью, пришлось соревноваться при плюсовой температуре, болезнь не прогрессировала, и Наталья осталась в борьбе.

Перед гонкой я ничего не говорил. У спортсмена в голове уже есть свой план, а я по ходу гонки подсказывал, как облегчить ей ход в подъем в техническом плане. Но она и так все знает, она выполнила свой план, удерживала свой темп и контролировала впереди идущих», — отметил специалист.