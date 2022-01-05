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Спорт

«Истеричная реакция»: почему «Краснодар» уволил Гончаренко

СМИ: Галицкий расторг контракт с Гончаренко из-за личного конфликта

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Виктор Гончаренко на посту главного тренера «Краснодара»

Виктор Гончаренко на посту главного тренера «Краснодара»

Сайт ФК «Краснодар»
В разгар новогодних каникул «Краснодар» объявил о расторжении контракта с Виктором Гончаренко и его ассистентами — легендой ЦСКА Василием Березуцким и Александром Ермаковичем. СМИ сообщают, что причиной увольнения стал конфликт Гончаренко с Сергеем Галицким и что новым главным тренером «быков» станет Марко Николич. Экс-тренер сборной России Сергей Балахнин в беседе с «Газетой.Ru» назвал главную причину прощания с Гончаренко и объяснил, почему клуб грамотно поступил, сделав это именно сейчас.

На сайте черно-зеленого клуба появилась всего одна лаконичная строчка: «Руководство ФК «Краснодар» приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко и двух его помощников — Василия Березуцкого и Александра Ермаковича». Выглядело это довольно сухо.

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Никаких благодарностей и пожеланий удачи в дальнейшей карьере, как принято в подобных ситуациях. Довершает впечатление фраза о том, что «руководство «Краснодара» приняло решение отправить в отставку…», в то время как обычно в официальных заявлениях говорится, что стороны расторгли контракт «по обоюдному согласию», — даже если очевидно, что тренер совсем не справился с работой.

Кажется, что Гончаренко и «Краснодар» расстались не лучшим образом. Не исключено, что увольнение стало для белорусского специалиста неприятным сюрпризом.

Во-первых, его контракт действовал до конца сезона-2022/23. Во-вторых, последний матч «быки» провели 12 декабря, и за это время можно было давно найти нового специалиста, но даже слухов об этом до настоящего времени не возникало. А в-третьих, «Краснодар» идет на пятом месте в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 26 очками, всего на один балл отставая от ЦСКА (четвертое место) и на два — от «Сочи» (третье). Не такой уж плохой результат для команды, которая в прошлом сезоне финишировала десятой, и еще есть все шансы побороться за призы.

По информации известного инсайдера Ивана Карпова,

одной из причин увольнения Гончаренко стал его конфликт с владельцем команды Сергеем Галицким. Якобы специалист слишком резко отреагировал на увольнение своего помощника Руслана Зубика, которое произошло в декабре.

«Истеричная и контрпродуктивная реакция Виктора Михайловича ускорила расставание клуба с Гончаренко», — говорится в сообщении.

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин в беседе с «Газетой.Ru» назвал еще одну важную причину увольнения белорусского специалиста.

— Насколько неожиданным стало для вас это решение и понимаете ли вы его?

— Да, я в курсе этих новостей, и для меня это точно не было неожиданностью.

Я изначально предполагал, что союз Гончаренко и «Краснодара» не то что неправильный, но неподходящий ни тренеру, ни команде. Философия тренера Гончаренко совсем не соответствует «Краснодару».

И происходящее не соответствовало ожиданиям Сергея Николаевича Галицкого — причем дело больше не в результате, а в самой игре. Галицкому важно не только место в турнирной таблице, но и дальнейшие перспективы. Ему важен стиль, философия и сам процесс игры — даже больше, чем результат.

Очень важно, что сейчас большой перерыв в российском футболе. Это самое удобное время, чтобы делать смену тренера. Не в летний период, когда времени мало, а сейчас, когда будет длительная подготовка и тренер сможет все изменять.

Это не значит, что Гончаренко плохо работал. Тут вопрос в изначальном решении его назначить в том, как он принял это приглашение. Думаю, он не рассчитал, что придется так соответствовать требованиям к стилю игры «Краснодара». На мой взгляд, поэтому так все и вышло.

— Какой стиль вы видели у «Краснодара» Виктора Гончаренко и почему он мог не соответствовать ожиданиям Галицкого?

— Это очевидная вещь.

Мы видели предыдущий «Краснодар» — это комбинационная, атакующая игра, может, немножко авантюрная. А у Гончаренко она была более просчитанной, рациональной и в то же время предсказуемой. Загнанной в какие-то рамки.

До этого в игре «Краснодара» происходил полет фантазии. Так что разница получилась очевидная — прямо огромная.

— На ваш взгляд, почему о расторжении контракта объявили только сейчас, хотя «Краснодар» провел последний матч 12 декабря и можно было давно найти нового специалиста? Если Гончаренко не соответствовал стилю команды, и это было понятно давно.

— Думаю, это связано с тем, что какое-то время не могли найти достойного тренера. Смысл менять Гончаренко, если у тебя нет нового кандидата? В никуда никто не пойдет. Наверное, как нашли замену или уже переговоры дошли до определенной стадии, тогда и объявили. А до этого, возможно, думали, сомневались, все-таки Гончаренко пока не так много проработал. Сомнения, безусловно, были.

— Видите ли вы сейчас свободного специалиста, который мог бы поставить «Краснодару» желаемый стиль игры?

— Зависит от финансовых возможностей Сергея Николаевича (улыбается). Есть свободные тренеры, которые способны это сделать. Но это точно не наши.

***

По информации «Матч ТВ», новым главным тренером «Краснодара» станет Марко Николич, неожиданно уволенный из «Локомотива» в октябре 2021 года. Под руководством сербского специалиста «железнодорожники» удержали второе место в чемпионате России в сезоне-2019/20 и пробились в Лигу чемпионов. В сезоне-2020/21 «Локомотив» взял бронзу РПЛ, выдав победную серию из 11 игр и повторив свой клубный рекорд 1995 года, а также взял Кубок страны.

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