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Топ-клубы АПЛ определяют финалистов, Серия А выходит из отпуска

Моуринью против Ибрагимовича, Конте против Тухеля, «Ливерпуль» против обстоятельств

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Футбольные мячи

Футбольные мячи

РИА Новости
Новый год наступил, интересного в европейском футболе становится всё больше. 5-6 января пройдут сразу несколько больших матчей. В Кубке английской лиги добрались до полуфиналов: «Арсенал» сыграет с «Ливерпулем», а «Челси» - с «Тоттенхэмом». Кроме того, с каникул вернется Серия А: «Милан» примет «Рому», а «Наполи» сыграет в гостях с «Ювентусом». Эти матчи вы можете посмотреть в прямом эфире бесплатно на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации. Получи фрибет 1000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита.

Англия: «Ман Сити» вылетел, кому достанется трофей?

Чемпионская гонка в АПЛ на грани завершения. «Манчестер Сити» одержал 11 побед подряд и оторвался от ближайшего преследователя на 10 очков. Хосеп Гвардиола вряд ли отдаст кому-то золото. Поэтому другим клубам остаётся довольствоваться кубковыми турнирами. Один из них добрался до полуфинала.

Борьбу за Кубок английской лиги продолжают четыре коллектива. Середняков и аутсайдеров нет - «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм». Все они входят в шестерку лучших по потерянным очкам. А что же «горожане»? Они проиграли в первом же матче «Вест Хэму» в серии пенальти. И сосредоточились на АПЛ.

«Челси» против «Тоттенхэма» - это всегда интересно. Правда, в последнее время дерби проходит под диктовку синих. Достаточно сказать, что в трех предыдущих случаях «шпоры» не смогли забить. И с каждым разом выступали все хуже - 0:0, 0:1 и 0:3. Сделать ставку на то, что «Тоттенхэм» опять не сумеет забить, предлагают с коэффициентом 2.73.

После назначения Антонио Конте на пост главного тренера результаты резко пошли вверх. Из Лиги конференций лондонцы вылетели, но вряд ли сильно из-за этого расстроились. А вот в АПЛ и кубках полнейший порядок. Ни одного поражения под руководством итальянца. Впрочем, действующий победитель Лиги чемпионов при всех своих проблемах много забивает - восемь голов в четырех последних матчах. Winline предлагает пари на ИТБ 1.5 мяча «Челси» с коэффициентом 2.06. Если подопечные Томаса Тухеля забьют хотя бы дважды, выигрыш с 1000 рублей составит 2060 рублей.

Днем позже сойдутся «Арсенал» и «Ливерпуль». Казалось бы - великолепная машина Юргена Клоппа против клуба, который давно выпал из числа грандов. А вот и нет! Во-первых, у мерсисайдцев целый ворох проблем. Результаты просели, состав заметно поредел из-за коронавируса, а Салах, Мане и Наби Кейта отправляются на Кубок Африки. К тому же ковидом заразился сам Клопп.

Лондонцы при этом в полном порядке. Микель Артета вывел из состава Пьера-Эмерика Обамеянга, после чего результативность резко подскочила. «Канониры» выпали из зоны Лиги чемпионов только после поражения от «Манчестер Сити» (1:2), по итогам которого имели все основания жаловаться на судейство. Добавим сюда свое поле - первый матч пройдёт на «Эмирейтс». Неудивительно, что именно «Арсенал» считается фаворитом. Ставки на хозяев принимаются за 2.35.

Серия А: Спаллетти едет в Турин, Моуринью - в Милан

Чемпионат Италии уходил на традиционную новогоднюю паузу. К счастью, совсем небольшую. Две недели спустя Серия А возобновляется. Причем времени на раскачку не будет. Второй круг начнется сразу с двух топовых матчей. «Милан» примет «Рому» на «Сан-Сиро», а «Наполи» наведается в гости к «Ювентусу».

«Милан» и «Наполи» удивительно похожи в нынешнем сезоне. Великолепно начали, долгое время синхронно возглавляли турнирную таблицу. А потом практически одновременно результаты ухудшились. «Интер» незамедлительно этим воспользовался и вырвался в лидеры. Россонери отстают на четыре очка, неаполитанцы - на семь. Остальные находятся еще дальше.

У подопечных Стефано Пиоли на повестке дня визит «Ромы». Команда Жозе Моуринью не отличается стабильностью, но перед паузой была хороша. Семь очков в трех турах позволили вернуться в зону Лиги Европы. Зрелищный футбол практически гарантирован. Достаточно взглянуть на исходы последних очных встреч - 3:3 и дважды 2:1 в пользу миланцев. Букмекер Winline предлагает заключить пари на тотал больше 2.5 гола с коэффициентом 1.69. Вариант «обе забьют» идёт за 1.63.

Лучано Спаллетти тем временем отправится в Турин. Радостного мало - бывший главный тренер «Зенита» редко добивался успехов в матчах с «Ювентусом». Добавим сюда печальную историю противостояния. В 11 предыдущих домашних играх против неаполитанцев «старая синьора» одержала десять побед. Сделать ставку на продолжение тренда можно за 1.89.

Любопытно, что обе команды в декабре не отличались запредельной результативностью. Три последних матча с участием «Наполи» вообще завершились со счётом 1:0 - победа и два поражения. Подопечные Массимилиано Аллегри вот уже семь игр кряду играют на тотал меньше 2.5 гола. Winline предлагает заключить пари на ТМ 2.5 мяча с коэффициентом 1.78. Если команды совместными усилиями забьют не более двух голов, выигрыш с 1000 рублей составит 1780 рублей.

Теперь вы знаете больше о главных событиях ближайших дней. Все эти матчи вы можете посмотреть в прямом эфире бесплатно на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации. Кроме того, Winline дарит 1000 рублей на первую ставку новым клиентам. Сделайте ставку на своего фаворита бесплатно и наслаждайтесь игрой.

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