«Это шок»: лучший биатлонист России Латыпов заболел коронавирусом

Союз биатлонистов России (СБР) сообщил, что Эдуард Латыпов заразился коронавирусом и его изолировали от сборной России. Теперь под сомнением участие всей российской команды в стартующем 7 января в Оберхофе этапе Кубке мира. Под вопросом и олимпийские перспективы самого биатлониста, единственного в нынешнем сезоне россиянина, кто брал медали в индивидуальных гонках.

«Тест Эдуарда Латыпова на COVID-19 оказался положительным. Он изолирован от команды в Оберхофе. Эдуард чувствует себя нормально, заболевание проходит бессимптомно. Желаем ему скорейшего выздоровления!» — гласит сообщение Союза биатлонистов России (СБР).

Позже в СБР уточнили, что Международный союз биатлонистов (IBU) следуя протоколу провел 250 ПЦР-тестов в Оберхофе и только один спортсмен из сборной России сдал положительный тест. Остальные тесты во всех командах были отрицательными.

Ближайший этап Кубка мира в немецком Оберхофе должен стартовать уже завтра, 7 января. В его программе запланированы спринтерские гонки, гонки преследования, смешанные эстафеты и супермиксты. Далее с 12 по 16 января состоится этап в Рупольдинге, а с 20 по 23 января биатлонисты соберутся в итальянском Антхольце, но этот этап группа тренера Юрия Каминского, в которой тренируется Эдуард, планировала пропустить. После этого российская команда отправится на Олимпиаду в Пекин.

Помимо Латыпова в состав мужской команды на январские этапы Кубка мира вошли Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков и Максим Цветков. 2021 год в биатлоне и лыжах: громкие победы Большунова, скромные надежды на Латыпова Александр Большунов во второй раз подряд стал обладателем Кубка мира и впервые выиграл золото мирового... 27 декабря 14:00

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о состоянии Латыпова.

«Он не производил впечатления человека, у которого ковид. Эдику — здоровья. Симптомов у него нет. Но, возможно, это и ложноположительный тест. Хотя с этим делом тоже могут быть проблемы. IBU очень доверяет своей лаборатории, но пересдавать нужно Латыпову как можно скорее. Главное, чтобы не перенесли весь этап для сборной России из-за этого теста», — сказал Губерниев интервью «Чемпионату».

Позже комментатор сообщил в эфире «Матч ТВ», что если повторный тест окажется положительным, то есть риск отстранения от ближайших стартов всей сборной России.

«Есть угроза, что всю сборную закроют на карантин? Конечно, есть. Сейчас в Европе тяжелая ситуация. Ждем решения местных властей, но надеюсь, что не дойдет до этого», — сказал Губерниев.

Теперь Латыпов пропустит один, а то и два этапа Кубка мира, что вряд ли положительным образом скажется на подготовке спортсмена к Олимпиаде в Пекине.

За месяц до старта Игр выпадение из тренировочного и соревновательного цикла на неделю может не лучшим образом сказаться на форме спортсмена, который, по большому, счету является единственной российской олимпийской надеждой в биатлоне.

Да, в этом сезоне российские команды прилично выступают в эстафетах, но индивидуальные награды есть только у Латыпова, который дважды становился вторым на этапах Кубка мира. Тем более что в этом сезоне Латыпов не только стабильно стреляет, но и неплох в работе ногами на дистанции.

Для сравнения, на чемпионате мира – 2021 у российской команды была только одна награда — бронза в мужской эстафете. А за весь сезон Кубка мира-2020/2021 российские мужчины в индивидуальных гонках были на пьедестале всего дважды: серебро Латыпова в масс-старте и золото Александра Логинова в индивидуальной гонке. У женщин вообще не было ни одной медали в индивидуальных гонках. В эстафетном зачете и мужская, и женская команды заняли пятые места, а в первую десятку общего зачета Кубка мира не попал ни один россиянин.

В нынешнем сезоне Латыпов пока идет в общем зачете Кубка мира пятым и пропуск этапа негативно скажется на его позициях в общей классификации. На данный момент впереди Эдуарда французы Эмильен Жаклен и Кентен Фийон Майе, норвежец Ветле Шоста Кристиансен и швед Себастиан Самуэльссон. Лидеру россиянин проигрывает всего 35 очков, так что шанс побороться за высокое место у Латыпова есть. Или — был.

И еще один негативный момент. Отсутствие Латыпова в Оберхофе вряд ли позволит нашей мужской сборной претендовать на максимальную квоту в шесть участников на Олимпиаду в Пекин. В любой олимпийской гонке может участвовать максимум четыре спортсмена от одной страны, но заявить на Игры можно шесть человек. Для этого нужно высокое место в общем рейтинге, а Латыпов как раз тот человек, который принес России наибольшее количество очков в этом рейтинге.

Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев считает, что если болезнь у Латыпова будет протекать легко, то он быстро восстановится, но все равно возможности так же активно тренироваться у него долгое время не будет.

«Думаю, если все-таки легкая форма, то он сможет подойти уже только к этапу в Антхольце. Это очень негативная ситуация, потому что они провели хороший подготовительный сбор, который уже по сути для Латыпова напрасный. Надеюсь, на его быстрое восстановление. Это шок, когда спортсмен такого уровня выпадает из-за болезни», — сказал тренер в интервью «Спорт-Экспрессу».