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Спорт

«Откуда там взяться звездной болезни»: игрока «Рубина» пьяным выставили из клуба

Комитет по этике РФС заявил о готовности рассмотреть инцидент с форвардом Игнатьевым

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ignatev1013/Instagram
Нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева выдворили из ночного клуба в Красноярске в состоянии алкогольного опьянения после словесной перепалки с одним из посетителей. В комитете по этике Российского футбольного союза (РФС) назвали ситуацию недопустимой и заявили о готовности рассмотреть это дело, а экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в комментарии «Газете.Ru» высказался о возможных причинах случившегося.

С чего все началось

Об инциденте с Игнатьевым сообщил в Telegram инсайдер Иван Карпов. По его информации, спортсмен отмечал день рождения и позволил себе лишнего.

«Там Ваня отдыхал со своими ачинскими друзьями. По итогу, охрана вывела его силой — вроде как он послал кого-то не того и не туда. Говорят его потом, правда, вернули — но это не точно», — говорится в сообщении.

На ситуацию отреагировали в РФС. Глава комитета по этике организации Семен Андреев назвал поведение футболиста недопустимым и заявил, что комитет готов рассмотреть это дело, если поступит запрос.

«Я придерживаюсь точки зрения, что такое поведение недопустимо для спортсмена. Если к нам поступит от соответствующих лиц РФС обращение в комитет, мы обязательно его рассмотрим. Я бы так охарактеризовал этот инцидент», — приводит слова Андреева РИА «Новости».

При этом в клубе не собираются наказывать игрока. Как заявил »СЭ» гендиректор «Рубина», санкций к футболисту применено не будет.

Наркотики, ДТП и пиво на пляже

Стоит заметить, что это не первый скандал вокруг Игнатьева, он и ранее привлекал к себе внимание поведением вне футбольного поля. Игрок, которому раздавалось множество авансов, лучший бомбардир Юношеской лиги УЕФА-2017/18, с момента перехода в «Рубин» из «Краснодара» в 2019 году забил лишь три мяча за казанскую команду. И в настоящее время возникает больше поводов обсуждать его околофутбольные приключения, чем достижения на поле.

Первый звонок прозвенел вскоре после его перехода в «Рубин». Тогда в СМИ появилась информация о том, что «Краснодар» расстался с Игнатьевым из-за проблем футболиста с наркотиками.

Иван над этим лишь посмеялся, назвав эту историю «черным пиаром». Продолжения скандал не получил и об этом вскоре забыли.

Еще один инцидент произошел в сентябре 2020 года – Игнатьев стал участником ДТП в центре Казани. Сообщалось, что виновником происшествия стала девушка, управлявшая другим автомобилем, однако, согласно словам очевидца, перед столкновением Иван ехал с превышением скорости. И все бы ничего, но после этого выяснилось, что за год водительского стажа 21-летний тогда футболист нарушил ПДД 174 раза. На момент инцидента у спортсмена было 10 неоплаченных штрафов.

Год назад, в январе 2021 года, Игнатьев вновь «всплыл» в СМИ, и здесь уже не обошлось без алкоголя. «Вирусным» стало видео, где он танцевал на пляже с бутылкой пива в руке. Тогда многие поспешили его осудить, в защиту футболиста выступил его агент Алан Агузаров, подчеркнув, что у игрока выдался непростой год, но люди не должны судить об Иване по одному видео, не зная о том, как он проявляет характер на тренировках, работает над собой, а также занимается благотворительностью.

«Надеюсь, он возьмется за голову»

Теперь Иван стал «героем» нового скандала. Ему пока явно далеко до громких похождений Александра Кокорина и Павла Мамаева — хочется надеяться, что до таких «вершин» футболист и не дойдет. Однако пока что выходит, что об Игнатьеве вспоминают лишь раз в год, когда он «отличается» на свой день рождения, о чем напомнил бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко. Он констатировал, что Игнатьев растрачивает свои шансы в футболе и закапывает в землю свой талант.

«Мне трудно понять, что у человека в голове, но должны же быть люди, которые подскажут, направят…

Самое плохое, что мы вспоминаем про Ивана-футболиста один раз в год, в его день рождения, то танцующим с пивком, то танцующим в клубе… Надеюсь, что он все же возьмется за голову и начнет жить футболом.

Данные у парня хорошие, но они сами по себе в футбол не играют», — написал Калиниченко в Telegram.

«Откуда там взяться звездной болезни? Это неустроенность»

Для «Газеты.Ru» ситуацию прокомментировал экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов. Говоря о возможных причинах инцидента, специалист отметил, что говорить о звездной болезни у игрока не приходится.

«Оснований для звездной болезни у него нет, откуда она там может взяться. Даже если бы он очень хотел, никакого звездного пути у него не прослеживается.

Понятно, что сейчас праздники, человек находится в отпуске — люди не всегда в такие моменты сохраняют контроль. Может быть, ему было очень весело, и он чуть-чуть перебрал. Хотя ясно, что это не приветствуется. Но не приставишь же к каждому человека, который остановит футболиста после первого бокала шампанского под Новый год», — сказал Билялетдинов.

Эксперт заметил, что Игнатьева может угнетать неустроенность и неопределенность в карьере. Форвард не является игроком основного состава и не получает достаточного времени на поле — Билялетдинов не исключил, что Иван переживает из-за несоответствия реального положения дел его амбициям.

«Как оправдать, объяснить это? Видимо, неустроенность подталкивает к таким моментам, чтобы сбросить нагрузку.

Годы идут, футболист на что-то рассчитывал в душе, ему, наверное, и что-то внушалось. Он не дождался ничего для себя в «Краснодаре», теперь не дожидается в «Рубине».

Надеюсь, присутствует спортивный принцип в том, что он не играет, но это его не оправдывает», — констатировал специалист.

По мнению Билялетдинова, Иван мог бы исправить ситуацию, уйдя в аренду, однако нет гарантий, что в другом клубе он будет попадать в состав. Также тренер сравнил Игнатьева с другим игроком «Рубина» Леоном Мусаевым, который после перехода из «Зенита» также мало играет, однако не дает повода обсуждать себя вне футбола.

«Ясно, что уход в аренду не гарантирует, что его будут обязаны ставить в состав. Агенты этого требуют, но, знаете, они много чего требуют.

Взят в «Рубин» Леон Мусаев из «Зенита» — я, правда, не понимаю, для чего: для глубины скамейки? Для глубины он мог и в «Зените» посидеть. Но он молчит — видимо, ведет образцовый образ жизни, тренируется, готовится. От человека многое зависит.

Довести себя до такой кондиции, чтобы тебя выставили из клуба? Значит, что-то он себе позволил несовместимое с нормами поведения.

Напрашивается мысль: «Я такой-сякой, а вы кто?» Неправильные акценты под воздействием определенного градуса. Есть такое коварное свойство у алкоголя: человек незаметно переходит грани разумного, и веселье превращается в совсем другое мероприятие. Жалко, что до этого доходит», — заключил Билялетдинов.

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