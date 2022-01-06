«Стерлингу будет очень больно». Петр Ян вновь сразится за пояс UFC

Российский боец смешанного стиля Петр Ян подписал новый контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) на шесть боев. В марте он проведет титульный бой-реванш в легчайшем весе против американца Алджамейна Стерлинга. Сам Стерлинг пообещал «наказать» россиянина, однако боец Вячеслав Василевский заявил «Газете.Ru», что шансов против Яна у него нет.

Титульный поединок состоится 5 марта

О подписании нового контракта с UFC Петр Ян сообщил в Instagram. По его словам, соглашение подписано на улучшенных условиях, а также известны дата и место титульного поединка. Бой состоится 5 марта в Лас-Вегасе. Соперником россиянина будет действующий обладатель чемпионского пояса в UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг.

Эти соперники уже встречались в марте 2021 года, и тогда Стерлинг одержал победу за счет дисквалификации оппонента. Петр вел 2-1 по раундам, но в четвертом раунде нанес оппоненту запрещенный удар коленом, в результате чего ему было присуждено поражение. Из-за этого Ян лишился чемпионского титула UFC в легчайшем весе. Многие болельщики и эксперты выражали мнение, что Стерлинг симулировал травму, однако решение по исходу боя было окончательным.

«Россия, я накажу вашего парня»

Стерлинг не замедлил отреагировать на эту новость. В Instagram он опубликовал видео, на котором он держит чемпионский пояс и «играет» на нем, как на гитаре, напевая: «Я надеру этому парню задницу». После он обратился к российским болельщикам, сказав «Россия, доброе утро» по-русски.

«Я собираюсь наказать вашего парня, и вы ничего не сможете с этим сделать», — заявил Стерлинг.

Это видео вызвало шквал саркастических комментариев со стороны российских поклонников смешанных единоборств. Большинство пользователей из России выразило уверенность в том, что Стерлингу ничего не светит в этом поединке.

«Ты отправишься спать в этот вечер. Петр — чемпион. Так что не падай быстрее, чем начало боя», — говорится в одном из комментариев.

Подписчики, не стесняясь, назвали Алджамейна клоуном. Стоит заметить, что над Стерлингом посмеялись и многие иностранные пользователи. «Бро, наверное, тот удар коленом выбил мозги из твоей головы», — написал один из фанатов, вспоминая тот самый эпизод в первом поединке, из-за которого Ян был дисквалифицирован.

«Заканчивай ныть, сезон охоты открыт»

Стерлинг, пожалуй, не может сравниться в искусстве треш-тока с одиозным ирландцем Конором Макгрегором. Однако он не раз подкалывал Яна и до того, как официально стало известно об их реванше. Так, буквально накануне он заявил, что российский боец является мошенником. Ян в ответ призвал американца «не ныть».

«Фейкмастер ищет очередное фальшивое оправдание. Заканчивай ныть, можешь начинать прятаться, жалкая мышь. Сезон охоты официально открыт», — написал Петр в Twitter.

«Стерлингу будет очень больно»

Ожиданиями от титульного боя между Яном и Стерлингом поделился российский боец Вячеслав Василевский. По его мнению, у американца не будет никаких шансов против российского претендента.

«Я думаю, что в этом бою стоит ожидать жесткого избиения Стерлинга от Петра Яна и его полного доминирования. Какой-то шанс у Стерлинга может быть только за счет какого-то спонтанного, необдуманного действия со стороны Яна. А так, Петр его просто переедет. И в первом поединке он в конце практически переезжал соперника, а здесь, думаю, так будет изначально. Петру хочется показать, что он настоящий чемпион — в принципе, так оно и есть.

И я не вижу шансов у Стерлинга, Петр будет заряжен, сконцентрирован, и Стерлингу будет очень больно», — заявил Василевский.

Он отметил, что стоит ждать провокаций со стороны американца. Василевский призвал Яна не поддаваться эмоциям и действовать хладнокровно.

«Зная натуру Стерлинга и понимая, на что он может пойти ради того, чтобы ему подняли руку, допускаю, что он может провоцировать Петра и делать какие-то грязные вещи. Уверен, что он будет идти на различные провокации, поэтому Петру нужно действовать жестко и хладнокровно, не поддаваться чересчур эмоциям», — резюмировал Василевский.

Прогноз на поединок дал также ветеран смешанных единоборств, российский боец американского происхождения Джефф Монсон. Он тоже не сомневается в победе Яна, однако предполагает, что бой будет тяжелым и продлится пять раундов.

«Первый бой между ними был хорошим и спорным. Я думаю, что Ян выиграет этот бой. Конечно, есть шанс, что Стерлинг выиграет, потому что это ММА.

Оба стали лучше готовы, их позиции изменились, но Ян все равно выиграет. Это будет сложный бой из пяти раундов, после которых победу присудят Яну»,

— цитирует Монсона »СЭ».

Петр Ян провел 18 боев на профессиональном уровне и потерпел два поражения. Впервые он завоевал чемпионский титул UFC в июле 2020 года, нокаутировав бразильца Жозе Алдо, но потерял пояс в первом поединке со Стерлингом. Право вновь побороться за чемпионское звание Петр получил в октябре 2021 года, единогласным решением судей одолев американца Кори Сандхэгена.