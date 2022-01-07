Справились без лидера: Логинов выиграл спринт в Оберхофе

Итак, гонка завершена. Несмотря на отсутствие Эдуарда Латыпова, россияне триумфально завершили спринт. Золото выиграл Александр Логинов — это первая золотая медаль для россиян в текущем сезоне! И победа в первой гонке 2022 года!
Карим Халили:
«На трассе тяжело было, иногда попадал против жесткого порыва ветра. На рубеже даже не весь рубеж, а каждый выстрел — отдельная лотерея. Ходом недоволен, ощущения далеко не самые лучшие, особенно на первом круге. Наверное, на последних кругах чуть добавил. Относительно себя, может, не так сильно, но остальные начинали сильно, а потом сбавляли. Хочется всегда быть в боевой готовности и на всех стартах неплохо выступать. Но сегодня со стрельбой был самый большой косяк, потому что при такой погоде с хорошей стрельбой проблем нет и бороться можно даже не при самой большой скорости», — констатировал Карим.
Антон Бабиков:
«Во-первых, всех поздравляю с Рождеством. Вчера и сегодня было сложное самочувствие, поэтому настраивался хорошо пострелять, потому что трудная погода, и понимал, что стрельба может дать перевес. Надеюсь, сегодня последний день, когда было тяжело ногами, дальше будет легче.
Конечно, где-то повезло, потому что порой был совсем тяжелый ветер. Можно было справлять, главное было не бояться и зря не рисковать. Четверку все равно себе поставлю. Недоволен ногами, но если в том сезоне это было постоянство, то сейчас это просто шаг в сторону, с которого, надеюсь, скоро вернусь», — уверен биатлонист.
Последние участники гонки постепенно подходят к финишу. И уже не остается сомнений в победе Логинова.
Вот и Логинов в прямом эфире «Матч ТВ»:
«Получилось хорошо потренироваться в новогодние праздники. Буквально один день выпал за все это время. Сегодня доволен, с такой трудной погодой даже один промах — это не четверка, а четверка с плюсом. Но на трассе было легче. Сегодня отлично отработала вся тренерская бригада, информацию давали по всем участкам — благо, сейчас очень много отсечек, это сильно помогает. Перед гонкой мы шутили, что буду подходить на стойку — будет очередь на 30-й коридор. Но порывы ветра были сильные, было сегодня тяжело. Я еще не видел результата, но вся команда неплохо выступила. Вчера переписывался с Эдуардом Латыповым — он не унывает, он молодец. Желаем ему скорейшего восстановления, уверен, что все будет в порядке», — сказал Логинов.
Прямая речь Даниила Серохвостова:
«В принципе, доволен собой. Удалось потерпеть на третьем круге. Пробовал быстро пройти первый, и было интересно, хватит меня или не хватит — хватило. Условия для стрельбы были нормальные – солнце светило, погода хорошая. Два промаха — мои. А если серьезно, ветер задувал сильно, глаз слезился, было тяжело сосредоточиться на стрельбе. Я собрался, дал себе задание стрелять спокойнее –— стрельнул [на «стойке»] ноль», — сказал россиянин в эфире «Матч ТВ».
К слову, все же попал в топ-10 Тарьей Бё, несмотря на не самую удачную стрельбу. Пока он на шестой строчке.
Подустал Бабиков, пришел к финишу пятым с отставанием в 23 секунды от Логинова. Но даже и этот результат, на самом деле, очень хорош. Сразу трое россиян сейчас в десятке — Серохвостов расположился на седьмом месте.
ЛОГИНОВ! Промежуточное первое место — 6,5 секунды преимущество над Жакленом! А что Бабиков? Ждем и Антона на финише.
Бабиков, красавчик, «стойка» тоже по нулям! И четвертым после Логинова проходит контрольную отметку на этом участке трассы!
Отметка 7,3 км — и уже первый Логинов с преимуществом в 2,7 секунды! Халили, тем временем, трижды промахивается на «стойке».
Итак, третьим Логинов выходит на контрольную отметку, но всего в 5,6 секунды от Жаклена — ходом надо наверстывать.
Логинов — эх! Долго выцеливал последний выстрел на «стойке», и все же промахнулся. Однако он ушел на штрафной круг с запасом в полминуты, так что шанс на самые высокие места у него сохраняется!
Собственно, уже Серохвостова сместили на третье место — немец Йоханнес Кюн показывает второй результат.
Бабиков отстрелялся чисто, а Серохвостов прекрасен — несмотря на два промаха, он пришел к финишу со вторым временем! 10,7 секунды отставания от Легрейда. Конечно, гонка еще не закончена, но надеемся, что Даниил все-таки сможет остаться в тройке.
Тарьей Бё допустил два промаха на первом рубеже — не задалась гонка у норвежских братьев. Не особо расстраиваемся.
Логинов, браво! Закрыл все мишени на «лежке» и ушел первым, опережая на 8,7 секунды француза Эмильена Жаклена.
На финише, между тем, пока доминируют норвежцы. Лучший результат на данный момент показал Легрейд, он «привез» 23,1 секунды соотечественнику Андерсену. Лессер замыкает тройку.
Между тем, кто-то уже прошел и второй рубеж. После «стойки» лидирует Легрейд, чисто отстрелявшийся стоя. Не промахнуться в таких условиях дорогого стоит. Вторым идет Андерсен, а третьим — Лессер, несмотря на два промаха на второй стрельбе.
Дважды промахнулся и Серохвостов. Долго Даниил выцеливал в условиях страшных порывов ветра, упрекать здесь наших ребят сложно.
На данный момент 16 спортсменов прошли первый огневой рубеж, лидирует норвежец Филип Андерсен. Второй показатель у немца Эрика Лессера — третий у еще одного представителя Норвегии Стурлы Легрейда. Андерсен отстрелялся чисто, Лессер и Легрейд допустили по промаху.
Очень тяжело спортсменам даже на «лежке» — ветер очень сильный, резкие порывы мешают биатлонистам.
Тем временем, к огневому рубежу подошел первый номер сегодняшнего спринта — белорус Антон Смольский.
А пока мы ждем старта Поварницына, есть возможность узнать о состоянии Латыпова из первых уст.
«Пока симптомов нет, все хорошо — лежу, отдыхаю. Мы каждые два дня сдаем тесты, по выезду из Болгарии сдавали и по приезду сюда. Какие мысли были после первого теста? Думал, что ничего нет. <...> Как поддерживаю форму? Еще пока ничего не успел, пока отдыхал, ничего не делал, ждал результат. От этого уже будем отталкиваться, что и как делать. Еду в номер приносят. Это единственный плюс», — сказал Эдуард в эфире «Матч ТВ».
Один за другим выходят спортсмены на трассу и тут же исчезают в снежной завесе — очень сильная метель сегодня в Оберхофе.
Однако, как сообщил пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов, нет нужды опасаться, что всю сборную России снимут с соревнований. Поэтому ничто не помешает нашим спортсменам выйти сегодня на старт. За медали в спринте на 10 км будут бороться Александр Поварницын, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Саид Каримулла Халили, Антон Бабиков и Максим Цветков.
Наша команда сегодня недосчиталась лучшего из россиян в зачете Кубка мира Эдуарда Латыпова. Накануне стало известно, что он сдал положительный тест на коронавирус, второй тест также оказался положительным. Эдуард изолирован от остальных спортсменов, так же, как и массажист сборной Роман Никитин — сегодня стало известно, что он тоже заразился инфекцией.