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Спорт

Попасть в тройку: женщины бегут спринт на 7,5 км на этапе КМ в Оберхофе. LIVE

Биатлон. Кубок мир, 5-й этап. Спринт. 7,5 км, женщины. ОНЛАЙН

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Кристина Резцова

Кристина Резцова

РИА Новости
Российские биатлонистки поборются за медали в спринте на 7,5 км на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:51

Казакевич чисто закрыла первый рубеж, но подходила она к нему очень долго и продолжила гонку 11-й.

16:47

Тандреволд после второго рубежа немного сбавила обороты, но все же финишировала второй, опередив Резцову на 3,5 секунды. Тем не менее, Кристина пока третья — надеемся, что она останется в тройке.

16:44

Нигматуллина смазала последний выстрел на «стойке».

16:43

Резцова финишировала второй с отставанием 26,6 секунды, но, вероятно, ее скоро сместят с этой позиции.

16:42

Тем временем, Казакевич начала гонку.

16:41

Рейселанд финишировала, пока она первая вне конкуренции. Кроме того, после второго рубежа Резцову на 9 секунд обогнала другая норвежка, Ингрид Тандреволд.

16:39

На очередной отметке разница между Рейселанд и Резцовой существенно не изменилась.

16:36

Второй возвращается на трассу Кристина, уступая Рейселанд 20 секунд. Отыграть такое отставание, конечно, кажется нереальным.

16:35

Два промаха на «стойке» у Резцовой — обидно, но на штрафные круги она ушла с 50-ю секундами в запасе. Пока она явно продолжает борьбу за медаль. А Нигматуллина дважды промахнулась на «лежке».

16:33

На втором рубеже чисто отрабатывает Рейселанд, одна из фавориток.

16:30

Резцова, между тем, увеличивает преимущество ходом — уже 29 с лишним секунды ее отрыв от второй позиции.

16:29

Нигматуллина начала гонку.

16:27

Резцова, браво! Чисто закрыла «лежку» и уверенно уходит лидером, опережая Рейселанд на 24,4 секунды. Но все только начинается.

16:22

На отметке 0,6 км Резцова идет третьей, уступая по времени норвежке Марте Рейселанд и француженке Клоэ Шевалье.

16:19

Вышла на трассу Кристина.

16:17

Погода в Оберхофе, такое впечатление, чуть смягчилась. Уже нет такой жуткой метели, в условиях которой соревновались мужчины — впрочем, сильный ветер никуда не делся.

16:15

Старт дан! Резцова начинает гонку под седьмым номером.

16:10

Россию в спринте представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Анастасия Шевченко и Валерия Васнецова.

16:05

Ранее сегодня мужчины принесли России золото: Александр Логинов стал триумфатором спринтерской гонки на 10 км. Более чем достойный пример для девочек.

16:00

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию женского спринта на 7,5 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. Старт состоится в 16.15 мск.

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