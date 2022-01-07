Попасть в тройку: женщины бегут спринт на 7,5 км на этапе КМ в Оберхофе. LIVE

Казакевич чисто закрыла первый рубеж, но подходила она к нему очень долго и продолжила гонку 11-й.
Тандреволд после второго рубежа немного сбавила обороты, но все же финишировала второй, опередив Резцову на 3,5 секунды. Тем не менее, Кристина пока третья — надеемся, что она останется в тройке.
Резцова финишировала второй с отставанием 26,6 секунды, но, вероятно, ее скоро сместят с этой позиции.
Рейселанд финишировала, пока она первая вне конкуренции. Кроме того, после второго рубежа Резцову на 9 секунд обогнала другая норвежка, Ингрид Тандреволд.
Второй возвращается на трассу Кристина, уступая Рейселанд 20 секунд. Отыграть такое отставание, конечно, кажется нереальным.
Два промаха на «стойке» у Резцовой — обидно, но на штрафные круги она ушла с 50-ю секундами в запасе. Пока она явно продолжает борьбу за медаль. А Нигматуллина дважды промахнулась на «лежке».
Резцова, между тем, увеличивает преимущество ходом — уже 29 с лишним секунды ее отрыв от второй позиции.
Резцова, браво! Чисто закрыла «лежку» и уверенно уходит лидером, опережая Рейселанд на 24,4 секунды. Но все только начинается.
На отметке 0,6 км Резцова идет третьей, уступая по времени норвежке Марте Рейселанд и француженке Клоэ Шевалье.
Погода в Оберхофе, такое впечатление, чуть смягчилась. Уже нет такой жуткой метели, в условиях которой соревновались мужчины — впрочем, сильный ветер никуда не делся.
Россию в спринте представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Анастасия Шевченко и Валерия Васнецова.
Ранее сегодня мужчины принесли России золото: Александр Логинов стал триумфатором спринтерской гонки на 10 км. Более чем достойный пример для девочек.