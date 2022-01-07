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Спорт

«Блестящий, потрясающий»: Кучеров принес «Тампе» победу в первом матче после возвращения

«Тампа» одержала уверенную победу над «Калгари» благодаря двум очкам Кучерова

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

Paul Sancya/AP
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари». Вернувшись на лед после длительного восстановления от травмы, он в первой же игре набрал два очка и принес своей команде победу со счетом 4:1. Обзор игрового дня НХЛ и достижений российских хоккеистов — в материале «Газеты.Ru».

«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Калгари Флеймз» - 4:1

В очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ было сыграно много матчей, но один из них стал настоящей радостью для российских любителей хоккея. На лед после травмы вернулся лидер «Тампы» Никита Кучеров — и как вернулся! Две его эффектные голевые передачи помогли «молниям» взять верх над «Калгари».

Российский форвард набрал оба очка в третьем периоде — сначала он ассистировал Брейдену Пойнту, а затем после его паса отличился Ондржей Палат. Однако в течение всего матча Никита был невероятно активен и имел несколько реальных возможностей забросить самостоятельно. Он провел на льду 17 с половиной минут и сделал три броска, после одного из которых шайба угодила в штангу.

«Талантливый, блестящий, невероятный, потрясающий, захватывающий, удивительный», — все эти эпитеты «Тампа» посвятила своему игроку в Twitter.

Последний матч до этого Кучеров провел еще 16 октября, после чего несколько месяцев восстанавливался от травмы нижней части тела. Еще недавно, когда «Тампа» в канун Нового года пропускала девять шайб от «Флориды», болельщики «Лайтнинг» вздыхали и сокрушались, вспоминая времена, когда Куч был на льду. Но ждать им оставалось недолго: он вернулся и сделал результат. Главный тренер «молний» Джон Купер, не стесняясь, назвал россиянина элитой хоккея.

«Пропустить столько времени, вернуться против сильной и быстрой команды, сделать то, что он сделал — он элита. Но он первым скажет вам, что способен на большее», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Сам Кучеров не скрывал радости от возвращения в игру. При этом он признался, что это далось ему нелегко.

«Было здорово вернуться, несомненно. Возвращаться после травмы всегда нелегко, с каждым разом становится все сложнее», — сказал российский форвард.

После этой победы «Тампа» с 51 очком уверенно возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции и сводную таблицу НХЛ. Статистика Кучерова пока далека от идеальной: из-за травмы в нынешнем сезоне он провел лишь четыре матча. При этом, однако, он набрал шесть очков, забросив одну шайбу и сделав пять передач.

Другие матчи

«Бостон Брюинз» — «Миннесота Уайлд» — 2:3
«Вегас Голден Найтс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:1
«Баффало Сэйбрз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 2:3
«Нью-Джерси Девилз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 3:1
«Даллас Старз» — «Флорида Пантерз» — 6:5 Б

Один из самых ярких — и неприятных — эпизодов игрового дня произошел в матче «Бостона» и «Миннесоты». Одним из героев встречи в составе «дикарей» стал российский форвард Кирилл Капризов, забросивший первую шайбу своей команды. Однако доиграть матч до конца он не сумел — уже во втором периоде он был вынужден покинуть лед после грязного силового приема в исполнении Трента Фредерика. Насколько тяжелым оказалось его повреждение, пока неясно.

«Я очень расстроен травмой Кирилла. Это не хоккей.

Все, что [Фредерику] нужно было сделать, это взять шайбу и катиться дальше. Но он ударил сзади игрока, находившегося в уязвимом положении.

Надеюсь, что с этим эпизодом разберутся», — заявил после игры главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон.

В другом матче «Вегас» на своем льду одержал уверенную победу над «Рейнджерс». В составе «рыцарей» 13 минут 44 секунды провел на льду Евгений Дадонов, приняв активное участие в успехе своей команды — на его счету ассистентский балл.

«Баффало» дома уступил «Сан-Хосе» со счетом 2:3. Победную шайбу в составе «акул» забросил Томаш Гертль уже на 18-й минуте, а помог ему в этом Александр Барабанов, сделавший результативную передачу.

«Коламбус» на выезде уступил «Нью-Джерси» 1:3, при этом в составе гостей в матче приняли участие Владислав Гавриков и Егор Чинахов. Гавриков поучаствовал в единственной шайбе своей команды, отдав голевой пас на Макса Доми.

Победитель в противостоянии «Далласа» и «Флориды» определился лишь в серии буллитов, где точнее оказались хозяева — победный бросок реализовал Джейсон Робертсон.

При этом в основное время матча блестяще проявил себя Денис Гурьянов, забросивший шайбу и сделавший две голевые передачи.

Также 12 минут 15 секунд провел на льду его партнер по команде Александр Радулов, но результативными действиями он не отметился.

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