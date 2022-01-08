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Спорт

Битва за финал ATP Cup: Медведев сражается с канадцем Оже-Альяссимом. LIVE

Теннис. ATP Cup. Полуфинал, второй матч. Медведев (Россия) — Оже-Альяссим (Канада). ОНЛАЙН

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Россиянин Даниил Медведев играет против канадца Феликса Оже-Альяссима во втором матче полуфинала ATP Cup. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
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08:38

Россиянин ошибся, отправив мяч в сторону от корта, и отдал канадцу гейм. Счет в первом сете — 4:3 в пользу Оже-Альяссима.

08:37

Даниил зажег высокую «свечку», но Феликс в прыжке попал по мячу с лета и неотразимо попал в корт. 40:15.

08:36

Ах! Жаль. Медведев героически догнал мяч в углу корта и должен был закидывать за спину Оже-Альяссиму, который выбежал к сетке, но вместо этого попал в эту самую сетку. 30:15.

08:35

Медведев принял невероятно мощную подачу Оже-Альяссима, завязалась перестрелка, а затем канадец попал в трос, и мяч улетел в аут. 15:15.

08:35

Это было невероятно! Оже-Альяссим попал точно по боковой линии с подачи. 15:0.

08:34

Медведев очень сильно подавал и дважды подряд вынудил канадца отбить в аут, уверенно взяв свою подачу. Счет в первом сете — 3:3.

08:34

Оже-Альяссим неожиданно ошибся по линии и послал мяч в аут — 30:15.

08:33

Да что ж такое! Двойная ошибка у Медведева — 15:15.

08:33

Медведев шикарно загонял соперника по углам, и тот кое-как отбил в сетку — 15:0.

08:32

Медведев на подаче.

08:31

Еще один эйс от Оже-Альяссима! И он забирает гейм на своей подаче. Счет в первом сете — 3:2 в пользу канадца.

08:30

Еще одна мощнейшая подача от Оже-Альяссима — Медведев с трудом отбил, и мяч очень плавно прилетел к сопернику, который отправил его в противоположный угол корта. 40:15.

08:30

Канадец так мощно подал, что Медведев кое-как отбил — в сетку. 30:15.

08:29

А вот теперь Феликс ошибся, послав мяч в аут, — 15:15.

08:28

Обидно! Оже-Альяссим вышел к сетке, но отбил мяч прямо на Медведева. Тот мог перекинуть соперника, но не сумел поднять мяч и отправил его в сетку. 15:0 — канадец начал удачно на своей подаче.

08:27

Россиянин все-таки взял свою подачу! Счет в первом сете — 2:2.

08:27

Медведев неожиданно отправил мяч в сетку. 40:30 — неприятно.

08:26

Эх, двойная ошибка у Медведева — 40:15.

08:25

Даниил так мощно подал, что Феликс с трудом отбил мяч — аут. И так дважды подряд. Россиянин повел уже 40:0.

08:24

Медведев хорошо начал на своей подаче — 15:0.

08:23

Канадец сделал эйс и под ноль забрал гейм на своей подаче. Счет в первом сете — 2:1 в пользу Оже-Альяссима.

08:22

40:0 — Оже-Альяссим просто уничтожает Медведева на своей подаче, которую тот никак не может толком принять.

08:21

Медведев направил мяч о-о-очень далеко за пределы корта — 30:0.

08:21

Оже-Альяссим начал удачно на своей подаче — 15:0.

08:20

После длинного розыгрыша Феликс ошибся и послал мяч в сетку. Медведев взял гейм на своей подаче — 1:1 в первом сете!

08:20

А вот теперь Оже-Альяссим очень красиво направил мяч за спину Медведеву — 40:30.

08:19

Медведев хорошо подал, соперник кое-как отбил, и россиянин без проблем отправил мяч в недосягаемый угол — 40:15!

08:18

Эх, Даниил отбил мяч в сетку! 30:15.

08:18

Подача навылет от Медведева — 30:0!

08:17

Оже-Альяссим спокойно принял подачу Медведева, однако после нескольких обменов ударами мяч сорвался у него с ракетки и улетел на трибуны — 15:0.

08:17

Медведев на подаче.

08:16

Вторая подача навылет от Оже-Альяссима! И канадец забрал этот гейм. Счет в первом сете — 1:0 в пользу канадца.

08:16

Канадец сделал эйс! 40:30.

08:15

После о-о-очень долгой перестрелки Медведев ошибся первым — отправил мяч в аут. 30:30.

08:14

Оже-Альяссим пытался пробить в противоположный от Медведева угол, но мяч чуть-чуть зашел в аут — 15:30.

08:13

Медведев проиграл первое очко, но потом блестяще пробил обводящим! 15:15.

08:12

Матч начался! Канадец на подаче.

08:00

Первый матч в противостоянии Россия — Канада в 1/2 финала ATP Cup закончился не в нашу пользу. Россиянин Роман Сафиуллин проиграл канадцу Денису Шаповалову (4:6, 7:5, 4:6).

Будем надеяться, что Даниил Медведев одержит победу над Феликсом Оже-Альяссимом в одиночном матче, а затем россияне выиграют и парную встречу против Альяссима и Шаповалова. Тогда Россия пробьется в финал престижного турнира.

06:15

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча ATP Cup между россиянином Даниилом Медведевым и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

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