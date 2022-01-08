Россия против Канады: Медведев и Сафиуллин сражаются за финал ATP Cup. LIVE

Вау! Медведев красиво пробил с разворота, когда этого никто не ждал. Канадцы едва успели отразить, инициатива перешла к россиянам, и в итоге они вынудили соперников мощно пробил — в аут. 40:30.
Эх, плохо подал Сафиуллин, Шаповалов легко принял и мощно атаковал в уголок. В итоге Роман с трудом отбил — и то в аут. 15:30.
И опять Сафиуллин божественно попал в тот самый уголок — за спину обоим соперникам! Россия взяла гейм на чужой подаче. Счет в первом сете стал 2:1 в пользу Медведева и Сафиуллина.
Ох, как мощно пробил Сафиуллин! Мяч прилетел в ракетку Шаповалову, но тот не успел отреагировать, поэтому снаряд неловко отскочил в корт и врезался в сетку. 15:30.
Сафиуллин в красивом прыжке отразил опасный выпад канадцев, и Оже-Альяссим отбил в сетку! Больше у России!
Оже-Альяссим очень хорошо принял мяч после подачи Медведева и попал по боковой линии. Мяч просвистел мимо Сафиуллина, который очень неловко взмахнул ракеткой и не сумел прервать атаку. 15:15.
Матч стартовал! Канадцы начинают на подаче — и сразу зарабатывают очко. 15:0.
It started with the singles and ends with the doubles— ATPCup (@ATPCup) January 8, 2022
For a spot in the #ATPCup final, please welcome back to Ken Rosewall Arena: #TeamCanada and #TeamRussia. pic.twitter.com/lAm7ZPnsUW
Первый одиночный матч Россия проиграла: Роман Сафиуллин уступил канадцу Денису Шаповалову (4:6, 7:5, 4:6).
Второй одиночный матч остался за Россией: Даниил Медведев разнес Феликса Оже-Альяссима (6:4, 6:0).
Теперь все решится в парном матче между этими четырьмя теннисистами.