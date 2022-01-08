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Спорт

Россия против Канады: Медведев и Сафиуллин сражаются за финал ATP Cup. LIVE

Теннис. ATP Cup, полуфинал. Медведев и Сафиуллин — Оже-Альяссим и Шаповалов. ОНЛАЙН

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Россияне Даниил Медведев и Роман Сафиуллин в парном матче сражаются за выход в финал ATP Cup с канадцами Феликсом Оже-Альяссимом и Денисом Шаповаловым. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
10:11

Жаль, Медведев неудачно сыграл с лета — попал в сетку в простой ситуации. 40:40.

10:10

Вау! Медведев красиво пробил с разворота, когда этого никто не ждал. Канадцы едва успели отразить, инициатива перешла к россиянам, и в итоге они вынудили соперников мощно пробил — в аут. 40:30.

10:10

Эйс от Сафиуллина! Как вовремя. 30:30.

10:09

Эх, плохо подал Сафиуллин, Шаповалов легко принял и мощно атаковал в уголок. В итоге Роман с трудом отбил — и то в аут. 15:30.

10:08

Эх, двойная ошибка у Сафиуллина... 15:15.

10:08

Сафиуллин подал навылет — 15:0.

10:07

Подача России.

10:06

И опять Сафиуллин божественно попал в тот самый уголок — за спину обоим соперникам! Россия взяла гейм на чужой подаче. Счет в первом сете стал 2:1 в пользу Медведева и Сафиуллина.

10:06

Сафиуллин — гений! Попал в самый уголок корта! 15:40 — три брейк-поинта у России!

10:04

Ох, как мощно пробил Сафиуллин! Мяч прилетел в ракетку Шаповалову, но тот не успел отреагировать, поэтому снаряд неловко отскочил в корт и врезался в сетку. 15:30.

10:04

Канадцы на подаче — и счет уже 15:15.

10:03

Россия забрала свою подачу. Счет в первом сете — 1:1.

10:03

Сафиуллин в красивом прыжке отразил опасный выпад канадцев, и Оже-Альяссим отбил в сетку! Больше у России!

10:02

40:40 — Оже-Альяссим послал мяч в аут.

10:02

Двойная ошибка у Медведева! У Канады — брейк-поинт, 30:40.

10:02

30:30 — Феликс пытался попасть по боковой линии, но угодил в аут.

10:01

30:15 — Канада вышла вперед.

10:00

Оже-Альяссим очень хорошо принял мяч после подачи Медведева и попал по боковой линии. Мяч просвистел мимо Сафиуллина, который очень неловко взмахнул ракеткой и не сумел прервать атаку. 15:15.

09:59

Медведев здорово подал, и Шаповалов ошибся на приеме — отразил в сетку. 15:0.

09:59

Россия на подаче.

09:58

Канадцы быстро взяли свою подачу — счет в первом сете стал 1:0 в их пользу.

09:58

Сафиуллин отбил в сетку мяч после подачи Шаповалова — 40:15.

09:57

Шаповалов мощно подал, Медведев отразил, а потом Денис попал в сетку — 30:15.

09:57

Россияне пока отбивают в сетку — 30:0.

09:56

Матч стартовал! Канадцы начинают на подаче — и сразу зарабатывают очко. 15:0.

09:50

Началась разминка!

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09:35

Первый одиночный матч Россия проиграла: Роман Сафиуллин уступил канадцу Денису Шаповалову (4:6, 7:5, 4:6).

Второй одиночный матч остался за Россией: Даниил Медведев разнес Феликса Оже-Альяссима (6:4, 6:0).

Теперь все решится в парном матче между этими четырьмя теннисистами.

09:30

Доброе утро, уважаемые читатели! В решающем матче полуфинала АТР Cup россияне Даниил Медведев и Роман Сафиуллин поборются с канадцами Феликсом Оже-Альяссимом и Денисом Шаповаловым.

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