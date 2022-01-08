Добраться до пьедестала: россияне борются за медали в смешанной эстафете. LIVE

14:42

Третий рубеж: у Бё промах вторым выстрелом, у Поварницына — первым. Дальше норвежец закрыл все мишени, а вот россиянин промазал и доппатроном. Но вторым закрылся, в то время как Долль смазал пятый выстрел. Смольский закрылся.