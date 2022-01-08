У Моуринью виноваты все, кроме него

«Рома» и «Ювентус» на старте 2022 года не порадовали своих болельщиков. Римляне без особых вариантов уступили «Милану», даже несмотря на то что состав команды Пиоли был далеким от оптимального. Жозе Моуринью привычно сетовал на судей, на то, что ему не покупают нужных игроков. Но весь этот эпатаж мы видим практически в каждом клубе Жозе. Завершается все это обычно отставкой. Если случится поражение от «Ювентуса», то кто знает, что надумают боссы клуба.

«Ювентус» в первом матче года не проиграл, но выглядел очень блекло на фоне страдающего от коронавируса «Наполи». Неаполитанцы с трудом набрали состав на игру, но смотрелись уж точно не хуже, а во многом даже лучше соперника. Команда Аллегри пропустила в первом тайме, смогла отыграться, но и только. Лишь на последних минутах «Юве» устроил какое-то подобие финального штурма, но соперник с ним с легкостью справился.

Моуринью никак не может наладить оборону в своей команде, а «Ювентус» страдает от того, что не могут играть Бонуччи и Кьеллини. В этой ситуации логично поставить на то, что обе команды смогут забить. Букмекер Winline предлагает коэффициент 1.72 на то, что и те, и другие смогут отличиться.

Индзаги против родной команды

«Интер» в первом туре 2022 года не сыграл, на «Болонью» напал коронавирус. Тем интереснее, ведь Симоне Индзаги предстоит сыграть против «Лацио». Команды, в которой он провел всю свою тренерскую карьеру до перехода в «Интер». И уже можно сказать, что переход оказался правильным решением. Да, лидерство «Интера» во многом обусловлено тем, что конкуренты нестабильны, но проблемы индейцев, как известно, шерифа не волнуют.

А что же «Лацио»? Маурицио Сарри пока никак не может найти баланс между атакой и обороной. Вот и игра с «Эмполи» оказалась традиционно для этого сезона очень веселой для болельщиков. Римляне пропустили дважды за первые 10 минут, к середине второго тайма отыгрались и побежали дожимать середнячка. Это обернулось третьим пропущенным голом. Кажется, этот мяч только раззадорил команду Сарри. За оставшиеся 10 минут Чиро Иммобиле успел не забить пенальти, а Сергей Милинкович-Савич все-таки сравнял счет. Вот такой развеселый футбол становится визитной карточкой римлян.

«Интер» много забивает, как и «Лацио», поэтому здесь однозначно стоит ждать верхового матча. Winline предлагает поставить на тотал больше 2.5 гола с коэффициентом 1.52. Но нужно понимать, что «Интер» - это не «Эмполи», если уж миланцы получат преимущество, то вряд ли отдадут его. Тем более, что команда Индзаги идет на победной серии из 7 матчей. Поставить на восьмую победу «Интера» подряд можно за 1.41.

У «Лиона» потеряно все, кроме чести

«ПСЖ» - «Лион» - привлекательная вывеска, но если посмотреть на турнирную таблицу Лиги 1, то можно увидеть, что лидер играет с 13-й командой чемпионата. Дела у «ткачей» очень неважные. Идеи Петера Боса никак не начнут работать. Правда, нужно отметить, что в чемпионате Франции очень высокая плотность, до зоны Лиги чемпионов «Лиону» всего 7 очков.

Правда, впереди матч с «ПСЖ», где разжиться очками будет сложно. Парижане периодически теряют очки, но все равно опережают ближайшего конкурента - «Ниццу» - на 10 очков. Главная проблема команды Маурисио Почеттино сейчас - коронавирус. Точно не сыграют Анхель Ди Мария и Юлиан Дракслер, а Лионель Месси только-только вышел из изоляции. Не исключено, что перед матчем будут еще потери.

В этих условиях можно попробовать рискнуть и сделать ставку на ничью. «ПСЖ» в последних турах сбавил обороты, Почеттино пришлось бороться с травмами. Ничьи с «Ниццей», «Лансом», «Марселем» - «Лион» вполне вписывается в эту компанию. Да и хозяева наверняка сделают все, чтобы вернуть позитив своим болельщикам. Заключить пари на ничью можно с коэффициентом 4.10.

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