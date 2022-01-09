Фиаско на последней стрельбе: Логинов упустил победу в пасьюте

На пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе Александр Логинов занял пятое место в гонке преследования после победы в спринте днем ранее. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
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15:25
На этом мы завершаем нашу текстовую трансляцию. Спасибо, что были с нами!
15:15
Итоговое положение биатлонистов на ваших экранах:
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100%
15:10
Бабиков, Серохвостов и Цветков финишируют подряд, занимая 10-е, 11-е и 12-е места соответственно.
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15:08
Все же проигрывает Логинов борьбу за бронзу и приезжает на финиш пятым. Очень обидно за Александра, потрясающе он прошел три огневых рубежа, но фиаско на последней стойке умножило шансы на успех на ноль.
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15:07
Кентен Фийон-Майе — победитель пасьюта!
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15:05
Везет двух норвежцев за собой Александр, будет очень тяжело на финише ему.
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15:02
Будет бороться Александр за бронзовую медаль. Эх, как же обидно.
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15:00
Боже мой, три промаха у Логинова...
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14:57
Что? Творит? Логинов? Выцарапывает еще 15 секунд у Жаклена! Невероятно!
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14:54
Бабиков промахивается трижды и выбывает из борьбы за медали.
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14:52
Один промах допускает Александр, пришлось ему немного попотеть с винтовкой, из-за чего он перезаряжал вручную.
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14:49
Более минуты везет Логинов ближайшему преследователю!
14:47
А на второе место взлетает Антон Бабиков! Так держать, парни!
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14:45
Превосходно стреляет Саша! Браво!
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14:42
Логинов держит темп, пока у норвежцев не получается приблизиться к российскому биатлонисту.
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14:38
Первую стрельбу прошел Логинов великолепно: в одиночестве уехал на второй круг, за ним бегут два норвежца.
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14:34
Хорошо катит Саша, наращивая преимущество.
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14:32
Очень резво побежал Саша, уже + 14 секунд на первых шестисот метров.
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14:30
Александр Логинов стартовал! Гонка началась!
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14:27
Свен Фишер и картофельное пюре:
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14:22
Напомним, что первая десятка стартует в таком порядке:
1. Александр Логинов
2. Эмильен Жаклен
3. Стурла Хольм Лагрейд
4. Йоханнес Кюн
5. Роман Реес
6. Антон Бабиков
7. Тарьей Бе
8. Даниил Серохвостов
9. Кентен Фийон-Майе
10. Филип Андерсен
14:18
Серьезная метель сегодня в Оберхофе, все службы стадиона работают по максимуму.
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14:15
В немецком Оберхофе в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону мужчины сражаются в пасьюте. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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