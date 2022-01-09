Третий матч без голов: Овечкин потерял хватку

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Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения «Миннесоте»

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4-е место. Александр Овечкин

4-е место. Александр Овечкин

USA TODAY/Reuters
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Миннесоте Уайлд». Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин продлил свою безголевую серию до трех встреч, однако сумел приблизиться к Сергею Зубову в списке лучших российских ассистентов за всю историю выступления в лиге. «Газета.Ru» — о том, как прошла главная игра минувшей ночи в НХЛ.

«Миннесота» — «Вашингтон» — 3:2 (б)

«Капризов против Овечкина» — под таким заголовком могла пройти игра на арене «Эксел Энерджи Центр» в ночь с субботы на воскресенье, однако 24-летний россиянин не успел восстановиться после полученной травмы в матче 6 января против «Бостона», когда против Кирилла провел силовой прием Трент Фредерик.

«Против «Вашингтона» Капризов не сыграет. Его обследуют, после чего будут определены сроки возвращения. К сожалению, пока что он остается вне игры. Мы надеемся на лучшее», — заявил в пятницу главный тренер «Уайлд» Дин Эвасон.

Возможно, что именно отсутствие Капризова на скамейке не позволило хозяевам начать матч с позиции силы. В первом периоде, несмотря на примерно равную статистику бросков (10 против 9 в пользу «Кэпс»), преимущество было на стороне команды под руководством Питера Лавиолетта.

Особо активничало в чужой зоне третье звено: дважды опасно бросал канадский защитник Джастин Шульц, Гарет Хэтэуэй раздавал передачи поперек площадки. Здорово атаковали Ник Дженсен и Евгений Кузнецов, но открыть счет в первой двадцатиминутке им не удалось.

Зато второй период на голы выдался гораздо более щедрым. Перевес «Вашингтона» в заброшенную шайбу на 23-й минуте игры воплотил Коннор Макмайкл, которому ассистировали Ник Дженсен и Конор Шири.

31-летний американец подобрал шайбу на синей линии и мощно бросил — отскок от Макмайкла получился для гостей невероятно удачным.

На вторую шайбу «Вашингтону» хватило всего четырех секунд большинства — за задержку соперника клюшкой был наказан швейцарец Кевин Фиала. Трехходовка Эллер-Овечкин-Кузнецов была разыграна идеально. Настолько, что финский голкипер «дикарей» банально не успел дернуться в сторону Евгения, чтобы сделать хотя бы попытку спасти ворота.

Для камбэка «Миннесоты» в этой игре ничего не предвещало. Наоборот, после второй заброшенной шайбы гости имели два большинства, а после отложенного штрафа на 34-й минуте игры сняли вратаря и имели возможность довести счет до крупного, однако вместо 3:0 на табло загорелось 2:1.

Вероятно, самый нелепый гол в своей жизни оформил Карл Хагелин, только сделал он это не в чужие, а в собственные ворота. Не слишком удачный пас шведа на Евгения Кузнецова привел к тому, что шайба спокойно проскользила 60 метров и пересекла линию ворот.

Счет 2:1 в пользу гостей держался вплоть до последней минуты поединка, когда на помощь «Миннесоте» пришел Марк Цуккарелло и его могучий кистевой бросок. Норвежец бросил от синей аккурат над щитком Закари Фукале — канадец не успел закрыть свободное пространство ловушкой, куда в итоге и залетела шайба — 2:2.

Овертайм победителя выявить не помог, а вот в серии послематчевых буллитов перевес оказался на стороне «Уайлд» — Кевин Фиала и Фредерик Гордо реализовали свои попытки, принеся своей команде два очка.

Очередной не слишком удачный матч в сезоне провел капитан «Кэпс» Александр Овечкин. Россиянин в третьей игре подряд остался без заброшенной шайбы, несмотря на проведенные на льду 23 минуты 17 секунд, из которых почти восемь «Вашингтон» играл в большинстве.

Статистические показатели Александра в этой игре также нельзя назвать выдающимися — четыре броска в створ ворот, одна потеря шайбы и показатель полезности «минус один».

Всего в этом сезоне Овечкин провел 36 матчей, в которых отметился 24-мя заброшенными шайбами и 27-ю голевыми передачами. В списке бомбардиров российский форвард идет на третьем месте, уступая лишь нападающим «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю и Конору Макдэвиду.

Игра против «Миннесоты» стала 1233-ей за карьеру для Александра в НХЛ, а отданная им результативная передача во втором периоде стала для него 617-й.

Таким образом, он приблизился к россиянину Сергею Зубову по количеству результативных передач на расстояние двух шайб. Напомним, что в данный момент 36-летний россиянин занимает четвертое место по этому показателю среди отечественных хоккеистов. Зубов — третий.

Следующий матч «Вашингтон» проведет дома против «Бостона» 11 января, а «Миннесота» 15 января примет «Анахайм».

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