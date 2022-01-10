На грани депортации из Австралии: Джокович выступает с обращением. LIVE

15:50

Несмотря на то, что суд постановил удовлетворить аппеляцию Джоковича, въездная виза сербского теннисиста снова может быть аннулирована. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на министерство внутренних дел Австралии.

У министерства есть право снова признать недействительной визу спортсмена, если апелляция в суде завершится успешно. В этом случае Джоковича ожидает повторное задержание. Сербу грозит депортация и запрет на въезд в страну.

Окончательное решение о депортации спортсмена будет принято сегодня.