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Спорт

На грани депортации из Австралии: Джокович выступает с обращением. LIVE

Теннис. Пресс-конференция Новака Джоковича. ОНЛАЙН

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Первая ракетка мира Новак Джокович собрал пресс-конференцию, в рамках которой отвечает на вопросы, связанные с делом о медотводе от вакцинации и потенциальном аннулировании австралийской визы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
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16:03

Итак, пресс-конференция началась. Слово взял отец Новака.

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15:55

Вместе с этим в Австралии проходят массовые акции в поддержку Джоковича.

15:50

Несмотря на то, что суд постановил удовлетворить аппеляцию Джоковича, въездная виза сербского теннисиста снова может быть аннулирована. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на министерство внутренних дел Австралии.

У министерства есть право снова признать недействительной визу спортсмена, если апелляция в суде завершится успешно. В этом случае Джоковича ожидает повторное задержание. Сербу грозит депортация и запрет на въезд в страну.

Окончательное решение о депортации спортсмена будет принято сегодня.

15:40

Напомним хронологию событий: Организаторы предстоящего Открытого чемпионата Австралии по теннису сообщили, что не допустят на турнир игроков, которые не привились от коронавируса. Официально серб до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации, и предполагается, что он не прививался.

Джокович прибыл в Австралию 5 января, но был задержан пограничной службой страны. Его виза не допускает въезда на «зеленый континент» без медицинского отвода от вакцинации. Во время австралийского карантина спортсмен находился в изоляции в одном из отелей Мельбурна.

Позднее суд Мельбурна рассмотрел апелляцию первой ракетки мира Новака Джоковича на аннулирование его визы в Австралию и удовлетворил ее, постановив освободить спортсмена из иммиграционного изолятора в течение 30 минут после завершения заседания.

15:30

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Через полчаса стартует пресс-конференция первой ракетки мира Новака Джоковича, на которой он раскроет детали нашумевшего скандала с аннулированием австралийской визы.

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