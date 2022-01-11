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Спорт

«Настоящая рок-звезда»: каким был легендарный биатлонист Алябьев

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Алябьев умер от коронавируса

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Дмитрий Донской/РИА «Новости»
Двукратный олимпийский чемпион 1980 года по биатлону Анатолий Алябьев скончался в ночь на 11 января в возрасте 70 лет. Бывший спортсмен заразился коронавирусом перед Новым годом, его положили в реанимацию, но спасти не смогли.

О смерти знаменитого спортсмена сообщил официальный сайт Союза биатлонистов России. Заслуженный мастер спорта СССР совсем недавно — 12 декабря — отпраздновал 70-летний юбилей.

Алябьев родился в деревне на границе Архангельской и Вологодской областей. Рано начал работать наравне со взрослыми в поле, а в школу ходил пешком и на лыжах по пять километров туда и обратно.

«Когда мне исполнилось 14, отец купил мне ружье. Просто потому, что у мужика оно должно быть», — рассказывал Алябьев в интервью «Петербургским новостям».

Позже семья переехала в село Верховье (Вологодская область), и Алябьев попал в лыжную секцию к Юрию Трапезникову, параллельно занимаясь боксом. Норматив на звание мастера спорта он выполнил, находясь в армии, тогда же ему предложили попробовать свои силы в биатлоне.

«Мне очень понравилось: бегать много не надо, прошел кружочек — лег, пострелял. Так и увлекся — выполнил звание мастера спорта уже и по биатлону, стал выигрывать соревнования», — вспоминал Алябьев.

Затем спортсмена уговорили остаться на сверхурочную службу и заниматься биатлоном уже более серьезно.

«В Ленинграде стали жилье предлагать, решил оставаться в армии, учиться и получать звание офицера в высшей школе тренеров при Военном институте физкультуры», — отмечал биатлонист.

В 1979-м Алябьев выиграл звание чемпиона СССР на дистанции 20 км и в этой же дисциплине победил сильнейших биатлонистов мира на предолимпийской неделе в Лейк-Плэсиде. В 1980-м он взял Кубок СССР и получил путевку на Олимпиаду.

Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде стали вершиной карьеры биатлониста. Сначала Алябьев взял золото в индивидуальной гонке на 20 километров, выиграв у немца Ульриха 11 секунд. В гонке советский спортсмен ни разу не промахнулся, причем последний выстрел он выцеливал 43 секунды.

«На контрольной тренировке за неделю до Игр стрелялось неплохо, а бежалось все хуже и хуже. Видимо, сказывалась акклиматизация. Вот и на двадцатке ход был не очень. Мне постоянно сообщали, что проигрываю, решил: теперь надежда только на точную стрельбу. Мог бы, конечно, и ходом прибавить, отыграть какое-то время, но что бы настрелял тогда? На последнем рубеже сделал четыре выстрела секунд за сорок. А потом — как заклинило. Боюсь нажимать на крючок и все, как бы не промазать! Аж нога затряслась — так колотило! У меня потом еще и рука затряслась. Потом выяснилось, что 43 секунды на последний выстрел ушло — больше, чем на четыре предыдущих. На выходе со стрельбища у Франка Ульриха выигрывал 28 секунд — тот штрафа нахватал, но бежал всегда здорово. Так что ходом я ему проиграл, но в итоге 11,5 секунды выиграл. Сделал акцент на стрельбу, и она меня не подвела», — говорил Алябьев.

Через день Алябьев взял бронзу в десятикилометровой гонке.

Последним видом биатлонной программы стала эстафета 4×7,5 километров. Алябьев бежал последний этап, имея преимущество над сборной ГДР в 39 секунд. Однако соперник по этапу немец Рёш показал фантастическую скорость и сумел ликвидировать отставание уже на первом огневом рубеже. Все решилось на второй стрельбе — Реш один раз промазал, а Алябьев был точен и принес победу сборной СССР.

На чемпионатах мира у биатлониста было две медали – бронзовые награды в эстафетах ЧМ-1981 и ЧМ-1982.

Альбьев должен был принять участие в Олимпиаде-84, но за две недели до начала Игр простудился и слег с воспалением легких. На этом его спортивная карьера закончилась. А проблемы с легкими остались на всю жизнь. Причиной смерти Алябьева стал коронавирус.

«Причина — коронавирус. Я ему звонил перед Новым годом, он так кашлял, что двух слов сказать не мог. Вроде бы он залечил это дело, но потом снова началось. Я предлагал ему лечь в больницу, но он был уверен, что отлежится и все пройдет.

Когда уже поняли, что это точно ковид и дело плохо, его отвезли в город в больницу, где положили в реанимацию, но спасти не смогли. Его жена сейчас тоже в больнице с ковидом. Два сына займутся похоронами со стороны семьи, а также ВИФК и Федерация биатлона Санкт-Петербурга. Это очень грустно», — сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев «Чемпионату».

«Биатлон начинался для меня с Алябьева. Еще когда я зрителем наблюдал за его победами в Лейк-Плэсиде. Он был моим близким другом, он всегда меня поддерживал. Алябьев в истории с ветеранами занимал всегда взвешенную позицию. Он был военнослужащим, педагогом.

Я в ужасе и шоке. Я плачу. Для меня это огромная потеря. В Лейк-Плэсиде, да и вообще, он был настоящей рок-звездой. Я пребываю в очень грустном состоянии. В декабре созванивались, ему 70 лет исполнилось, на Новый год звонил. Дядя Толя, ну как так…», — отреагировал на смерть Алябьева известный комментатор Дмитрий Губерниев.

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