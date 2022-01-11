«Это слишком жестоко»: японцы встали на защиту Щербаковой от Плющенко

Японские любители фигурного катания на сайте The Answer вступились за действующую чемпионку мира Анну Щербакову, которую в декабре 2021 года раскритиковал Евгений Плющенко, предложивший разыграть третью путевку на Олимпийские игры в женском одиночном катании в Пекине между ней и Елизаветой Туктамышевой. Депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что хотела бы видеть на Играх 25-летнюю воспитанницу Алексея Мишина, и объяснила решение федерации сохранить спортивный принцип отбора на ОИ-2022.

«Почему не признают Щербакову, которая поднялась на пьедестал?»

С предложением о проведении контрольного проката между действующей чемпионкой мира Анной Щербаковой и победительницей мирового первенства 2015 года Елизаветой Туктамышевой после окончания чемпионата России выступил Евгений Плющенко.

На встрече с болельщиками в конце прошлого года двукратный олимпийский чемпион заявил, что 17-летняя Щербакова была не в форме перед национальным чемпионатом, не сумев выполнить элементы ультра-си в своей программе, и предложил разыграть третью путевку на Игры между ней и занявшей седьмое место Туктамышевой.

Японские поклонники фигурного катания на портале The Answer раскритиковали предложение Плющенко.

«Жаль, что Щербаковой приходится выслушивать такое. Она дала результат на Гран-при, хотя была не в форме, а Туктамышева на чемпионате России выступила неидеально. Если Щербакова не заставит критиков замолчать, прекрасно выступив на чемпионате Европы, эта полемика будет длиться вплоть до старта Олимпиады», — написал пользователь с ником Hid.

«Туктамышева хороша в прыжках, но исполнение у нее на не очень высоком уровне, на мой любительский взгляд», — считает Cha.

Мaf: «Требовать от Щербаковой и Туктамышевой показывать лучшие результаты на всех соревнованиях накануне Олимпиады — это слишком жестоко. Почему не признают Щербакову, которая поднялась на пьедестал, несмотря на не лучшую форму?»

«Это слишком жестоко! Надо уважать спортсменов, которые показывают результат. У Щербаковой оценки лучше, чем у Туктамышевой. Нельзя так поступать с теми, кому еще нет 20 лет!» — написал Tob.

Некоторые из болельщиков не сочли принципиальным вопрос состава женской сборной России, посчитав, что при любом раскладе россиянки заберут все олимпийские награды.

«Кого бы от России не взяли третьей на Олимпиаду, у Японии шансов на победу нет. Возможно, Россия возьмет и золото, и серебро, и бронзу», — считает пользователь с ником Ope.

«Никаких контрольных прокатов быть не должно»

Депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии «Газете.Ru» заявила, что японские фанаты выступают за справедливое распределение путевок на Игры согласно итогам национального чемпионата.

«Японцы в данной ситуации выглядят как нейтральная сторона. Они, скорее всего, выступают просто за спортивный принцип — кто занял на отборе проходное место, тот и поехал на Олимпиаду. Это не конфликт Плющенко и Щербаковой.

Никаких контрольных прокатов быть не должно, федерация поступила правильно, что не стала их устраивать. Другое дело, если бы кто-то заболел или случилась бы другая форс-мажорная ситуация, тогда еще можно было бы устроить перекат.

В Америке такое неприемлемо в принципе. Если бы там устроили такой прокат, то Щербакова, если бы была американкой, могла бы спокойно подать в суд на федерацию», — сказала Журова.

По ее мнению, Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) удалось соблюсти принцип состязательности и сохранить честное распределение путевок в Пекин.

«Не думаю, что в вопросе формирования сборной на Олимпиаду должен принимать участие кто-либо кроме федерации. Надо отдать ей должное — она пошла четко в соответствии со спортивным принципом: есть отборочный турнир, есть протокол, есть результаты.

В нашей ситуации и не могло быть по-другому, потому что в женском одиночном катании у нас жесткая конкуренция. Если бы начались тренерские советы, интриги, было бы намного тяжелее соблюсти спортивный принцип», — добавила олимпийская чемпионка.

Журова также заявила, что поддерживала действующую вице-чемпионку мира Елизавету Туктамышеву на прошедшем чемпионате России, мечтая увидеть ее на Олимпийских играх 2022 года.

«Я очень поддерживала Лизу Туктамышеву и желала ей попасть на Игры, она — моя землячка, и я очень переживала за нее, но я думаю, что она сама понимает что существует спортивный принцип. Я очень сожалею, что Туктамышева не смогла отобраться на Игры. Я хотела бы ее там видеть, но думаю, что она понимает, что каждый спортсмен на каком-то этапе своей карьеры сталкивается с подобной ситуацией», — заключила Журова.

Напомним, что на Олимпийские игры от России, которые пройдут с 4 по 20 февраля, квалифицировались Камила Валиева и Александра Трусова, занявшие первое и второе место на прошедшем в Санкт-Петербурге чемпионате России. Имя третьей фигуристки станет известно после первенства Европы, которое стартует уже завтра, 12 января, в Таллине.