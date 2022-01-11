11 января стало известно о задержании казахстанского бойца смешанных единоборств Куата Хамитова, который поддерживал протесты против повышения цен на газ. В настоящее время он находится в здании департамента Комитета национальной безопасности. Родители спортсмена утверждают, что во время беспорядков их сын был дома.

Сестра казахстанского бойца смешанного стиля (ММА) Куата Хамитова заявила, что спортсмен был задержан местным ОМОНом.

«Помогите пожалуйста. Только что из дома забрали братишку спортсмена Куата Хамитова. Десять омоновцев избили, связали руки и ноги», — написала родственница атлета в Instagram.

Позднее более подробно процесс задержания бойца описала его мать, находившаяся в этот момент рядом.

«Зашли десять человек ОМОНа и два человека в гражданской одежде. Мой сын сидел на диване, на котором в данный момент сижу я. Они связали ему руки, положили на пол и начали избивать.

Муж выскочил из другой комнаты и спросил: «Почему вы его бьете? Вы можете и так его увезти». Они сказали, что он был зачинщиком, и, ни в чем не разбираясь, увезли его.

В доме также находились мой младший сын и сноха. Она вышла из туалета, ее повернули в угол этого туалета автоматами и запретили ей смотреть куда-либо. И так они забрали моего сына. Мы сами ничего не поняли. Сказали, что он только зачинщик, хотя все эти дни он был дома», — приводит слова матери бойца Youtube-канал БАСЕ. «Это слишком жестоко»: японцы встали на защиту Щербаковой от Плющенко Японские любители фигурного катания на сайте The Answer вступились за действующую чемпионку мира... 11 января 20:22

В профессиональной карьере Куат Хамитов по прозвищу Найман провел 29 боев, 21 из которых закончился победой 33-летнего спортсмена. Также на его счету семь поражений и одна ничья. Сейчас казахстанец имеет серию из трех побед подряд.

Наиболее известен Хамитов стал благодаря выступлениям в российском промоушене Fight Nights Global. Последний бой в этой организации он провел в январе 2021 года против Максима Пантелеева на турнире в Магнитогорске. Поединок завершился техническим нокаутом от казахстанца — рефери остановил бой спустя 49 секунд после начала первого раунда.

По данным сетевого издания ztb.kz, в настоящее время Куат Хамитов находится в одном из зданий департамента Комитета национальной безопасности республики Казахстан. Информации о вменяемом спортсмену преступлении и потенциальном наказании нет.

В Instagram-аккаунте портала отмечается, что спортсмен принимал участие в мирной акции протеста и призывал граждан к спокойствию. Ранее боец высказывался в соцсетях в поддержку казахстанского народа.

«Я всегда с народом! Скажу жителям Жанаозена и Актау, мы всегда с вами! Я считаю неправильным, что делают с ценами на газ. Потому что это ударяет по карману народа, у них и так ситуация не очень. Поэтому это касается не только газа, цены на продукты, бензин, на все вещи дорожают.

Государство должно взять эту проблему в свои руки, услышать проблему народа. Поэтому, жители Жанаозена, мы с вами, алга!» — говорил Хамитов.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными.

Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП.

В поддержку задержанного спортсмена выступил боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дамир Исмагулов. Он опубликовал историю в Instagram, где заявил, что Хамитов не призывал к насилию и провокациям во время мирных митингов, отметив официальный аккаунт президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

Январские протесты в Казахстане вызвали реакцию многих спортсменов. Боксер Геннадий Головкин призвал верить в скорое возвращение мира в республику.

День траура в Казахстане. Нет никаких слов, чтобы описать горечь от того, что происходит в нашей стране. Искренние соболезнования всем тем, кто потерял своих близких и родных в эти дни. Пусть мир снова вернется в наш Казахстан pic.twitter.com/CEgJd6OVrK — Gennadiy Golovkin (@GGGBoxing) January 10, 2022

«День траура в Казахстане. Нет никаких слов, чтобы описать горечь от того, что происходит в нашей стране. Искренние соболезнования всем тем, кто потерял своих близких и родных в эти дни. Пусть мир снова вернется в наш Казахстан», — написал спортсмен в Twitter.

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов раскритиковал нарушителей общественного порядка, которые, воспользовавшись ситуацией, стали наносить ущерб чужому имуществу.

«Мародерство и вандализм не дозволены в Исламе. Своих же грабите», — написал спортсмен в Instagram.