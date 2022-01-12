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Спорт

Повторить прежний успех: спортивные пары выступают на ЧЕ с короткой программой. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Спортивные пары, короткая программа. ОНЛАЙН

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Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступают с произвольной программой на чемпионате России — 2022

Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступают с произвольной программой на чемпионате России — 2022

Денис Гладков/«Газета.Ru»
На чемпионате Европы по фигурному катанию спортивные пары выступают с короткой программой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
20:01

Анастасия Вайан-Лоу и Люк Дигби из Великобритании выступают вторыми.

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20:00

Вот и оценки финской пары. Первый ориентир. Ориентирчик, вернее, но что поделать.

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19:58

Твист был неплохой в начале, а вот на тройном тулупе был очень серьезный рассинхрон. Да и выброс тройной сальхов не получился на выезде. Дорожка шагов второго уровня, отвращались на четвертый. Сами недовольны прокатом, конечно. Особенно партнерша расстроена.

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19:54

Итак, первыми свою короткую программу показывают Милания Ваананен и Михаил Акулов, представляющие Финляндию.

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19:48

В первой группе участников выступят всего три дуэта.

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19:45

Начинается первая разминка на льду Таллина. А примерно через шесть минут стартуют соревнования.

19:40

Расписание выступлений в ведущих разминках.

Четвертая разминка

10. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) 11. Колин Керивен – Ноэль-Антуан Пьер (Франция) 12. Сара Конти – Никколо Макии (Италия) 13. Лаура Баркеро – Марко Цандрон (Испания)

Пятая разминка

14. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия) 15. Юлия Щетинина – Марк Мадьяр (Венгрия) 16. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) 17. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)

Шестая разминка

18. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) 19. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) 20. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) 21. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия)

19:35

Чемпионат Европы по фигурному катанию — последний серьезный турнир перед Олимпийскими Играми, а потому особенно важен. Он уже стартовал короткой программой в соревнованиях мужчин, где трио россиян расположилась на трех первых строчках. Ждем подобного и в парном катании, хотя тут будет посложнее.

19:30

Здравствуйте, уважаемые читатели. На чемпионате Европы по фигурному катанию спортивные пары начинают выступления с короткой программой. Два года назад, напомним, весь пьедестал заняли российские дуэты — надеемся на повторение этого успеха. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию прокатов, начало запланировано на 19:45 мск.

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