Повторить прежний успех: спортивные пары выступают на ЧЕ с короткой программой. LIVE

Твист был неплохой в начале, а вот на тройном тулупе был очень серьезный рассинхрон. Да и выброс тройной сальхов не получился на выезде. Дорожка шагов второго уровня, отвращались на четвертый. Сами недовольны прокатом, конечно. Особенно партнерша расстроена.
Итак, первыми свою короткую программу показывают Милания Ваананен и Михаил Акулов, представляющие Финляндию.
Начинается первая разминка на льду Таллина. А примерно через шесть минут стартуют соревнования.
Расписание выступлений в ведущих разминках.
Четвертая разминка
10. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) 11. Колин Керивен – Ноэль-Антуан Пьер (Франция) 12. Сара Конти – Никколо Макии (Италия) 13. Лаура Баркеро – Марко Цандрон (Испания)
Пятая разминка
14. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия) 15. Юлия Щетинина – Марк Мадьяр (Венгрия) 16. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) 17. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
Шестая разминка
18. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) 19. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) 20. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) 21. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия)
Чемпионат Европы по фигурному катанию — последний серьезный турнир перед Олимпийскими Играми, а потому особенно важен. Он уже стартовал короткой программой в соревнованиях мужчин, где трио россиян расположилась на трех первых строчках. Ждем подобного и в парном катании, хотя тут будет посложнее.
Здравствуйте, уважаемые читатели. На чемпионате Европы по фигурному катанию спортивные пары начинают выступления с короткой программой. Два года назад, напомним, весь пьедестал заняли российские дуэты — надеемся на повторение этого успеха. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию прокатов, начало запланировано на 19:45 мск.