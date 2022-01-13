13 января 2022, 12:30 Спорт Занять весь пьедестал: Валиева, Трусова и Щербакова сражаются на ЧЕ. LIVE Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Короткая программа. ОНЛАЙН Виктория Алексеева Слушать Остановить

В Таллине проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. Во второй соревновательный день в борьбу вступают женщины, которые покажут свои произвольные программы. От России выступят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию состязаний.