Занять весь пьедестал: Валиева, Трусова и Щербакова сражаются на ЧЕ. LIVE

В Таллине проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. Во второй соревновательный день в борьбу вступают женщины, которые покажут свои произвольные программы. От России выступят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию состязаний.
Трансляция
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12:52
Появляется на льду первая разминочная группа.
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12:48
Начинается представление судей.
12:45
Узнать, как фигуристы готовились к чемпионату Европы можно в этом материале:
12:41
Четвертая, пятая и шестая разминочные группы. Для нас особый интерес, конечно, представляет заключительная разминка, где выступят три российских фигуристки.
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12:40
Всего представлено шесть разминок. Первые три:
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12:35
Россию на европейском первенстве представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова, которые в соответствующем порядке заняли весь пьедестал на чемпионате России.
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Александр Вильф/РИА «Новости»
12:30
В Таллине проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. Во второй соревновательный день в борьбу вступают женщины, которые покажут свои произвольные программы. Соревнования должны начаться в 12.52 по московскому времени.
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