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Спорт

Занять весь пьедестал: Валиева, Трусова и Щербакова сражаются на ЧЕ. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Короткая программа. ОНЛАЙН

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В Таллине проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. Во второй соревновательный день в борьбу вступают женщины, которые покажут свои произвольные программы. От России выступят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию состязаний.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
12:52

Появляется на льду первая разминочная группа.

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100%
12:48

Начинается представление судей.

12:45

Узнать, как фигуристы готовились к чемпионату Европы можно в этом материале:

12:41

Четвертая, пятая и шестая разминочные группы. Для нас особый интерес, конечно, представляет заключительная разминка, где выступят три российских фигуристки.

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100%
12:40

Всего представлено шесть разминок. Первые три:

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12:35

Россию на европейском первенстве представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова, которые в соответствующем порядке заняли весь пьедестал на чемпионате России.

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Александр Вильф/РИА «Новости»
12:30

В Таллине проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. Во второй соревновательный день в борьбу вступают женщины, которые покажут свои произвольные программы. Соревнования должны начаться в 12.52 по московскому времени.

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