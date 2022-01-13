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Спорт

Логинов идет еще за одной медалью: мужчины бегут спринт. LIVE

Биатлон. Кубок мира. 6-й этап. Мужчины. Спринт. ОНЛАЙН

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В Рупольдинге проходит шестой этап Кубка мира по биатлону, в рамках которого мужчины бегут спринт на 10 километров. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:26

У Халили только 53-е место после лежки.

17:25

Долль финишировал вторым. +7,2 от Фийон-Майе. С точки зрения борьбы России за максимальную квоту на Играх это, конечно, плохой результат.

17:24

Халили пришел на первый огневой рубеж и промахнулся четвертым выстрелом.

17:24

Нет, Фийон-Майе победит. Устал Долль — уже почти шесть секунд уступает.

17:23

Цветков с 16-м временем на данный момент финишировал, Серохвостов — сразу за ним.

17:22

А Долль-то всего +1,7 уступает Фийон-Майе!

17:21

На подходе к финишу у Цветкова 16-е время, Серохвостов — 18-й.

17:17

На втором рубеже немец Бенедикт Долль, точно сработавший на лежке. Стрелял не очень быстро, но чисто. И со вторым временем уходит с рубежа! Всего +2,3 от Фийон-Майе!

17:16

А Антон Смольский с одним промахом финиширует со вторым результатом на данный момент! Опережает Стролю совсем чуть-чуть!

17:15

Чисто стреляет Максим Цветков на стойке! Уходит с 13-м временем. +48,4. Серохвостов — 19-й.

17:14

Эх, не удалось чисто отстрелять Даниилу Серохвостову. Один промах на стойке, а мог быть высоко.

17:13

С седьмым результатом финишировал норвежец Александер Андерсен, не допустивший промахов.

17:12

Итальянец Лукас Хофер, пробежавший один штрафной круг, финиширует и оттесняет за пределы десятки Самуэльссона.

17:11

Демонстрирующий очень хороший ход француз Фабьен Клод к штрафному кругу с лежки добавил еще два на стойке.

17:08

Последним выстрелом на штрафной круг со стойки убежал белорус Антон Смольский. А могла бы быть медаль.

17:07

Цветков 31-й после штрафного круга. +27,8. Некритичное отставание пока.

17:06

Ах, Максим Цветков пятым выстрелом убежал на штрафной круг.

17:05

Даниил Серохвостов чисто сработал на первом рубеже! Это пока 20-й результат. +15,9. Стрелял не очень быстро, но тут очень важна точность.

17:03

У Цветкова 20-й разгон. +10,8 от немца Наврата.

17:02

Ну а Кентен Фийон-Майе финишировал и даже по-прежнему значащемуся на втором месте литовцу Строле привез 33 секунды!

17:01

У Даниила Серохвостова 13-й разгон. +8,2. А Эрик Лессер допустил промах на втором рубеже, а шел со всего лишь 10-секундным отставанием от Фийон-Майе.

16:59

Фийон-Майе еще увеличивает преимущество над Стролей на финишном круге. Там уже 24 секунды. Белорус Антон Смольский чисто работает на первом рубеже и уходит с него с четвертым результатом.

16:57

Логинов восьмым пока бежит к финишу. Понсилуома и Самуэльссон сейчас шестой и восьмой.

16:55

Три штрафных круга у Жаклена на стойке, но он все равно со своими четырьмя кругами в сумме опережает Бабикова, который пробежал два круга. А вот Кентен Фийон-Майе и на втором рубеже стреляет чисто и становится лидером! Это почти наверняка золото будет!

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100%
16:54

Немец Эрик Лессер, который поделился с запертым на карантине Латыповым тренировочным оборудованием, отработал чисто на первом рубеже. Восьмое время.

16:53

У Бабикова и Дестье по штрафному кругу на стойке и лежке соответственно.

16:52

Вот какое положение после двух рубежей сейчас. Литовец Строля лидирует неожиданно.

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100%
16:49

Вот это да! И Понсилуома два штрафных круга настрелял!

16:49

Эх! Два штрафных круга и у Логинова. Третьим и пятым выстрелом. Очень жаль.

16:49

Ого, лучший разгон-то показал немец Филипп Наврат, однако настрелял пару штрафных кругов...

16:48

Два штрафных круга у Самуэльссона! Это мимо медалей.

16:47

Финн Теро Сеппала чисто отстрелялся, правда, по времени седьмой только. А на дистанции Логинов уступает уже 12 секунд Самуэльссону, который и Понсилуому обошел!

16:46

У Жаклена один штрафной круг, а вот Фийон-Майе сработал на леджке чисто. С третьим временем ушел (+2,9 от Понсилуомы), отодвинув Логинова на четвертую позицию.

16:45

Симон Дестье стартовал под 30-м номером. Этот француз тоже претендует на многое.

16:44

Украинец Пидручный на ноль отстрелялся и ушел с шестым временем, а вот Антон Бабиков промахнулся последним выстрелом.

16:42

Добрались до первой отсечки стартовавшие друг за другом французские лидеры Кубка мира. Жаклен даже Самуэльссона опередил, хоть и менее чем на секунду. У Фийон-Майе четвертый разгон — между Логимновым и Понсилуомой.

16:41

Понсилуома тоже точен! И не просто точен, он на 2,7 секунды опережает даже Самуэльссона! Новый лидер.

16:41

Логинов пулеметом отработал по мишеням, попав все пять выстрелов! +3,2 от Самуэльссона и второй результат.

16:40

Стреляет Самуэльссон на лежке, и стреляет швед идеально! -7,8 секунд от Эдера, который пока второй.

16:39

А вот Понсилуома на второй отсечке Александра обошел. У шведа +4,0 секунды от партнера по команде.

16:39

Очень мощно идет Самуэльссон. Логинов теперь проигрывает 4,5 секунды, но остальные отстали куда больше.

16:38

Понсилуома разгоняется чуть медленнее нашего лидера. +3,8 и третий результат.

16:37

Логинов на двух километрах показывает пока второе время. Ровно +3 секунды от Самуэльссона.

16:36

Антон Бабиков стартовал в тот момент, когда Самуэльссон прошел первую контрольную отсечку, став лидером.

16:34

На дистанции швед Мартин Понсилуома, еще один сильный биатлонист и конкурент россиян.

16:33

На дистанцию убежал лидер шведов Себастьян Самуэльссон, а минутой позже стартовал наш лидер Александр Логинов. Остается сожалеть, что Эдуард Латыпов из-за коронавируса по-прежнему на карантине, пусть и в Рупольдинге.

16:32

Сегодня важнейшая гонка для сборной России. Мужская команда сражается с Германией и Швецией за максимальную квоту участников на Олимпиаде. Шесть человек повезет только одна из этих трех сборных (Норвегия и Франция себе уже обеспечили по шесть участников Игр). Мы отстаем на 55 очков. В зачет пойдут еще только сегодняшний спринт и эстафета на этом же этапе.

16:30

Американец Догерти ушел в гонку первым.

16:25

Старт-лист: 2. Симон Эдер (Австрия) ... 4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) ... 6. Александр Логинов (Россия) 7. Мартин Посилуома (Швеция) ... 9. Яков Фак (Словакия) ... 11. Дмитрий Пидручный (Украина) 12. Антон Бабиков (Россия) ... 15. Эрлинг Бьонтегор (Норвегия) 16. Эмильен Жаклен (Франция) 17. Кентен Фийон-Майе (Франция) ... 20. Йоханнес Дале (Норвегия) ... 26. Мартин Крчмар (Чехия) ... 30. Симон Дестье (Франция) 31. Эрик Лессер (Германия) ... 35. Лукас Хофер (Италия) ... 40. Антонин Гигонна (Франция) ... 50. Фабьен Клод (Франция) ... 55. Даниил Серохвостов (Россия) ... 57. Максим Цветков (Россия) ... 93. Карим Халили (Россия) ... 98. Александр Поварницын (Россия)

16:20

Гонка начнется в 16.30 по московскому времени.

16:15

Добрый день, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мужского спринта на десять километров на шестом этапе Кубка мира.

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