Логинов идет еще за одной медалью: мужчины бегут спринт. LIVE

16:32

Сегодня важнейшая гонка для сборной России. Мужская команда сражается с Германией и Швецией за максимальную квоту участников на Олимпиаде. Шесть человек повезет только одна из этих трех сборных (Норвегия и Франция себе уже обеспечили по шесть участников Игр). Мы отстаем на 55 очков. В зачет пойдут еще только сегодняшний спринт и эстафета на этом же этапе.