Забрать все медали: пары бьются за пьедестал чемпионата Европы. LIVE

20:14

Подкрутка твист получилась неплохой в начале выступления, а вот затем параллельный тулуп был только двойным из-за недокрута и падения партнера. Выброс тройной риттбергер сделали четко (на +1 по GOE), подкрутка 5 аксель лассо тоже удалась хорватскому дуэту. А вот на каскаде 2 аксель + ойлер + 2 сальхов опять случилась ошибка на приземлении. И еще на выбросе тройной флип случилось падение. Совсем не вышел этот чемпионат Европы у дуэта. Еще и на одной из подруток во второй части программы схватили минус. И в музыку не уложились с финальным вращением, хотя бы и четвертого уровня.