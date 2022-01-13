13 января 2022, 19:50
Спорт
Начать Евро с мажорной ноты: Россия играет с Литвой. LIVE
Стартует чемпионат Европы по гандболу среди мужских сборных. В первом матче российская команда встречается с соперниками из Литвы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
'28
Плета на паузе переиграл нашего голкипера — 14:8.
'27
Дмитрий Корнев здорово выпрыгнул с правого края — 14:7!
'26
Котов зарабатывает двухминутное удаление, а литовцы пользуются этим шансом — Плета забрасывает седьмой мяч.
'24
12:6 в пользу сборной России, в хорошем темпе идем.
'23
Павел Андреев принял пас от Косоворотова и переиграл голкипера сборной Литвы!
'22
Киреев плечом отражает выход один на один с левого фланга! Блестяще!
'21
Ермаков удаляется на две минуты, поиграем немного в меньшинстве.
'20
10:6 в пользу сборной России на исходе трети матча.
'19
Игорь Сорока дважды подряд упускает возможность забить.
'18
Второе удаление менее чем за две минуты получают литовцы, на сей раз Грабавичюс отправляется на скамейку для нарушителей.
'17
Лукас Сименас получает всего две минуты штрафа вместо красной карточки... Удивительное решение исландских арбитров.
'16
Косоротов получает удар в область шеи от гандболиста сборной Литвы, идет видеопросмотр момента.
'15
И еще один мяч забрасывают литовцы, делая счет еще менее приятным.
'14
Малашинкас реализует пенальти, 8:4 в пользу сборной России.
'12
Обмениваются результативными атаками команды, 7:2 на табло в пользу России.
'10
Отражает наш голкипер опасную атаку, не позволяя оппонентам сократить отставание! Пока очень удачно складывается игра для наших парней.
'8
Тайм-аут берет литовская сборная при счете 1:5 не в ее пользу!
'9
А теперь Дмитрий Житников делает перехват и убегает на рандеву с вратарем! 6:1!
'7
Даниил Шишкарев убегает один на один и переигрывает голкипера! Шикарный отрыв!
'6
А вот и побежала в атаку российская команда, пошла жара у литовских ворот — уже три мяча получилось отправить в их сетку.
'4
Фолит в атаке Котов, мяч переходит к оппонентам.
'3
А вот дебютная атака на этом чемпионате Европы у литовцев совсем не получилась!
'2
Первый мяч забрасывает российская сборная!
20:00
Государственные гимны стран прозвучали! Скоро начнем!
19:55
Напомним, что последний раз российская сборная становилась обладателями медалей континентального первенства в 2000 году. Посмотрим, получится ли у наших парней в этот раз попасть на пьедестал почета.
19:50
Стартует чемпионат Европы по гандболу среди мужских сборных. В первом матче российская команда встречается с соперниками из Литвы. Матч начнется в 20.00 по московскому времени.
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