«22 миллиона за то, чтобы Кокорин был трезвым, — бред»

В СМИ появилась информация о крупной ежемесячной премии, которую нападающий Александр Кокорин получал в бытность игроком «Спартака». Сообщается, что клуб платил ему 22 миллиона рублей каждый месяц за то, чтобы он соблюдал дисциплину. В комментариях «Газете.Ru» экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин и бывший форвард сборной России Игорь Колыванов назвали эту информацию фейком. Бывший гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов подтвердил их слова.

«Золотой контракт»

Как сообщает Telegram-канал Baza, за недолгое время пребывания в «Спартаке» нападающий Александр Кокорин поправил свое материальное положение за счет необычной опции в контракте: ему ежемесячно полагалась крупная сумма за хорошее поведение — соблюдение дисциплины и трезвый образ жизни.

«Хорошие новости для Александра Кокорина — он получил первый итальянский трофей. Плохие — это премия «Золотая урна» в говорящей за себя номинации «Посмешище». Но если в Италии — золотая урна, то во времена игры в «Спартаке» Кокорин легко мог получить премию «Золотой контракт».

Судя по нему, помимо официальной зарплаты Кокорин получал 22 млн в месяц просто за то, что не нарушал правила команды — не употреблял алкоголь, не опаздывал, не пропускал игры, тренировки, не договаривался с другими командами.

И это все не считая подписного бонуса в размере 4 млн евро, который ему прописал бывший гендиректор Шамиль Газизов», — пишет источник.

В сообщении приводится выдержка из раздела «премии и бонусы», которая, как предполагается, была прописана в контракте Кокорина. Впрочем, о том, что этот документ – действительно часть его соглашения со «Спартаком», доподлинно неизвестно. Тем не менее, там действительно указан крупный бонус за дисциплину.

«При условии надлежащего выполнения своих обязательств по договору (т.е. при отсутствии в месяц, за который производится оплата, нарушений, перечисленных в статье 3 настоящего положения, приведших к дисциплинарным взысканиям, наложенным в соответствии с требованиями ст. ст. 192-193 Трудового кодекса России) футболист имеет право на получение ежемесячной стимулирующей премии в размере 258 621 евро, указанная премия выплачивается до 15 числа месяца следующего за учетным», — сказано в документе.

В статье 192 Трудового кодекса прописываются виды дисциплинарных взысканий — замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. А статья 193 объясняет порядок дисциплинарных взысканий.

«Премия, за то, чтобы был трезвым на тренировках, — это нереально»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин выразил мнение, что такой контракт не мог быть составлен в реальности.

«Думаю, что это не соответствует действительности. 22 миллиона за то, чтобы он хорошо себя вел? Можно было прописать какой-то бонус по окончании контракта, если он не сорвется, но 22 миллиона в месяц — это вообще нереально.

Можно так тренироваться и не играть, а просто получать такие деньги за то, что присутствуешь на тренировках трезвый и хорошо себя ведешь.

В контракте же написано, что ты представляешь команду и должен соответствующим образом себя вести. Ты получаешь зарплату и должен ей соответствовать, так что, думаю, что эта информация — фейк», — сказал Масалитин «Газете.Ru».

«Бред, звучит смешно»

Солидарность с Масалитиным выразил бывший нападающий сборной России, экс-главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов. Он убежден, что таких опций в соглашении с игроком быть не может.

«Это вообще какой-то бред, чтобы такой контракт составлялся. Чтобы он хорошо себя вел? Не знаю, кто такой контракт мог подписать, я в первый раз слышу, чтобы прописывали в контракте с футболистом, что он должен вести себя хорошо, не ходить в клубы. Звучит смешно, может, кто-то фейк такой вбросил», — полагает Колыванов.

«Полная ерунда»

Судя по всему, и Масалитин, и Колыванов оказались верны в своих предположениях: информация о крупном ежемесячном бонусе Кокорину не имеет ничего общего с действительностью. По крайней мере, это следует из комментария одного из действующих лиц — Шамиля Газизова, при котором Кокорин и пришел в «Спартак».

«Полная ерунда», — заявил Газизов «Газете.Ru». Кокорин поставил лайк под публикацией Глушакова с предложением перейти в «Химки» Полузащитник «Химок» Денис Глушаков пошутил о возможном трансфере нападающего «Фиорентины» Александра... 13 января 16:26

«Кокорина хватит еще на три-пять игр»

Между тем остается открытым вопрос о будущем Кокорина. За год в «Фиорентине» он так и не стал игроком основного состава, тратя много времени на залечивание повреждений и заработав саркастическое отношение к себе со стороны болельщиков и экспертов. Его трансфер из «Спартака» в стан «фиалок» в Италии многие изначально восприняли скептически, и время показало, что для такого отношения были все основания: за год россиянин провел за «Фиорентину» лишь девять матчей, в которых не забил ни одного мяча.

Не исключено, что в скором времени он вернется в РПЛ — заинтересованность в подписании Кокорина выражал президент «Урала» Григорий Иванов. Кроме того, полузащитник «Химок» Денис Глушаков в соцсетях призвал коллегу присоединиться к подмосковной команде. Однако, по мнению Валерия Масалитина, Кокорин уже свое отыграл и надолго его не хватит.

«Он имеет очень мало игровой практики, если не сказать, что совсем не имеет.

Понятно, что «Спартак» хорошо от него избавился, когда была возможность его продать за хорошие деньги. Очень хорошо Газизов сработал в этой ситуации.

И его возможное возвращение — понимаете, с возрастом надо больше играть, чтобы быть постоянно в форме. Тренировки — это очень хорошо. Тем более, у него начались проблемы с мышцами, травмы. А если вспомнить его предысторию, он еще в «Зените» перенес операцию на крестообразных связках. И он не залечил эту травму. У него был перерыв в тренировочном процессе.

Потом случилась эта беда, когда он сидел в местах не столь отдаленных. Естественно, он не имел игровой практики и тренировок. Вернулся в «Сочи» — вроде себя более-менее привел в порядок, начал приносить какой-то результат. А потом опять практики не имел. Вернуться ему будет тяжело. Да, возможно, на этом этапе он еще выдаст три-пять игр на эмоциях. Но на пик формы, каким мы его знали, когда он играл за сборную и приносил результат, ему вернуться будет очень сложно. Повторюсь, его еще может хватить на три-пять игр, но в перспективе он уже особо не помощник», — считает Масалитин.

«Маловероятно, что какой-то клуб захочет его подписать»

Игорь Колыванов, в свое время поигравший в Италии за «Болонью» и «Фоджу», обратил внимание на то, что Кокорину в последние годы мешают травмы, которые усугубились, как только он стал получать серьезные нагрузки. И заметно это стало как раз в «Спартаке».

«Он ведь уже не мальчик, он понимает, что на данный момент ему заиграть в «Фиорентине» нереально сложно. Все шансы, которые ему предоставлялись, он не особо использовал. Плюс было огромное количество микротравм за последние годы, и он больше проходил реабилитацию, чем выходил на футбольное поле и играл.

Ему сейчас 30 лет — при этом он два года оставался без футбола. В «Сочи» он неплохо начал на эмоциях, трезвенький был. А в «Спартаке, в «Фиорентине» под нагрузкой сразу пошли микротравмы», — напомнил Колыванов.

Говоря о возможных карьерных перспективах Кокорина, специалист выразил сомнение в том, что какой-либо клуб будет готов подписать футболиста, поскольку не стоит забывать и о его финансовых запросах. Те же «Химки», по мнению Колыванова, вряд ли смогут их удовлетворить.

«Не знаю, потянут «Химки» или нет. И чего он сам хочет, как будет расторгать контракт с «Фиорентиной»… Не все так однозначно. Понятно, что ему хочется играть, он много пропустил. Но, думаю, маловероятно, что какой-то клуб сейчас его захочет», — констатировал Колыванов. Боярский о Кокорине: он не закончился как футболист Актер Михаил Боярский поделился мнением о возможном возвращении форварда итальянской... 13 января 15:53

Александр Кокорин был игроком «Спартака» с августа 2020 года по январь 2021 года. За это время он провел за красно-белых восемь матчей, в которых забил два мяча, оба – с пенальти. «Спартак» стал его вторым клубом после «Сочи», за который он играл, отбыв тюремное заключение — Кокорин получил срок за драку в центре Москвы в компании футболиста Павла Мамаева, своего младшего брата Кирилла и их общего друга. До этой ситуации Кокорин неоднократно оказывался героем скандалов, связанных с нарушением дисциплины и общественного порядка — начиная с распития шампанского в Монте-Карло после провала сборной на Евро-2016 и заканчивая экстремальной ездой по Бульварному кольцу Москвы.

В январе 2021 года Кокорин был продан итальянской «Фиорентине» за 4,5 миллиона евро. При этом в «Спартак» ранее он переходил в статусе свободного агента.