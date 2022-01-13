«Хочется спросить — эти судьи тоже ходили на ужин с Тутберидзе?»

Россиянка Камила Валиева выиграла короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию, установив мировой рекорд. Ее соотечественницы Александра Трусова и Анна Щербакова стали третьей и четвертой соответственно. Оценка Щербаковой вызвала негодование у главного тренера сборной Белоруссии Олега Васильева, который обвинил судей в предвзятости. О том, как прошли прокаты, что стало сенсацией и о чем россиянкам стоит беспокоиться перед Олимпиадой — в материале «Газеты.Ru».

Валиева установила новый мировой рекорд

На чемпионате Европы по фигурному катанию девушки откатали короткую программу — россиянка Камила Валиева стала лучшей с мировым рекордом, получив за прокат 90,45 балла. Уникальное достижение само по себе: впервые в истории одиночнице дали более 90 баллов за короткую программу. Камила побила свой же рекорд, установленный в ноябре 2021 года на шестом этапе Гран-при в Сочи — тогда ее результат составил 87,42 балла.

По большому счету, волноваться за успехи россиянок не стоило: чемпионат Европы — тот турнир, где представители России соревнуются, по сути, между собой. Впрочем, в преддверии Олимпиады нельзя было не обратить внимание на то, что тренировки перед короткой программой российским девушкам не очень удались.

Ни Валиева, ни Александра Трусова, ни Анна Щербакова не выполнили тренировочные прокаты чисто. Камила и Саша упали с тройного акселя, а Анна не удержала равновесия после каскада. Новый мировой рекорд: Валиева выиграла короткую программу на ЧЕ В Таллине проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. Во второй соревновательный день... 13 января 20:55

И уже непосредственно во время соревнований они допустили те же ошибки — все, за исключением Валиевой. Трусова, которая борется с тройным акселем еще с прошлого сезона, вновь с ним не справилась, а Щербакова даже не смогла исполнить каскад. И только за счет 36 баллов за компоненты она оказалась выше бывших соотечественниц Екатерины Кураковой, Анастасии Губановой и Екатерины Рябовой, ныне выступающих за Польшу, Грузию и Азербайджан.

«Второе место Хендрикс — сенсация»

Не обошлось и без сюрприза. Болельщики ждали полностью российскую тройку, однако на втором месте достаточно неожиданно оказалась бельгийская спортсменка Луна Хендрикс. Можно сколько угодно рассуждать о том, что Трусова и Щербакова пропустили Луну вперед из-за собственных ошибок, но умалять заслуги бельгийки было бы несправедливо. И тем не менее, ее результат можно считать сенсацией — такого мнения придерживается прославленная фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

«Что тут можно сказать, люди бьются за металл. Второе место Луны Хендрикс — действительно сенсация. Но надо учитывать, что короткая программа лишь одна треть успеха, а произвольная — все остальное. Все же бельгийке сложнее конкурировать с нашими фигуристками.

Все это лишний раз показывает, что прогнозировать в спорте практически невозможно. Подводить чисто математической итог по количеству схожих элементов… В фигурном катании это не работает», — приводит слова Родниной «Чемпионат.com».

Журналист из США Филип Херш не сомневается, что бельгийке по силам обойти как минимум Щербакову по итогам произвольной программы.

«Хендрикс получила те баллы, которые заслужила, и стала второй. Ей будет тяжело сохранить позицию в борьбе с Трусовой в произвольной программе, но она может обыграть Щербакову», — написал он в Twitter.

«Трусова и Щербакова сами дают возможности соперницам»

Выступления россиянок оценила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая, несмотря на проблемы со здоровьем, внимательно следит за успехами девушек. Программу Камилы она охарактеризовала одним словом.

«Прокат Валиевой в короткой программе — восторг!» — заявила Тарасова.

Вместе с тем она пожурила Трусову и Щербакову. Прославленный тренер подчеркнула, что подобные ошибки на таком уровне недопустимы.

«Девочки сами дают возможность соперницам соревноваться. Без каскада и акселя… В короткой программе нельзя делать такие серьезные ошибки.

Думаю, наши девочки поправятся к произвольной программе», — выразила надежду Тарасова.

«Я не просто так каждый день работаю на тренировках»

Валиева назвала свои баллы закономерным результатом упорных тренировок, заметив также, что сейчас она находится в оптимальной форме. Разорвали соперников: российские фигуристы заняли весь пьедестал по итогам короткого проката В Таллине стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. Первыми свою короткую программу показали... 12 января 18:02

«Эти баллы значат, что я не просто так прихожу работать каждый день на тренировку. Значит какие-то моменты я улучшаю. Это не может не радовать. Значит, я действительно работаю. Сейчас я пришла в форму. Нужно поддерживать, где-то набирать, где-то спускать», — сказала Валиева в интервью «СЭ».

Трусова, в свою очередь, расстроена, что ей до сих пор не удается триксель. Она выразила надежду, что в конечном итоге все же справится с этим элементом, но причин своего падения она назвать не смогла.

«Объяснить это не могу, буду работать как обычно. У меня не было хорошей попытки во время прогона, но это не показатель. То, что я делала утром на тренировке перед короткой программой, — не столь важно.

Обидно, конечно, что я столько раз терпела неудачу и пока не могу сделать тройной аксель, но надеюсь, что все получится», — приводит слова Трусовой официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

«Судьи не заметили недокрут»

Была, правда, и ложка дегтя. Со скандальным заявлением выступил главный тренер сборной Белоруссии Олег Васильев, заступившийся за свою подопечную Викторию Сафонову. Он обвинил судей в предвзятости, заявив, что они проявили личную заинтересованность в результате благодаря влиянию со стороны тренера россиянок Этери Тутберидзе.

«Сафонова получила за каскад «3-3» 8,11 балла, если вычесть стоимость чистого тройного тулупа, то за лутц с неправильным ребром на отталкивании, которого на самом деле не было, она получила 3,91 балла. А Щербакова за такой же лутц с падением, где судьи еще и не заметили недокрут, получает 3,54. Разница — 0,4 балла.

Хочется задать вопрос ISU о квалификации технической бригады, которая определяет качество докрута и качество отрыва. И также спросить — эти судьи тоже ходили на ужин с Этери Тутберидзе, как и танцевальные арбитры месяц назад?» — цитирует Васильева «РИА Новости».

Специалист подчеркнул, что ISU ежегодно тратит огромные средства на обучение судей. Он посетовал на то, что результатов этого обучения не видно. Тренер также отметил, что не имеет претензий к оценкам Валиевой. По его словам, когда катание является хорошим и не возникает вопросов, это у всех может вызывать только положительные эмоции.