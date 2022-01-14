Блестящий финиш Резцовой: Россия взяла бронзу в эстафете

17:45

Вот такой неоднозначной для России получилась эта эстафетная гонка. С одной стороны, до этапа Резцовой все было совсем не хорошо, но в итоге Кристина, воспользовавшись ошибками соперниц, умудрилась вытащить команду к медали! Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.