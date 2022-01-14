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Спорт

Битва за медали: танцевальные дуэты из России сражаются за первенство Европы. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Ритм-танец. ОНЛАЙН

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В Таллине на чемпионате Европы проходят соревнования в ритм-танце у дуэтов. Россию на европейском первенстве представляют Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
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15:00

После двух разминок турнирное положение выглядит таким образом.

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14:55

Объявлен первый технический перерыв на заливку льда.

14:52

Эстонская пара за свой прокат набирает 60,36 балла.

14:50

Уверенно фигуристы держатся на льду, но без помарок и ошибок не обходятся. Хотя стоит признать, что их стиль больше всех подходит под определение «уличных танцев». В целом неплохо у фигуристов получаются элементы, которые заявлены, особенно красивой выходит поддержка, где партнерша оказывается сидящей на плечах фигуриста. Довольна пара своим прокатом.

14:47

Эстонская публика тепло приветствует своих фигуристов — Солен Мазинг и Марко Евгений Гайдаренко.

14:46

63,30 баллов — именно столько набирает украинский дуэт за свое выступление.

14:43

Чуть увереннее предыдущих фигуристов смотрится пара, более четко двигаются они на льду, исполняя заявленные элементы. Практически все у них выходит в плюсах. Поддержка получается четвертого уровня, что неудивительно, она была красивой и четкой, твиззлы тоже выходят здоровскими. Прекрасно пара чувствует свой танец.

14:40

Следующими на льду оказываются Мария Голубцова и Кирилл Белобров, представляющие Украину.

14:39

Судьи оценивают выступление представителей Латвии в 53,35 баллов.

14:36

Гармонично на льду смотрятся фигуристы, но исполнить танец без помарок не удается. Не удается начало, получаются не самые лучшие твиззлы — у партнерши выходит только второй уровень. Зато достаточно интересная и долгая поддержка на четвертый уровень. Остается будто бы чувство незавершенности от выступления.

14:33

Открывают вторую разминку латвийские фигуристы Аурелия Иполито и Люк Рассел.

14:27

Вторая группа участников начинает свою разминку. Стоит отметить, что в этой группе выступят только три пары — польский дуэт Анастасия Полбина и Павел Головишников снялся с турнира.

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14:26

Дуэт получает за свое выступление 60,98 балла.

14:23

Весьма интересно смотрится пара — она в ярком, блестящем серебряном платье, и он в черном костюме с фиолетовой рубашкой. Прекрасно удаются им твиззлы, очень гармонично выглядит танец, который представляет пара. Особенно надо отметить то, что по ходу выступления музыка меняется несколько раз, и пара прекрасно подстраивается под нее.

14:20

Замыкают первую разминку фигуристы из Швейцарии — Ясмина Тессари и Стефан Валкер.

14:19

Оценки итальянского дуэта следующие — 59,13 балла.

14:16

Кажется, что совсем немного музыка не подходит под их движения, которые пара творит на льду, но в целом элементы получаются очень хорошо — удачная дорожка шагов, правда, твиззлы у обоих только на третий уровень. Красиво двигаются фигуристы по льду, и все получается достаточно четко, без видимых ошибок и помарок.

14:12

На льду появляется итальянский дуэт — Каролина Москейн и Франческо Фиоретти.

14:12

Судьи оценивают выступление азербайджанского дуэта в 48,35 балла.

14:09

Достаточно гармонично смотрится пара на льду, но у них без ошибок и помарок тоже не обходится. Не самая лучшая дорожка шагов получается в их исполнении, зато поддержка весьма эффектная, да и твиззлы выходят неплохими — у партнерши на четвертый уровень, а у партнера на третий.

14:06

Следующими на лед выходят представители Азербайджана Екатерина Кузнецова и Олександр Колосовский.

14:05

За свое выступление пара из Нидерландов набирает 49,39 балла.

14:03

Достаточно эффектная пара, где партнер в черном костюме полностью, а фигуристка облачена в черный костюм, а на блузке переливаются зеленым будто бы чешуя. Неплохо у них получаются стартовые твиззлы — она получает четвертый уровень, а он — третий. Но при этом сам танец не самый идеальный, делают фигуристы несколько помарок. Но вот поддержки у пары вышли весьма и весьма достойными.

13:59

Открывают соревнования танцевальных дуэтов Ханна Джакус и Алессио Галли, которые преставляют Нидерланды.

13:52

Первая разминочная группа выходит на лед.

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Идет представление судей.

13:45

Из достаточно серьезных потерь на европейском первенстве стоит отметить одну из самых сильных танцевальных пар мира — французов Габриэллу Пападакис и Гийома Сизерона. Дуэт принял решение сняться с турнира, чтобы поберечь здоровье перед Олимпийскими играми, которые стартуют в феврале.

13:41

А вот таков состав в четвертой, пятой и шестой разминках:

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13:40

Первые три разминки выглядят следующим образом:

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13:35

Соревнования начнутся около 14.00 по московскому времени.

13:30

В Таллине в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию танцевальные дуэты исполнят ритм-танец. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

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