Битва за медали: танцевальные дуэты из России сражаются за первенство Европы. LIVE

Уверенно фигуристы держатся на льду, но без помарок и ошибок не обходятся. Хотя стоит признать, что их стиль больше всех подходит под определение «уличных танцев». В целом неплохо у фигуристов получаются элементы, которые заявлены, особенно красивой выходит поддержка, где партнерша оказывается сидящей на плечах фигуриста. Довольна пара своим прокатом.
Эстонская публика тепло приветствует своих фигуристов — Солен Мазинг и Марко Евгений Гайдаренко.
Чуть увереннее предыдущих фигуристов смотрится пара, более четко двигаются они на льду, исполняя заявленные элементы. Практически все у них выходит в плюсах. Поддержка получается четвертого уровня, что неудивительно, она была красивой и четкой, твиззлы тоже выходят здоровскими. Прекрасно пара чувствует свой танец.
Гармонично на льду смотрятся фигуристы, но исполнить танец без помарок не удается. Не удается начало, получаются не самые лучшие твиззлы — у партнерши выходит только второй уровень. Зато достаточно интересная и долгая поддержка на четвертый уровень. Остается будто бы чувство незавершенности от выступления.
Вторая группа участников начинает свою разминку. Стоит отметить, что в этой группе выступят только три пары — польский дуэт Анастасия Полбина и Павел Головишников снялся с турнира.
Весьма интересно смотрится пара — она в ярком, блестящем серебряном платье, и он в черном костюме с фиолетовой рубашкой. Прекрасно удаются им твиззлы, очень гармонично выглядит танец, который представляет пара. Особенно надо отметить то, что по ходу выступления музыка меняется несколько раз, и пара прекрасно подстраивается под нее.
Кажется, что совсем немного музыка не подходит под их движения, которые пара творит на льду, но в целом элементы получаются очень хорошо — удачная дорожка шагов, правда, твиззлы у обоих только на третий уровень. Красиво двигаются фигуристы по льду, и все получается достаточно четко, без видимых ошибок и помарок.
Достаточно гармонично смотрится пара на льду, но у них без ошибок и помарок тоже не обходится. Не самая лучшая дорожка шагов получается в их исполнении, зато поддержка весьма эффектная, да и твиззлы выходят неплохими — у партнерши на четвертый уровень, а у партнера на третий.
Следующими на лед выходят представители Азербайджана Екатерина Кузнецова и Олександр Колосовский.
Достаточно эффектная пара, где партнер в черном костюме полностью, а фигуристка облачена в черный костюм, а на блузке переливаются зеленым будто бы чешуя. Неплохо у них получаются стартовые твиззлы — она получает четвертый уровень, а он — третий. Но при этом сам танец не самый идеальный, делают фигуристы несколько помарок. Но вот поддержки у пары вышли весьма и весьма достойными.
Открывают соревнования танцевальных дуэтов Ханна Джакус и Алессио Галли, которые преставляют Нидерланды.
Из достаточно серьезных потерь на европейском первенстве стоит отметить одну из самых сильных танцевальных пар мира — французов Габриэллу Пападакис и Гийома Сизерона. Дуэт принял решение сняться с турнира, чтобы поберечь здоровье перед Олимпийскими играми, которые стартуют в феврале.