«Атлетик» в шаге от очередной сенсации и матч жизни для «Челси»: анонс главных матчей выходных

Баски готовы низвергнуть «Реал» и взять еще один Суперкубок

Полуфиналы Суперкубка Испании получились достаточно яркими. «Реал» и «Барселона» устроили настоящий спектакль, победу в котором в овертайме одержали более сыгранные мадридцы. В битве «Атлетико» и «Атлетика» баски смогли перевернуть матч по ходу второго тайма и лишили Диего Симеоне шансов на трофей. А ведь «Атлетик» - действующий обладатель Суперкубка!

Команда Марселиньо играет довольно прагматично. Построже сзади, а свой шанс впереди найдем. Правда, в атаке не всегда получается реализовывать свои моменты, отсюда обилие ничейных результатов. На руку баскам то, что их никто не рассматривает всерьез. Так было в прошлом году, примерно такая же картина и сейчас. Идеальная модель для андердога!

«Реал», конечно, сильнее и имел на один день больше на восстановление, но и сыграл не 90 минут, а все 120. Команда Анчелотти не слишком-то и убедила в «класико», можно сказать, что ей больше повезло. Сине-гранатовые на большей части поединка были точно не хуже.

Прямо сейчас у клуба из Мадрида серия из 3 побед над оппонентом. Но баски свою последнюю победу одержали как раз в Суперкубке Испании. Почему бы не повторить тот успех? Шансы «Атлетика» выиграть трофей букмекер Winline оценивает коэффициентом 3.50.

Даже ничья на руку «Сити»

В Англии нас ждет дуэль лидеров: «Манчестер Сити» примет «Челси». Для лондонцев это последний шанс побороться за чемпионский титул. После 21 матча команда Тухеля отстает от «горожан» уже на 10 баллов. Если не победить сейчас, можно сосредоточиться на других трофеях.

Декабрьский кризис «аристократам» преодолеть удалось, даже интервью Ромелу Лукаку не оказало деструктивного действия на команду. Прямо сейчас у «Челси» 3 победы подряд, в том числе две над «Тоттенхэмом» в Кубке лиги.

Вот только и соперник в полнейшем порядке. Во всех турнирах у команды Гвардиолы семиматчевая победная серия, а в АПЛ «Сити» не теряет очки с октября. При этом испанский специалист прекрасно понимает, что стратегически ему выгодна даже ничья. Да, это риск того, что подберется «Ливерпуль», но команде Клоппа решить бы кадровые проблемы. «Челси» прямо сейчас ближайший конкурент.

Тухель, придя в «Челси», начал с 3 побед подряд над командой Гвардиолы. Но в первом круге этого сезона испанец разрушил магию немецкого специалиста. А вот ничьих между ними пока не было. И вот сейчас идеальное время для мирного исхода. Который, конечно, устроит команду Гвардиолы. Букмекер Winline предлагает заключить пари на ничью за 4.10.

Лондонское дерби за Лигу чемпионов

«Тоттенхэм» и «Арсенал» из тех команд, что здорово преобразились по ходу сезона. И те, и другие с треском провалили начало сезона, но сейчас уже борются за место в Лиге чемпионов. Ситуация чуть лучше у «Тоттенхэма», команда Антонио Конте в заветной четверке по потерянным очкам. Правда, ситуацию омрачает вылет из Кубка лиги. Прямо скажем, в матчах с «Челси» не получилось ничего.

А вот «Арсенал» в Кубке лиги дела еще не завершил. В первой игре с «Ливерпулем» подопечные Артеты добились нулевой ничьей на выезде. Неплохой плацдарм перед ответной встречей, но нужно грамотно распределить силы между турнирами. И это может стать проблемой.

Это противостояние, что называется, на 3 исхода: предсказывать, чем закончится матч, очень сложно. Если обратиться к статистике, можно заметить, что в пяти последних играх побеждали хозяева. Поставить на то, что тренд продолжится, то есть победит «Тоттенхэм», можно в БК Winline с коэффициентом 2.40.

Гасперини воспользуется трофеем «Интера»

В Италии центральный матч тура - встреча «Аталанты» и «Интера». Команда Симоне Индзаги лидирует в чемпионате, а на неделе выиграла Суперкубок Италии. Правда, в этой игре явно ушло много и сил, и эмоций: 120 минут матча, решающий гол на последних секундах. Прийти в себя после такой игры будет непросто.

С другой стороны «Аталанта» не испытала проблем в матче Кубка Италии с «Венецией». Получил свой шанс сыграть в стартовом составе Алексей Миранчук и проявил себя неплохо. Правда, вряд ли это спасет его от ухода в аренду.

В чемпионате у бергамасков четвертая позиция, а по потерянным очкам даже третье место. Самое время воспользоваться тем, что «Интер» хоть и с трофеем, но пустой эмоционально. Да и в физическом плане у хозяев должно быть преимущество. Сделать ставку на победу «Аталанты» можно с коэффициентом 2.90.

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