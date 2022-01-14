Соперничество российских пар, провал дочери Тутберидзе: как прошел ритм-танец на ЧЕ

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате Европы в эстонском Таллине. При этом разница с занявшей второе место парой Александра Степанова/Иван Букин составила всего один балл. После проката победители заявили, что проблемы со здоровьем, из-за которых пара снялась с декабрьского чемпионата России, уже позади.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов получили за свое выступление 87,89 баллов. При этом Кацалапов после проката выразил недоумение по поводу одного из судейских решений.

«Третий уровень за дорожку шагов? Это очень тонкий момент. У меня было ощущение, что сделал все прекрасно, выхожу — третий уровень. Так что тут нужно смотреть», — сказал Кацалапов.

В остальном спортсмен остался доволен выступлением пары.

«Хороший прокат, мы довольны. Настроение, ощущения хорошие», — сказал Никита.

Главный вопрос, который возникал к Кацалапову после проката, — состояние его здоровья. Напомним, что на декабрьском чемпионате России пара снялась с произвольной программы из-за травмы спины у партнера.

«Спина? Все хорошо, и надеюсь, это первый и последний вопрос об этом. Выйдем ли на произвольную? А вы завтра к нам подойдите и спросите», — пошутил фигурист.

Синицина и Кацалапов также рассказали о своих костюмах для ритм-танца.

«Почему такие цвета? Год Тигра же! У нас леопардовый цвет, да, но они тоже кошачьи. Мы смотрели летнюю Fashion Week, и там такие образы были. Это стильно, такое мало кто берет», — сказал Кацалапов.

У спортсменов спросили, сколько стоят их костюмы, но Кацалапов ответил, что они с Викторией не могут называть цифру.

«Миллион долларов», — смеясь сказал фигурист.

Александр Жулин, тренер Синициной и Кацалапова, остался доволен выступлением своих подопечных в ритм-танце.

«Я доволен прокатом, все хорошо, ребята отлично откатали. По здоровью также слава богу никаких проблем сейчас нет, пока все прекрасно», — сказал Жулин «Спорт-Экспрессу».

На второй строчке расположились россияне Александра Степанова и Иван Букин, получившие 86,45 балла. Дуэт обновил личный рекорд в ритм-танце, предыдущее достижение пары равнялось 84,07 балла и было установлено на этапе Гран-при в Японии в 2019 году.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова особо отметила выступление Букина.

«Обычно Синицина и Кацалапов имеют больший отрыв от Букина и Степановой. Сегодня Ваня очень хорошо катался. Это было замечено судьями. Всего один балл отрыва. По-моему, спортсмены довольны, тренеры довольны. Мы тоже довольны», — сказала Тарасова.

Возник вопрос о столь минимальном превосходстве одной российской пары над другой и в микст-зоне после соревнований.

«На самом деле, это отличная, абсолютно адекватная борьба. Мы не видели, к сожалению, как откатали ребята, но уверен, что очень хорошо, и судя по оценкам, у них действительно был лучший прокат. Мы также работали, не переставали, путь непростой, и травмы, и хорошие вещи происходят. Тем не менее, мы с Викой движемся наверх. Это первый день соревнований. Отличная интрига для такого турнира. По-моему, все замечательно», — ответил Кацалапов.

«Мне кажется, каждая команда идет вперед, все движутся ко своей цели, конкуренция — это всегда отличный мотиватор. Мы всегда работаем, ребята, уверен, тоже всегда максимально выкладываются. Да, будет интересно в произвольной», — сказал Букин.

close 100% Александра Степанова и Иван Букин выступают с произвольным танцем на чемпионате России — 2022 Денис Гладков/«Газета.Ru»

Третий российский дуэт, Диана Дэвис и Глеб Смолкин, наоборот, получил за ритм-танец оценки значительно ниже личного рекорда, установленного на Кубке Варшавы. В ноябре 2021 года в Польше Диана и Глеб получили 81,30 балла. Сейчас ритм-танец дебютантов был оценен в 73,32 балла. Это восьмой результат.

Известный блогер Фран после объявления оценок Дэвис и Смолкина опубликовала пост на своей странице в Twitter.

«Когда твои инвестиции в Кубок Варшавы не окупаются, как планировалось», — написала Фран.

When your Warsaw Cup investment doesn't pay off as planned — Fran (@Fran_klymydear) January 14, 2022

Блогер прозрачно намекнула на скандал, разразившийся после выступления пары на «челленджере» в Польше. Тогда вчерашние юниоры, дебютанты взрослых соревнований весьма неожиданно получили за ритм-танец оценки на уровне сильнейших пар мира – 81,30 балла.

При этом Тарасова выступление Дэвис и Смолкиной оценила вполне положительно.

«А еще приятно, что молодежь в лице Дэвис и Смолкина выступила очень четко, не сделала видимых ошибок Все начинали с 6-8 восьмого места. Дай бог, чтобы чемпионат Европы стал для них стартом большой жизни», — сказала Тарасова «Чемпионату».

Судья из Турции Таня Озкан поставила Дэвис и Смолкина ниже украинского дуэта Мария Голубцова/Кирилл Белобров. Украинцы в итоге завершили ритм-танец на 17-м месте, а у судьи из Турции оказались 11-ми. Соответственно, Дэвис и Смолкин у нее заработали 70,07 балла и 12-е место.