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Спорт

Разница в полтора балла: две российские пары разыгрывают золото на ЧЕ. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы. Произвольный танец. ОНЛАЙН

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На чемпионате Европы по фигурному катанию пары показывают произвольный танец. После ритм-танцы с разрывом в полтора балла лидируют две российские пары — Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают первую строчку, Александра Степанова и Иван Букин идут вторыми. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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15:23

На лед для разминки приглашается вторая группа участников.

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15:22

Оценки британской пары за произвольный танец составляют 99,60 балла, что позволяет им набрать в общей сумме 162,21 балла.

15:20

Пусть еще не самая опытная пара в Великобритании, но чувствуется их желание выкладываться на максимум — прекрасно они справляются с различными дорожками шагов и вращениями, отлично делают поддержки, показывая на льду целую историю. Очень хорошие твиззлы у них выходят — у нее на четвертый уровень, у него на третий. Выложились на максимум спортсмены, довольны собой.

15:15

Замыкают первую разминку Саша Феар и Джордж Вадделл из Великобритании.

15:14

Судьи оценивают произвольный танец пары в 93,05 балла, что позволяет им набрать в общей сумме 156,35 балла.

15:13

Сразу стоит отметить достаточно интересное платье партнерши — из красной ткани, с одним длинным рукавом и черным топом. Они начинают с твиззлов, за которые фигуристка получает четвертый уровень, а фигурист — третий. Стоит отметить и оригинальную хореографию с интересными решениями. И очень уж интересно смотреть за их вращениями, прекрасно они получаются у них.

15:07

Следующими свой произвольный танец покажут Мария Голубцова и Кирилл Белобров, представляющие Украину.

15:05

За свой произвольный танец швейцарская пара получает 86,57 балла, что дает им в общей сумме 147,55 балла.

15:03

С отличной дорожки шагов начинает пара, очень уверенно, но плавно, как единое целое смотрятся фигуристы на льду. Элементы получаются синхронно. Отдельно стоит отметить прекрасные твиззлы, которые удались паре, оба получили за них четвертый уровень. По нарастающей накала шла их программа, с которой они прекрасно справились. Очень довольны собой спортсмены.

14:58

На льду появляются представители Швейцарии Ясмина Тессари и Стефан Валкер.

14:58

Очень довольна пара, довольны тренеры. Оценки за произвольный танец — 90,42 балла, что позволяет им набрать в общей сумме 150,83 балла.

14:55

Красивую и трагичную историю любви показывает пара на эстонском льду. Плавное катание сопровождается неплохим исполнением элементов, практически не допускают серьезных помарок фигуристы, все получает третий и четвертый уровень. Отличные дорожки шагов, весьма неплохие твиззлы и поддержки у них получаются. Уже ближе к концу программы ритм музыки сменяется, становится чуть более энергичным, и прекрасно в него вписываются фигуристы, увеличивая скорость своего катания.

14:50

Следующими на лед выходят венгерские фигуристы Мария Игнатьева и Даниил Жемко.

14:49

Эстонская пара за свое выступление набирает 83,53 балла, что дает им в общей сумме 143,89 балла.

14:47

Очень элегантно смотрится пара, даже немного магнетически, под плавную музыку, приковывает к себе взгляд. Не получается особо хорошей дорожка шагов, но вот следующая за ней поддержка оценена на четвертый уровень и сделана уверенно. В целом со своими элементами пара справляется весьма неплохо, пусть и не без недочетов. Тепло приветствует их родная публика.

14:41

Открывают соревнования в произвольном танце Солен Мазин и Марко Евгений Гайдаренко, представляющие Эстонию.

14:35

На льду появляется первая разминочная группа.

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14:31

Начинается представление судей.

14:30

А вот так выглядит полностью состав пар на произвольный танец.

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14:25

Накануне пары представили ритм-танцы, по итогам которых победу праздновали две российские пары. Их разделяют всего полтора балла.

14:20

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию произвольного танца на чемпионате Европы. Прокаты начнутся в 14:35 по московскому времени.

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