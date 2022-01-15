Россия бьется за весь пьедестал: произвольная программа у женщин на ЧЕ. LIVE

19:52

Начала с тройного риттбергера, и он был чистым, а вот на тройном флипе ошиблась на приземлении, подключив вторую ногу. С тройного сальхова и вовсе упала. В каскаде не смогла присоединить прыжок к тройному сальхову. Во второй части сделала каскад из тройного и двойного тулупов, но упала с сольного тройного тулупа. Каскад из 1 акселя + ойлера + 2 флипа сделала чисто, но сам каскад слабый по уровню. Дорожка шагов на второй уровень, а вот вращения — четвертого. Вот такая вот затравочка соревнований.