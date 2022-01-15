«Мальчик — гигант!»: Кондратюк выиграл первый в жизни чемпионат Европы

Победу на чемпионате Европы по фигурному катанию среди мужчин одержал Марк Кондратюк. Россиянин побил личный рекорд в произвольной программе сразу на 12 баллов и выиграл. Андрей Мозалёв и Евгений Семененко допустили ряд ошибок в своих прокатах и не смогли побороться за места на пьедестале.

Кондратюк расплакался, увидев свои баллы за произвольную программу. Он получил 187,5 балла, а в сумме — 286,56. Оба результата превышают его личные рекорды. На чемпионате Европы фигурист выступал впервые в своей карьере.

«Что заставило меня вернуться в спорт, несмотря на болезнь? Моя мотивация — это любовь к фигурному катанию. Все просто. Что касается других моих хобби, если очень хочется, то можно найти время для любого занятия. Я бы хотел поблагодарить Светлану Владимировну Соколовскую и всех тренеров, которые работают и работали со мной. Если бы не они, ничего бы этого не было. А что касается ближайших планов, я стараюсь жить сегодняшним днем», — сказал Кондратюк после выступления. Лишь один на пьедестале: Кондратюк стал чемпионом Европы В Таллине на чемпионате Европы прошли соревнования в произвольной программе у мужчин... 14 января 23:04

Вторым на чемпионате Европы стал итальянец Даниэль Грассль, третьим – Денис Васильев из Латвии. Россияне Андрей Мозалёв и Евгений Семененко допустили ряд ошибок в своих прокатах и не смогли побороться за места на пьедестале. Мозалев занял четвертое место, а Семененко стал пятым.

Что только усилит дискуссии вокруг того, кто должен ехать на Олимпиаду в Пекине. И на чемпионате России, и на чемпионате Европы, Мозалёв занял место выше.

«Все думают об Олимпиаде, кто на нее не хочет? Старался настраиваться на прокаты. В короткой получилось, в произвольной — нет. Не знаю, наработал или нет на Пекин, но все силы я отдал», — сказал после прокатов Евгений Семененко.

«Расстроен, что не попал в тройку. Не считая сальхова, прокатал неплохо. Буду дальше работать. Я и на чемпионате России не прям отжег. Почти так же откатал, третий тройной сделал. У меня никаких мыслей сейчас нет. Олимпиада? Я не на нее хочу, конечно. Все, что нужно для попадания на нее я, может, и сделал, но не все, что хотел», — это слова Мозалёва.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган после соревнований также отметил Мозалёва.

«Самые искренние поздравления Кондратюку, который стал чемпионом Европы,. Я бы хотел также отметить Андрея Мозалева, который в последнюю минуту попал на чемпионат. Он очень хорошо откатал короткую программу. В произвольной были, конечно, ошибки, которые ему не позволили подняться на пьедестал. Он показал свой потенциал. Показал, что может бороться. Жалко, что Евгений Семененко не смог удержать свои позиции. В целом я доволен выступлением мужчин. Они показали, что могут бороться за самые высокие места», — сказал Коган в интервью «Спорт-Экспрессу». Соперничество российских пар, провал дочери Тутберидзе: как прошел ритм-танец на ЧЕ Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате Европы... 14 января 20:17

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова также высказалась о том, что на Олимпиаду теперь должен ехать Мозалёв.

«Поздравляю Марка Кондратюка и Светлану Соколовскую с оглушительной победой. Прекрасный прокат, большая радость! Жалко, конечно, что Семененко и Мозалев не попали на пьедестал, но Грассль и Васильев сегодня очень достойно катались. Состав на Олимпиаду? Конечно, поедут Кондратюк и Коляда. И, скорее всего, Мозалев, он же оказался выше. По поводу третьей кандидатуры будет решать тренерский совет», — сказала Бестемьянова Sport24.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила Кондратюка с победой и высказалась о выступлении Мозалёва и Семененко.

«Поздравляю Марка и его тренера! Мальчик с первого раза сразу выиграл чемпионат Европы. Мальчик — гигант! Что касается Семененко и Мозалёва, то они впервые выступали на ЧЕ, ничего страшного. В первый раз стать четвертым и пятым — нормально. Второе и третье, конечно, было бы лучше… Самое главное, что Кондратюк выиграл», — сказала Тарасова «Чемпионату». «Раскрошили лед»: две пары из России — лидеры после ритм-танца на чемпионате Европы В Таллине на чемпионате Европы проходят соревнования в ритм-танце у дуэтов. В лидерах... 14 января 18:11

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина призвала не обольщаться победой Кондратюка перед Олимпиадой.

«Красавчик! Поздравляю, мы всегда рады за наших ребят. Но нужно быть реалистами. Чемпионат Европы — это промежуточный турнир, где нам нет конкурентов. Нашу реальную силу покажет Олимпиада. И на мужской олимпийский пьедестал мы не претендуем, нужно отталкиваться от реалий», — сказала Роднина «Спорт-Экспрессу».

Бывший российский фигурист Максим Ковтун похвалил всех российских фигуристов.

«Поздравляю Марка Кондратюка! Очень рад за него. Мозалёв и Семененко боролись, показали себя настоящими спортсменами. Но сегодня им навязали борьбу Грассль и Васильев. Они сегодня были очень хороши. Это спорт, это жизнь, — сказал Ковтун.