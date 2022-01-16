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Спорт

Провал Резцовой и борьба Казакевич: россиянок нет в топ-10 пасьюта на Кубке мира

Норвежка Ройселанд выиграла женскую гонку преследования на Кубке мира

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В рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге женщины пробежали гонку преследования на десять километров. Победительницей стала норвежская спортсменка Марта Ройселанд, а лучший результат среди россиянок показала Ирина Казакевич, она финишировала 14-й. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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15:30

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию гонки. До скорых встреч, и не забывайте — в 16.45 пасьют пробегут мужчины.

15:25

Достаточно неоднозначная гонка для российских биатлонисток. Сначала снялась Светлана Миронова, у которой поднялась температура, а следом Кристина Резцова показала совсем уж плохую стрельбу. Но стоит отметить Ирину Казакевич, которая отыграла два десятка позиций и отлично проявила себя на огневых рубежах.

15:18

Нигматуллина с 25-я, с 49-го места она отыграла. Васнецова стала 29-й, Резцова стала 36-й, Шевченко оказалась 41-й.

15:18

Очень достойная гонка Ирины Казакевич, отыграла она большое количество позиций и финишировала 14-й.

15:16

Сестры Эберг забираются на пьедестал — Эльвира стала второй, Ханна — третья.

15:15

Спокойно забирает Ройселанд флаг и медленно, спокойно финиширует, размахивая им. Потрясающий сезон норвежки.

15:15

Было быстрое начало у Резцовой, хороший ход она показала, но вот стрельба подвела ее очень сильно — семь промахов.

15:13

Нигматуллина стреляет чисто и уверенно. Всего один промах у нее, но вот ход у нее оставляет желать лучшего. Резцова и Шевченко мажут по одному разу.

15:13

Васнецова мажет единожды. Всего четыре у нее промаха сегодня.

15:12

Казакевич закрывает четвертый огневой рубеж чисто! Молодец! 14-я она сейчас.

15:11

Ханна Эберг уходит на круг, а вот Эльвира Эберг стреляет чисто и бежит ко второму месту.

15:10

Ройселанд не остановить — стреляет чисто на заключительном рубеже. Рванула она к финишу, сегодня она непобедима.

15:08

У Резцовой, к сожалению, еще один промах.

15:07

Шевченко и Нигматуллина стреляют прекрасно на третьем рубеже! Точны обе.

15:06

Казакевич выходит на 17-ю позицию.

15:05

У Васнецовой, к сожалению, два промаха. Казакевич стреляет медленно, но четко — на этом рубеже без промахов.

15:05

Ройселанд стреляет чисто на третьем огневом рубеже! Очень уверенна в себе сегодня Марта. Ханна Эберг уходит второй, следом за ней сестра — Эльвира.

15:04

+1:25 проигрывает Васнецова, идет на 18-й позиции она сейчас.

15:05

В семерке сильнейших — сразу четыре шведские биатлонистки. А продолжает лидировать Ройселанд.

15:01

Шевечнко, кстати, отыграла 17 мест. Она борется за кубковые очки. Лучшая из россиянок сейчас — Валерия Васнецова.

15:00

Шевченко стреляет чисто! Нигматуллина мажет единожды, проблемы у Резцовой — трижды она промахивается.

14:59

Долго выцеливала Казакевич, но в итоге мажет последним выстрелом. А вот Васнецова стреляет чисто!

14:58

Эльвира Эберг мажет на втором рубеже, а вот Ройселанд стреляет чисто и выходит в единоличные лидеры.

14:57

Казакевич отыграла 14 мест, она сейчас 21-я. Рядом с ней в четырех секундах Васнецова.

14:55

Эберг продолжает лидировать даже с одним промахом. Рядом с ней Ройселанд.

14:54

Нигматуллина и Шевченко тоже точны на первом огневом рубеже.

14:53

А Казакевич стреляет чисто!

14:52

Резцова на рубеже мажет дважды, Васнецова — один раз.

14:51

Эльвира Эберг мажет последним выстрелом на первой дистанции. Ройселанд стреляет чисто, Алимбекова мажет, Вирер — тоже.

14:51

Очень хороший темп набирает Резцова. Обгоняет она сейчас Васнецову.

14:49

Не отметили мы важную вещь, а надо — Светлана Миронова в гонке участия не принимает.

14:48

Нигматуллина и Шевечнко тоже ушли на дистанцию.

14:48

Казакевич тоже стартовала.

14:47

Васнецова и Резцова тоже ушли на дистанцию.

14:45

Стартовала гонка! Ушла одна из сестер Эберг на дистанцию.

14:40

Первой на дистанцию уйдет Эльвира Эберг, второй стартует Марта Ройселанд, третья — Доротея Вирер.

14:35

Россию в этой гонке представят пять россиянок. Валерия Васнецова – 18-й, Кристина Резцова – 20-й, Ирина Казакевич – 35-й, Ульяна Нигматуллина – 49-й, Анастасия Шевченко – 57-й

14:30

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Начало запланировано на 14:45 по московскому времени.

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