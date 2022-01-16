«Крайне разочарован решением суда»: Джоковича депортируют из Австралии

Главный теннисный скандал января подходит к концу. Федеральный суд отклонил апелляцию сербского теннисиста Новака Джоковича на повторное аннулирование визы и оставил в силе решение министра иммиграции Алекса Хоука. В скором времени первая ракетка мира будет депортирован из Австралии и не сможет принять участие в Открытом чемпионате страны. Сам спортсмен признался, что крайне разочарован таким решением суда, однако уважает его и намерен сотрудничать с властями по поводу своего отъезда.

Федеральный суд, который рассматривал дело сербского теннисиста Новака Джоковича, признал, что австралийское правительство действовало в пределах своих полномочий, когда повторно аннулировало визу спортсмена. Такое решение 14 января принял министр иммиграции страны Алекс Хоук. В ближайшее время первая ракетка мира будет депортирован из страны и не сможет сыграть на Australian Open, турнире, который почти всегда складывается для него удачно – девять раз Джокович становился победителем в мужском разряде, он – действующий чемпион Открытого чемпионата. «Почему вы над ним издеваетесь?» Джокович задержан в Австралии Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович был задержан повторно иммиграционной полицией Австралии... 15 января 15:52

Сербский теннисист уже прокомментировал решение суда, заявив, что сейчас намерен взять небольшой перерыв для отдыха и восстановления, а подробные комментарии по своему делу будет давать уже позже.

«Я крайне разочарован решением суда, не позволяющим мне остаться в Австралии и принять участие в Australian Open. Но я уважаю это решение и буду сотрудничать с властями в вопросе моего отъезда из Австралии.

Мне неловко, что последние недели я был в центре внимания. Надеюсь, что теперь мы сможем сосредоточиться на игре и турнире, которые я люблю. Хочу пожелать успешного турнира игрокам, работникам соревнований, волонтерам и болельщикам по всему миру. Хочу поблагодарить свою семью, друзей, команду, болельщиков и соотечественников за постоянную поддержку. Вы придавали мне очень много сил», — цитирует Джоковича The Age.

Джоковича в суде представлял адвокат Николас Вуд, а сторону министра – Стивен Ллойд. Как информирует Sports.ru, разговор во время заседания велся по трем направлениям. Первым стал настрой Джоковича против вакцинации от коронавирусной инфекции, на который в своем решении опирался Хоук, поскольку присутствие Джоковича на турнире в Австралии «может привести к популяризации антиваксерских взглядов в Австралии и укрепить уверенность уже имеющихся противников вакцинации». Вуд отметил, что единственный раз теннисист высказывался против прививок еще весной 2020 года, и с тех пор его позиция могла поменяться. Ллойд, в свою очередь, подчеркнул, что на этом этапе пандемии спортсмен мог быть уже привит и мог бы объявить свою позицию снова, если бы она претерпела изменения. Однако этого не произошло.

Речь шла также о протестах противников вакцинации, которые могут возникнуть из-за присутствия Джоковича в стране. Вуд отметил, что с момента появления вакцины от COVID-19, теннисист уже проводил турниры в Австралии, в том числе и Australian Open – 2021, и к подобным последствиям это не привело. Ллойд же указал, что с момента прибытия серба в страну в этом году протесты уже случались – после первого аннулирования визы. Стоит напомнить, что в первый раз такое решение было принято из-за неправильного оформления документов, однако апелляцию по первой аннуляции Джокович и его юристы выиграли. «В общественных интересах»: Джоковича депортируют из Австралии Австралийская виза сербского теннисиста Новака Джоковича аннулирована во второй раз, такое решение принял... 14 января 13:38

Также Вуд отмечал, что при принятии решения Хоук не принял во внимание то, как депортация Джоковича может повлиять на «антиваксерские настроения». По его мнению, противники вакцинации активизировались как раз из-за того, что первую ракетку мира могут выслать из страны, а не из-за того, что он приехал в Мельбурн. Ллойд же заявил, что министр учел все последствия, а по законам Австралии он не обязан предоставлять в решении все, что рассматривалось.

Суд не принял аргументы юристов сербского теннисиста и оставил в силе аннуляцию его визы. При этом сообщается, что сербу может грозить запрет на въезд в Австралию до трех лет.

Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон положительно отнесся к решению Федерального суда оставить в силе аннуляцию визы сербского теннисиста.

«Это решение было принято для охраны общественного здоровья, обеспечения безопасности и порядка, а также потому, что это отвечало интересам общества. Я приветствую вердикт суда, позволяющий сохранить наши границы прочными и обеспечить безопасность австралийцев», — указал глава правительства в заявлении, распространенном его канцелярией.

С заявлением выступил также и Хоук. Он приветствовал вердикт суда, который оставил в силе его решение, отметив, что строгая политика страны помогла ее жителям справиться с серьезным ударом, который нанесла пандемия коронавирусной инфекции.

«Строгая политика Австралии в области защиты границ, которая обеспечила нам безопасность во время пандемии, <…> имеет ключевое [значение] и для социальной сплоченности Австралии», — указал глава ведомства в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

Канадский теннисист Вашек Поспишил заявил, что Джокович никогда бы не поехал в Австралию, если бы не получил на это разрешение властей, и пропустил бы Открытый чемпионат, оставаясь дома со своей семьей.

«Говоря об этом беспорядке… Во все вмешалась политическая повестка дня, поскольку приближаются выборы, что не может быть более очевидным. Это не вина Новака. Он не пробирался тайком в страну и «не устанавливал свои правила», он был готов остаться дома», — написал спортсмен в своем Twitter.

В поддержку Джоковича выступила и французская теннисиста Элиза Корне, отметившая, что первая ракетка мира всегда заступался за игроков, однако сейчас не получил никакой поддержки взамен. «Понял, что сделал ошибку»: Джокович может получить срок Скандал вокруг первой ракетки мира Новака Джоковича не утихает. Немецкое издание Der Spiegel поставило... 12 января 12:41

«Я слишком мало осведомлена, чтобы судить о ситуации. Что я знаю точно, так это то, что Новак всегда первым заступается за игроков. Но никто из нас не заступился за него. Будь сильным, Новак! И, люди… Пожалуйста, не называйте меня антиваксером, спасибо!» — написала француженка в своем Twitter.

Уже известно, кто заменит Джоковича на Australian Open. Согласно правилам, сыграть может лаки-лузер – теннисист, который проиграл в последнем раунде квалификации. В этом году им стал итальянец Сальваторе Карузо, уступивший японцу Таро Даниэлю в финале квалификационного турнира (4:6, 3:6). Именно он сыграет с сербом Миомиром Кецмановичем 17 января.