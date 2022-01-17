Россияне стартуют на Australian Open: Хачанов против Кудлы. LIVE

04:35

Наш матч пойдет вторым запуском на 1573 Arena, пятом по значимости корте Australian Open. Перед Хачановым и Кудлой между собой играют известная американка Аманда Анисимова и пробившаяся через квалификацию 191-я ракетка мира голландка Арианне Хартано. Так вот, там жесточайшая борьба: первый сет выиграла Хартано (6:2), второй остался за Анисимовой (6:4). Американка ведет и в третьем со счетом 3:2, хотя еще недавно уступала со счетом 1:2 с брейком.