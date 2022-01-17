Четыре золота и опасения перед Играми: что показал чемпионат Европы

На чемпионате Европы – 2022 сборная России повторила достижение, установленное на европейском первенстве в 2020 году. Российские фигуристы забрали не только золотые медали во всех видах, но и в целом выиграли девять наград из 12 возможных. «Газета.Ru» подводит итоги успешного турнира в Таллине, прошедшего менее чем за месяц до старта Олимпийских игр.

Женщины

Женское одиночное катание в России на сегодняшний момент – одно из сильнейших в мире. Российские спортсменки владеют сложнейшими элементами ультра-си – четверными прыжками, что неподвластно их соперницам из других стран. В Таллин, где проходило европейское первенство, отправились три сильнейшие российские фигуристки – Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова, занявшие в декабре весь пьедестал на чемпионате России. Чудо-женщины: завершился ЧЕ по фигурному катанию Чемпионат Европы по фигурному катанию в Эстонии завершился показательными выступлениями лучших... 17 января 15:59

Все трое занимаются в группе Этери Тутберидзе и владеют четверными прыжками. До старта первенства никто не сомневался, что весь подиум займут россиянки, хоть и опасения некоторые были, в первую очередь касались они Анны Щербаковой, действующей чемпионки мира, которая на российском первенстве сорвала в произвольной программе свой единственный элемент ультра-си – четверной флип.

Короткая программа отчасти преподнесла сенсацию. Первой стала Камила Валиева, уже привычно побившая собственный мировой рекорд, чисто откатав свою программу с тройным акселем, и победа ученицы Тутберидзе в первый день не стала сюрпризом. А вот на втором месте оказалась бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, сумевшая обойти и Трусову, и Щербакову. Впрочем, российские фигуристки, которые заняли по итогам короткого проката третье и четвертое места соответственно, практически сами отдали сопернице эту строчку – обе допустили достаточно серьезные ошибки в своих выступлениях. Трусова пошла на тройной аксель, который ей никак не удается исполнить стабильно, и упала, а Щербакова, чьи короткие прокаты отличались всегда стабильностью (на чемпионате России именно отрыв после первого соревновательного дня помог Анне удержаться в тройке лидеров), упала с тройного лутца и из-за этого потеряла каскад. В свете конкретно взятого чемпионата Европы такое не особо страшно, было понятно, что минимальный разрыв фигуристки отыграют в произвольной программе при помощи четверных прыжков,

однако в свете предстоящих Олимпийских игр подобное выглядит весьма тревожно – в Пекин едут сильнейшие фигуристки планеты, в активе которых нет четверных, но есть стабильные тройные аксели.

Произвольная программа женщин, которая закрывала соревнования в Эстонии, доказала, что Валиева – все же не робот, который на каждом старте побивает свои же собственные рекорды, а вполне живой человек. Спортсменка упала с тройного акселя, однако особо сильно это на оценках не сказалось – за Камилу играли и чисто сделанные четверные (сальхов, два тулупа в каскадах), и весомый отрыв по итогам короткой программы. Еще до ее выступления было очевидно, что Валиева, не проигравшая в этом сезоне ни одного турнира, заберет себе в копилку еще одну золотую медаль. Так и произошло.

Щербакова после провала в короткой программе в произвольном прокате выдала буквально выступление жизни. Спортсменка чисто исполнила четверной флип, который не покорился ей на первенстве России, и вся остальная программа не вызвала у судей вопросов. Чемпионка мира доказала, что она не просто так вошла в сборную России, а ведь до старта турнира в Таллине ходило много разговоров о том, что Федерация сделала ошибку, отправив в Эстонию Щербакову, а не Елизавету Туктамышеву. К примеру, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и вовсе предлагал устроить дополнительные соревнования между этими спортсменками за путевку на Олимпийские игры.

Перед стартом сезона на открытых прокатах сборной России Трусова в произвольной программе заявила пять четверных прыжков, которые пыталась исполнить в дальнейшем. Однако мешали падения, мешала травма, из-за которой она была вынуждена даже пропустить этап Гран-при в Японии. На европейском первенстве фигуристка все же попробовала включить максимум в свой прокат, однако из четырех четверных прыжков Трусова чисто исполнила только два – флип и сальхов, упав при этом с лутца и тулупа. Интересно здесь то, что даже такая насыщенная на элементы ультра-си программа не спасла ее от третьего места – Трусова проиграла Щербаковой, у которой был только один четверной флип.

Хендрикс, которая так блестяще откатала в первый день, во второй рассыпалась и не смогла показать свой максимум. Впрочем, даже чисто исполненная произвольная программа вряд ли бы помогла ей – в арсенале бельгийки нет элементов, которые она могла бы противопоставить российским четверным прыжкам.

На европейском первенстве весь пьедестал оказался российским, что не может не радовать, однако перед Олимпийскими играми ошибки, которые допускают Трусова и Щербакова в своих программах – как в коротких, так и в произвольных, все же немного настораживают.

Мужчины

Мужское одиночное катание в России – самый нестабильный вид. Делать прогнозы и пытаться загадать, как сложится прокат у российских фигуристов на том или ином старте достаточно проблематично. На фоне именитых соперников спортсмены, представляющие Россию, порой теряются, а техническая сторона программы выглядит куда более слабой в сравнении с грозными японцами и американцами. Однако бороться за медали на чемпионате Европы оказалось вполне реально. «Удачи на Олимпийских играх». Российские фигуристки заняли весь подиум на ЧЕ Российские фигуристки заняли весь подиум на чемпионате Европы в Эстонии. Камила Валиева выиграла... 17 января 16:02

За несколько дней до старта европейского первенства стало известно, что российская сборная была вынуждена провести замену – Михаил Коляда, лидер команды, травмировался на тренировке, и его место занял Андрей Мозалев. Фигурист стал третьим на чемпионате России, однако при формировании состава Федерация фигурного катания на коньках России предпочла выбрать более опытного стабильного Евгения Семененко, оказавшегося на четвертой строке домашнего турнира. Но уже в первый соревновательный день Мозалев доказал, что в Таллин он приехал не зря, Занимающийся у Кирилла Давыденко спортсмен выиграл короткую программу.

По итогам первого соревновательного дня весь пьедестал заняли российские спортсмены. На втором месте оказался новый действующий чемпион России Марк Кондратюк, а замкнул тройку лидеров Семененко. Интересны в этой ситуации баллы фигуристов –

каждый из них набрал 99 очков, их разделяли десятые и сотые. У Мозалева в активе оказалось 99,76, у Кондратюка – 99,06, у Семененко – 99,04.

Однако, как было сказано выше, мужское одиночное катание в России – самый нестабильный вид. В итоге на пьедестале оказался только один российский фигурист – Кондратюк, который за несколько недель до чемпионата Европы выиграл российское первенство. Занимающийся у Светланы Соколовской фигурист выдал потрясающий прокат, в котором практически не допустил ошибок, а отрыв по итогам короткой программы не позволил никому из соперников приблизиться к нему. Мозалев и Семененко не сумели справиться с нервами так хорошо, как в первый день, и допустили ряд ошибок, ставший фатальным для них. Оба оказались за пределами тройки – четвертое и пятое место соответственно.

Впрочем, шанс побороться за медали у них бы был, но соперники выдали прокаты жизни – латвийский фигурист Денис Васильев впервые чисто исполнил четверной сальхов, показав лучший результат в своей карьере, а итальянец Даниэль Грассль включил в свою программу четверные флип и лутц, один из которых сделал в каскаде, что помогло ему забрать серебряную медаль европейского первенства.

Бороться за медали на Олимпийских играх российским фигуристам будет еще сложнее с учетом технического контента, который представляют их соперники. Тут стоит вспомнить, что не так давно на официальный соревнованиях – чемпионате Японии – имениты Юдзурю Ханю пошел на четверной аксель, чего до него не делал никто в мире. Прыжок вышел не особо удачным и был понижен до тройного, но именно это показывает, с какими соперниками придется столкнуться российским фигуристам. Остается открытым вопрос и с составом – пока ясно только то, что в Пекин едет чемпион России и Европы Кондратюк. А вот с остальными двумя местами все совсем непонятно – есть и Мозалев, и Семененко, и Коляда.

Спортивные пары

На чемпионате Европы в Таллине российские фигуристы дважды брали весь подиум — кроме женщин это сделали и спортивные пары. Такой вариант событий предугадывался, серьезных соперников на этом турнире у россиян не было абсолютно. Да и состав российских парников в Таллин приехал очень и очень серьезный – действующие чемпионы мира и России Анастасия Мишина и Александр Галлямов, чемпионы Европы – 2020 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский и двукратные чемпионы России Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Наверно, в российском фигурном катании именно спортивные пары – самый стабильный и предсказуемый вид. Уверенные и качественные выступления российских парников не оставляют сомнения – они готовы бороться на самом высоком уровне, на Олимпийских играх, не просто на равных, а превосходя соперников. В первую очередь это доказывают Мишина и Галлямов, для которых европейское первенство стало дебютным в карьере. Пара выиграла и короткую, и произвольную программы с мировыми рекордам, не оставляя вопросов, кто же сейчас является первой парой страны и мира. Дважды золотые: Синицина и Кацалапов установили личный рекорд на ЧЕ На чемпионате Европы по фигурному катанию завершились состязания в танцах на льду... 16 января 18:22

Вторыми стали Тарасова и Морозов, которые хоть в самом начале произвольного проката допустили ошибку на параллельном тройном сальхове, но в целом справились блестяще. Также отлично справились и занявшие третье место Бойкова и Козловский, безошибочная произвольная, и только серьезные помарки в коротком прокате не позволили паре бороться за золото и серебро.

Нет сомнений, что в Пекин едут именно эти три пары, как нет сомнений и в том, что медаль в спортивных парах точно должна быть. Вопросы только в том, какого достоинства и сколько пар из России поднимется на пьедестал почета.

Танцы

Главной интригой турнира в танцах была борьба двух российских пар – действующих чемпионов мира и Европы Виктории Синициной и Никиты Кацалапова и двукратных чемпионов России Александры Степановой и Ивана Букина. Впрочем, стоит сказать, что борьба отчасти была номинальной – первый дуэт практически всегда оказывался выше своих соперников, и сейчас в дело могли вмешаться только травмы. С произвольной программы на чемпионате России Синицина с Кацалаповым были вынуждены сняться из-за обострения старого повреждения спины партнера. Однако к европейскому первенству спортсмены подошли в полной готовности, и по итогам ритм-танца разрыв был минимальный – пары разделяло только полтора балла.

Произвольная программа все расставила по своим местам – действующие чемпионы Европы защитили свой титул, а Степанова и Букин еще раз показали, что способны бороться на равных и побеждать именитых европейских соперников. Очевидно, что обе пары едут на Олимпиаду, где случится главное противостояние с одной из сильнейших пар в мировом катании – французами Габриэллой Пападакис и Гийомом Сизероном. Оно могло случится и в Таллине, однако спортсмены приняли решение сняться с турнира, чтобы поберечь здоровье перед Играми и не рисковать в связи с новым штаммом коронавирусной инфекции.

И если Степановой и Букину сражаться за первое место будет объективно тяжело, то вот Синицина и Кацалапов навязать борьбу французам способны.

Тем более, что опыт победы над Пападакис и Сизероном у российской пары уже есть – на прошлом чемпионате Европы в 2020 году дуэт из России выиграл золото, оставив французов с серебром. На том турнире, кстати, третьими стали именно Степанова и Букин.

Третьей парой на чемпионат от России приехали дебютанты – Диана Дэвис, дочь Этери Тутберидзе, и Глеб Смолкин. Нынешний сезон для них стал первым на взрослом уровне, и о паре уже говорят много, пусть и не всегда в позитивном контексте, обсуждая их «блат». Но стоит отметить, что дуэт действительно показывает весьма достойный уровень для первого взрослого сезона, и в Эстонии они на равных боролись с именитыми соперниками, сумели войти в десятку лидеров, заняв седьмое место. С большой долей вероятности, именно они составят компанию первым двум российским парам в Пекине.