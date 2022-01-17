Выйти с первого места: Россия против Словакии. LIVE

Еще одно удаление за неправильную замену зарабатывают словаки. Чудовищная дисциплина у наших соперников.
'28
В цепкие руки Дмитрия Житникова попадает словацкий линейный, правда все же ему удалось вонзить мяч в наши ворота. Но на преимуществе россиян это никак не отразилось — 17:8.
'27
Двухминутное удаление зарабатывает линейный сборной Словакии Мартин Сланинка.
'25
Сергей Марк-Косоротов забивает очередной мяч в ворота соперников.
'23
Заменили вратаря наши соперники, и наши ребята позволили ему уже оформить первое спасение. Счет 16:7 в пользу россиян.
'21
При счете 6:15 в пользу сборной словацкий тренер берет второй тайм-аут. Да, психологически прибита команда хозяев.
'19
Остапенко продолжает уничтожать словаков, +7 уже у наших парней.
'17
Житников оформляет потрясающий гол и вынуждает словаков брать первый тайм-аут. Затихли совсем трибуны, уж очень мощна и сильна сегодня российская команда, не оставляющая своим соперникам никаких шансов абсолютно.
'15
Отрыв в пять мячей сохраняется, 10:5 в пользу сборной России.
'13
Житников забивает верхом через руки словацкого вратаря! 8:3!
'12
Продолжается обмен точными бросками, 6:3 на табло по истечении десяти минут горит.
'10
Дмитрий Корнев забрасывает пятый мяч в ворота словацкой команды!
'9
Мартин Слонинка въехал в лицо кому-то из россиян и заработал две минуты.
'7
Остащенко проверил между ног Жерновича и сделал счет 4:2 в пользу российской гандбольной дружины.
'6
По разу за время российского большинства отличились команды, счет 2:2.
'4
Двухминутное удаление получает словацкая команда за неправильную замену.
'3
Тут же отвечает российская команда, и счет снова становится равным.
'2
Первый мяч в этой игре забивает Прокоп. Нет, не футболист «Амкала», а связующий сборной Словакии.
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