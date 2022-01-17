Выйти с первого места: Россия против Словакии. LIVE

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Гандбол. ЧЕ-2022. Россия — Словакия. ОНЛАЙН

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Капитан сборной России по гандболу Даниил Шишкарёв

Капитан сборной России по гандболу Даниил Шишкарёв

Twitter Федерации гандбола России
В заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по гандболу сборная России играет против национальной команды Словакии. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'30

Перерыв! Просто идеальный первый тайм удался российским гандболистам. Сирена зафиксировала счет 19:9 в пользу нашей сборной. Через 15 минут вернемся.

'29

Еще одно удаление за неправильную замену зарабатывают словаки. Чудовищная дисциплина у наших соперников.

'28

В цепкие руки Дмитрия Житникова попадает словацкий линейный, правда все же ему удалось вонзить мяч в наши ворота. Но на преимуществе россиян это никак не отразилось — 17:8.

'27

Двухминутное удаление зарабатывает линейный сборной Словакии Мартин Сланинка.

'25

Сергей Марк-Косоротов забивает очередной мяч в ворота соперников.

'23

Заменили вратаря наши соперники, и наши ребята позволили ему уже оформить первое спасение. Счет 16:7 в пользу россиян.

'21

При счете 6:15 в пользу сборной словацкий тренер берет второй тайм-аут. Да, психологически прибита команда хозяев.

'19

Остапенко продолжает уничтожать словаков, +7 уже у наших парней.

'17

Житников оформляет потрясающий гол и вынуждает словаков брать первый тайм-аут. Затихли совсем трибуны, уж очень мощна и сильна сегодня российская команда, не оставляющая своим соперникам никаких шансов абсолютно.

'15

Отрыв в пять мячей сохраняется, 10:5 в пользу сборной России.

'13

Житников забивает верхом через руки словацкого вратаря! 8:3!

'12

Продолжается обмен точными бросками, 6:3 на табло по истечении десяти минут горит.

'10

Дмитрий Корнев забрасывает пятый мяч в ворота словацкой команды!

'9

Мартин Слонинка въехал в лицо кому-то из россиян и заработал две минуты.

'7

Остащенко проверил между ног Жерновича и сделал счет 4:2 в пользу российской гандбольной дружины.

'6

По разу за время российского большинства отличились команды, счет 2:2.

'4

Двухминутное удаление получает словацкая команда за неправильную замену.

'3

Тут же отвечает российская команда, и счет снова становится равным.

'2

Первый мяч в этой игре забивает Прокоп. Нет, не футболист «Амкала», а связующий сборной Словакии.

20:00

Игра началась! Поехали!

19:55

Состав сборной России на ваших экранах.

19:45

Добрый вечер! Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата Европы по гандболу между сборными России и Словакии.

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