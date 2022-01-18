Старт главного фаворита: Медведев начинает игрой против швейцарца. LIVE

Свой первый матч на Australian Open — 2022 проводит россиянин Даниил Медведев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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07:35
Медведев хотел принять через коридор навылет, но не попал — 40:0.
07:35
И очко с подачи — 30:0.
07:34
Отличный обратный кросс от Лааксонена — 15:0.
07:34
Даже вторую мощно подает россиянин, и соперник в коротком розыгрыше ошибается по длине — 3:5.
07:33
Еще эйс — 40:0.
07:33
Две подряд отличных подачи Медведева — 30:0.
07:31
И хорошей подачей завершает гейм — 3:4.
07:31
Выжимает Лааксонен ошибку из Медведева — больше.
07:30
Медведев просто великолепен, но надо отдать должное и заметно прибавившему Лааксонену. Правда, именно швейцарец в сетку пробил с бэкхенда в этом долгом розыгрыше — 40:40.
07:29
Достает Лааксонен укороченный и классно переводит — 40:30.
07:28
Успешный прием — 30:30.
07:28
Медведев пооборонялся, потом перешел в атаку, но именно там его застал врасплох удар Лааксонена — 30:15.
07:27
Отличный прием — 15:15.
07:26
Классно вторым ударом Лааксонен выбивает Медведева из корта и кладет в другую сторону по линии — 15:0.
07:26
Не принимает вторую Генри — 4:2.
07:25
Эйс — 40:0.
07:25
Медведев выходит к сетке, а Лааксонен именно в нее и попадает — 30:0.
07:25
Уверенно начинает свою подачу Медведев — 15:0.
07:23
Шикарный бэкхенд навылет в самую заднюю линию от россиянина — 2:3, Медведев впереди с брейком.
07:22
Разбрасывал мячи по углам Лааксонен, но Медведев все вытянул в обороне, а затем вытянул у соперника ошибку — 15:40, двойной брейк-пойнт!
07:21
Выбивает из корта россиянина и завершает розыгрыш спокойным смэшем Лааксонен — 15:30.
07:21
Не очень удачно укоротил Генри. Медведев догнал и укоротил сам. Вот это было блестяще — 0:30.
07:20
Отлично на приеме действует Даниил в розыгрыше — 0:15.
07:19
Оба были остры в розыгрыше, но Медведев сыграл на классе: все отбил, а потом пробил виннерс с форхенда — 2:2.
07:19
Фирменная двойная ошибка — 40:15.
07:18
Не справляется с приемом Лааксонен — 40:0.
07:18
Уверенно начинает свою подачу Медведев — 30:0.
07:16
Отличная уходящая подача — 2:1.
07:16
Красивым укороченным берет очко Лааксонен — 40:15.
07:15
Нет первой подачи, но Лааксонен классно попадает в розыгрыше — 30:15.
07:14
А вот тут швейцарец не попадает по длине в обмене ударами — 15:15.
07:14
Лааксонен атакует с подачи, выходит к сетке и забивает сверху с лета — 15:0.
07:13
И прием в сетку — 1:1.
07:13
Но тут же следуют два эйса подряд — 40:30.
07:12
Россиянин идет к сетке и не попадает — 15:30.
07:11
Обмениваются выигранными очками на подаче Медведева соперники — 15:15.
07:10
В сетку пробивает Даниил, и Лааксонен впервые в матче только во втором сете выигрывает свою подачу — 1:0.
07:10
А тут уже Медведев ошибся в довольно простой ситуации — больше.
07:09
Снова Лааксонен атаковал и снова не попал — ровно.
07:08
Выбивает Лааксонен Медведева из корта и сам попадает укороченным в линию — больше.
07:08
Долгий розыгрыш, в котором Медведев терпел, а потом перевел по линии, и Лааксонен, попытавшись обострить, снова не попал — ровно.
07:07
После обострения от соперника Медведев обратным кроссом попадает в трос, и мяч остается на его стороне — больше.
07:06
Обостряет в угол форхендом из центра корта швейцарец, но не попадает — 40:40.
07:05
Срывает Лааксонен форхенд — 40:30.
07:05
Мощная подача — 40:15.
07:04
Атакует с форхенда, но не попадает Генри — 30:15.
07:04
Два первых мяча на своей подаче в начале второго сета берет Лааксонен — 30:0.
07:02
Очень уверенно и легко завершил первый сет в свою пользу Медведев. Проиграв премьерную в матче подачу, он затем взял шесть геймов подряд, испытав какие-то трудности только в последнем из них.
07:01
Подачей завершает партию Даниил — 6:1!
07:01
Лааксонен остро принял вторую подачу, но Медведев поддавил, и швейцарец вскоре пробил в сетку — больше, третий сет-пойнт.
07:00
С лета у сетки удачно укорачивает Даниил — ровно.
06:59
Не проходит первая, следует пока лучший розыгрыш в матче, в финале которого Генри догоняет не самый удачный укороченный Даниила и пробивает виннерс — меньше, брейк-пойнт!
06:59
Подача выручает — ровно.
06:58
Блестящие действия Лааксонена в центре у сетки после укороченного россиянина в розыгрыше на второй подаче — меньше, снова брейковый мяч.
06:58
Медведев пошел к сетке, но Лааксонен смог его обвести — ровно.
06:57
Эйс — больше, сет-пойнт.
06:57
Шикарный прием второй подачи — ровно.
06:57
Очко с подачи — больше, первый сетбол.
06:57
Еще один блестящий укороченный, который уже не догнать — 40:40.
06:56
Укорачивает Даниил, Лааксонен догоняет, но россиянин не трогает мяч, чувствуя, что тот уходит в аут — 30:40, еще один брейк-пойнт.
06:55
Медведев сыграл прямо туда, где стоял Лааксонен, а тот ответным ударом попал в трос. Мяч взмыл над россиянином и упал в корт — 15:40, двойной брейк-пойнт.
06:55
В самую линию принял швейцарец, что смутило Даниила, который в ответ не поднял над сеткой — 15:30.
06:54
Нет приема — 15:15.
06:54
Ошибается Даниил, играя с лета у сетки — 0:15.
06:53
Вел поначалу розыгрыш Лааксонен, но Медведев ситуацию выровнял, и в итоге соперник опять ошибся, ударив в сетку — 5:1. Третий брейк Медведева, и он будет подавать на первый сет.
06:53
В обороне розыгрыш провел Медведев, бегая за задней линией, и в итоге не попал по длине — 15:40, еще два брейк-пойнта.
06:52
Вышело Лааксонен к сетке, играл неплохо, но Медведев дважды мяч догнал и обвел — 0:40, тройной брейк-пойнт!
06:51
А здесь сетка у Генри, потому что Медведев сразу стал давить с приема второй подачи — 0:30.
06:51
В розыгрыше со своей второй подачи Лааксонен пробивает в сетку — 0:15.
06:49
Косой эйс от Даниила — 4:1.
06:49
Красиво переводил Лааксонен по линии, но не попал — 40:15.
06:48
С хафкорта навылет пробивал Медведев, но попал в трос, а от него в аут — 30:15.
06:48
Снова не принимает швейцарец — 30:0.
06:47
Вторую подачу Генри принимает в сетку — 15:0.
06:47
Умышленно вытащил Медведева к сетке Лааксонен, но точно обвести не смог — 1:3, уже россиянин ведет с брейком.
06:46
В обмене косыми ударами швейцарец дал в сетку — 30:40, есть еще брейк-пойнт.
06:46
Обостряет Даниил, летит к сетке, но соперник и так не может ответить в корт — 15:40, двойной брейк-пойнт.
06:45
Медведев поддавливает с приема, и снова Лааксонен ошибается, попадая в сетку — 15:30.
06:45
Не проходит форхенд швейцарца — 15:15.
06:44
Выигрывает первый розыгрыш на своей подаче Лааксонен — 15:0. В прошлом гейме, подавая, он не взял ни одного очка.
06:42
Легко этот гейм забирает Даниил — 1:2.
06:42
И прием в сетку — 40:15.
06:42
И тут же два подряд очка с подачи — 30:15.
06:41
Свой гейм Медведев начинает с двойной ошибки — 0:15.
06:40
И еще одна ошибка швейцарца в обмене ударами — 1:1, тут же обратный брейк.
06:40
Снова вроде бы ничего такого не делает Даниил, но оппонент пробивает в сетку — 0:40, тройной брейк-пойнт.
06:39
Не проходит у Генри мощный форхенд — 0:30.
06:39
Лааксонен ошибается в розыгрыше на своей подаче — 0:15.
06:38
Медведев обостряет спокойный обмен ударами, но следующим форхендом не попадает по длине — 1:0, сразу же отдает свою подачу россиянин.
06:37
Хорош Лааксонен на старте матча, и в довольно продолжительном розыгрыше после его перевода Медведев играет в сетку — 30:40, сразу же первый брейк-пойнт.
06:36
Ошибка от Даниила в розыгрыше — 30:30.
06:36
Медведев находит обострение в розыгрыше, и оппонент вновь бьет в сетку — 30:15.
06:36
Двойная ошибка — 15:15.
06:35
Вышел на подачу Медведев, и первый же розыгрыш вышел длинным. В итоге швейцарец, обостряя, попал в сетку — 15:0.
06:31
Лааксонен выиграл жеребьевку и выбрал прием. Начинается разминка.
06:30
У Медведева и Лааксонена была лишь одна личная встреча на уровне Тура. В 2019 году россиянин победил в матче Кубка Дэвиса — 7:6 (10-8), 6:7 (6-8), 6:2.
Еще они в 2016 году играли в четвертьфинале «фьючерса» в Швейцарии, и там тоже дальше пошел Даниил — 3:6, 6:3, 6:4.
06:25
Даниил Медведев — вторая ракетка мира и главный фаворит этого турнира. Им был бы лидер рейтинга и король австралийского «шлема» Новак Джокович, но его депортировали власти Австралии. В прошлом году Медведев был тут в финале и как раз уступил Джоковичу. Но позже россиянин взял свой первый «шлем», разгромив серба в финале US Open.
Лааксонен является 92-й ракеткой мира. 29-летний швейцарец никогда не доходил на турнирах «Большого шлема» дальше третьего круга, но конкретно в Австралии играл в основной сетке лишь дважды, выиграв только один матч (в 2019 году).
06:20
В своем первом матче на Australian Open оставшийся после депортации Новака Джоковича главным фаворитом турнира россиянин Даниил Медведев сразится с швейцарцем Генри Лааксоненом. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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