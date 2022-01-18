Старт главного фаворита: Медведев начинает игрой против швейцарца. LIVE

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Даниил Медведев — вторая ракетка мира и главный фаворит этого турнира. Им был бы лидер рейтинга и король австралийского «шлема» Новак Джокович, но его депортировали власти Австралии. В прошлом году Медведев был тут в финале и как раз уступил Джоковичу. Но позже россиянин взял свой первый «шлем», разгромив серба в финале US Open.

Лааксонен является 92-й ракеткой мира. 29-летний швейцарец никогда не доходил на турнирах «Большого шлема» дальше третьего круга, но конкретно в Австралии играл в основной сетке лишь дважды, выиграв только один матч (в 2019 году).