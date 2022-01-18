Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Форвард «Динамо» Тюкавин назвал Овечкина неоспоримым... 07:31
В Роспотребнадзоре рассказали о росте заболеваемости гриппом... 07:29
В атаках на МИД России нашли северокорейский след 07:21
Премьер-министр Испании оценил перспективы Джоковича выступить... 07:10
Глава МИД Японии высказался о принадлежности южных Курил 07:03
В Братске мужчина убил знакомого и поджег дом с его пожилой... 06:55
В Пекине заперли сотрудников офисного здания из-за обнаружения... 06:53
Сорокин признан первой звездой матча «Айлендерс»... 06:50
COVID-19 оказался страшнее болезни Альцгеймера 06:41
Няню подозревают в убийстве маленького ребенка в Нидерландах 06:35
Спорт

Старт главного фаворита: Медведев начинает игрой против швейцарца. LIVE

Теннис. АО-2022. Мужчины. Медведев — Лааксонен. ОНЛАЙН

Слушать
Остановить
Свой первый матч на Australian Open — 2022 проводит россиянин Даниил Медведев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
07:35

Медведев хотел принять через коридор навылет, но не попал — 40:0.

07:35

И очко с подачи — 30:0.

07:34

Отличный обратный кросс от Лааксонена — 15:0.

07:34

Даже вторую мощно подает россиянин, и соперник в коротком розыгрыше ошибается по длине — 3:5.

07:33

Еще эйс — 40:0.

07:33

Две подряд отличных подачи Медведева — 30:0.

07:31

И хорошей подачей завершает гейм — 3:4.

07:31

Выжимает Лааксонен ошибку из Медведева — больше.

07:30

Медведев просто великолепен, но надо отдать должное и заметно прибавившему Лааксонену. Правда, именно швейцарец в сетку пробил с бэкхенда в этом долгом розыгрыше — 40:40.

07:29

Достает Лааксонен укороченный и классно переводит — 40:30.

07:28

Успешный прием — 30:30.

07:28

Медведев пооборонялся, потом перешел в атаку, но именно там его застал врасплох удар Лааксонена — 30:15.

07:27

Отличный прием — 15:15.

07:26

Классно вторым ударом Лааксонен выбивает Медведева из корта и кладет в другую сторону по линии — 15:0.

07:26

Не принимает вторую Генри — 4:2.

07:25

Эйс — 40:0.

07:25

Медведев выходит к сетке, а Лааксонен именно в нее и попадает — 30:0.

07:25

Уверенно начинает свою подачу Медведев — 15:0.

07:23

Шикарный бэкхенд навылет в самую заднюю линию от россиянина — 2:3, Медведев впереди с брейком.

07:22

Разбрасывал мячи по углам Лааксонен, но Медведев все вытянул в обороне, а затем вытянул у соперника ошибку — 15:40, двойной брейк-пойнт!

07:21

Выбивает из корта россиянина и завершает розыгрыш спокойным смэшем Лааксонен — 15:30.

07:21

Не очень удачно укоротил Генри. Медведев догнал и укоротил сам. Вот это было блестяще — 0:30.

07:20

Отлично на приеме действует Даниил в розыгрыше — 0:15.

07:19

Оба были остры в розыгрыше, но Медведев сыграл на классе: все отбил, а потом пробил виннерс с форхенда — 2:2.

07:19

Фирменная двойная ошибка — 40:15.

07:18

Не справляется с приемом Лааксонен — 40:0.

07:18

Уверенно начинает свою подачу Медведев — 30:0.

07:16

Отличная уходящая подача — 2:1.

07:16

Красивым укороченным берет очко Лааксонен — 40:15.

07:15

Нет первой подачи, но Лааксонен классно попадает в розыгрыше — 30:15.

07:14

А вот тут швейцарец не попадает по длине в обмене ударами — 15:15.

07:14

Лааксонен атакует с подачи, выходит к сетке и забивает сверху с лета — 15:0.

07:13

И прием в сетку — 1:1.

07:13

Но тут же следуют два эйса подряд — 40:30.

07:12

Россиянин идет к сетке и не попадает — 15:30.

07:11

Обмениваются выигранными очками на подаче Медведева соперники — 15:15.

07:10

В сетку пробивает Даниил, и Лааксонен впервые в матче только во втором сете выигрывает свою подачу — 1:0.

07:10

А тут уже Медведев ошибся в довольно простой ситуации — больше.

07:09

Снова Лааксонен атаковал и снова не попал — ровно.

07:08

Выбивает Лааксонен Медведева из корта и сам попадает укороченным в линию — больше.

07:08

Долгий розыгрыш, в котором Медведев терпел, а потом перевел по линии, и Лааксонен, попытавшись обострить, снова не попал — ровно.

07:07

После обострения от соперника Медведев обратным кроссом попадает в трос, и мяч остается на его стороне — больше.

07:06

Обостряет в угол форхендом из центра корта швейцарец, но не попадает — 40:40.

07:05

Срывает Лааксонен форхенд — 40:30.

07:05

Мощная подача — 40:15.

07:04

Атакует с форхенда, но не попадает Генри — 30:15.

07:04

Два первых мяча на своей подаче в начале второго сета берет Лааксонен — 30:0.

07:02

Очень уверенно и легко завершил первый сет в свою пользу Медведев. Проиграв премьерную в матче подачу, он затем взял шесть геймов подряд, испытав какие-то трудности только в последнем из них.

07:01

Подачей завершает партию Даниил — 6:1!

07:01

Лааксонен остро принял вторую подачу, но Медведев поддавил, и швейцарец вскоре пробил в сетку — больше, третий сет-пойнт.

07:00

С лета у сетки удачно укорачивает Даниил — ровно.

06:59

Не проходит первая, следует пока лучший розыгрыш в матче, в финале которого Генри догоняет не самый удачный укороченный Даниила и пробивает виннерс — меньше, брейк-пойнт!

06:59

Подача выручает — ровно.

06:58

Блестящие действия Лааксонена в центре у сетки после укороченного россиянина в розыгрыше на второй подаче — меньше, снова брейковый мяч.

06:58

Медведев пошел к сетке, но Лааксонен смог его обвести — ровно.

06:57

Эйс — больше, сет-пойнт.

06:57

Шикарный прием второй подачи — ровно.

06:57

Очко с подачи — больше, первый сетбол.

06:57

Еще один блестящий укороченный, который уже не догнать — 40:40.

06:56

Укорачивает Даниил, Лааксонен догоняет, но россиянин не трогает мяч, чувствуя, что тот уходит в аут — 30:40, еще один брейк-пойнт.

06:55

Медведев сыграл прямо туда, где стоял Лааксонен, а тот ответным ударом попал в трос. Мяч взмыл над россиянином и упал в корт — 15:40, двойной брейк-пойнт.

06:55

В самую линию принял швейцарец, что смутило Даниила, который в ответ не поднял над сеткой — 15:30.

06:54

Нет приема — 15:15.

06:54

Ошибается Даниил, играя с лета у сетки — 0:15.

06:53

Вел поначалу розыгрыш Лааксонен, но Медведев ситуацию выровнял, и в итоге соперник опять ошибся, ударив в сетку — 5:1. Третий брейк Медведева, и он будет подавать на первый сет.

06:53

В обороне розыгрыш провел Медведев, бегая за задней линией, и в итоге не попал по длине — 15:40, еще два брейк-пойнта.

06:52

Вышело Лааксонен к сетке, играл неплохо, но Медведев дважды мяч догнал и обвел — 0:40, тройной брейк-пойнт!

06:51

А здесь сетка у Генри, потому что Медведев сразу стал давить с приема второй подачи — 0:30.

06:51

В розыгрыше со своей второй подачи Лааксонен пробивает в сетку — 0:15.

06:49

Косой эйс от Даниила — 4:1.

06:49

Красиво переводил Лааксонен по линии, но не попал — 40:15.

06:48

С хафкорта навылет пробивал Медведев, но попал в трос, а от него в аут — 30:15.

06:48

Снова не принимает швейцарец — 30:0.

06:47

Вторую подачу Генри принимает в сетку — 15:0.

06:47

Умышленно вытащил Медведева к сетке Лааксонен, но точно обвести не смог — 1:3, уже россиянин ведет с брейком.

06:46

В обмене косыми ударами швейцарец дал в сетку — 30:40, есть еще брейк-пойнт.

06:46

Обостряет Даниил, летит к сетке, но соперник и так не может ответить в корт — 15:40, двойной брейк-пойнт.

06:45

Медведев поддавливает с приема, и снова Лааксонен ошибается, попадая в сетку — 15:30.

06:45

Не проходит форхенд швейцарца — 15:15.

06:44

Выигрывает первый розыгрыш на своей подаче Лааксонен — 15:0. В прошлом гейме, подавая, он не взял ни одного очка.

06:42

Легко этот гейм забирает Даниил — 1:2.

06:42

И прием в сетку — 40:15.

06:42

И тут же два подряд очка с подачи — 30:15.

06:41

Свой гейм Медведев начинает с двойной ошибки — 0:15.

06:40

И еще одна ошибка швейцарца в обмене ударами — 1:1, тут же обратный брейк.

06:40

Снова вроде бы ничего такого не делает Даниил, но оппонент пробивает в сетку — 0:40, тройной брейк-пойнт.

06:39

Не проходит у Генри мощный форхенд — 0:30.

06:39

Лааксонен ошибается в розыгрыше на своей подаче — 0:15.

06:38

Медведев обостряет спокойный обмен ударами, но следующим форхендом не попадает по длине — 1:0, сразу же отдает свою подачу россиянин.

06:37

Хорош Лааксонен на старте матча, и в довольно продолжительном розыгрыше после его перевода Медведев играет в сетку — 30:40, сразу же первый брейк-пойнт.

06:36

Ошибка от Даниила в розыгрыше — 30:30.

06:36

Медведев находит обострение в розыгрыше, и оппонент вновь бьет в сетку — 30:15.

06:36

Двойная ошибка — 15:15.

06:35

Вышел на подачу Медведев, и первый же розыгрыш вышел длинным. В итоге швейцарец, обостряя, попал в сетку — 15:0.

06:31

Лааксонен выиграл жеребьевку и выбрал прием. Начинается разминка.

06:30

У Медведева и Лааксонена была лишь одна личная встреча на уровне Тура. В 2019 году россиянин победил в матче Кубка Дэвиса — 7:6 (10-8), 6:7 (6-8), 6:2.

Еще они в 2016 году играли в четвертьфинале «фьючерса» в Швейцарии, и там тоже дальше пошел Даниил — 3:6, 6:3, 6:4.

06:25

Даниил Медведев — вторая ракетка мира и главный фаворит этого турнира. Им был бы лидер рейтинга и король австралийского «шлема» Новак Джокович, но его депортировали власти Австралии. В прошлом году Медведев был тут в финале и как раз уступил Джоковичу. Но позже россиянин взял свой первый «шлем», разгромив серба в финале US Open.

Лааксонен является 92-й ракеткой мира. 29-летний швейцарец никогда не доходил на турнирах «Большого шлема» дальше третьего круга, но конкретно в Австралии играл в основной сетке лишь дважды, выиграв только один матч (в 2019 году).

06:20

В своем первом матче на Australian Open оставшийся после депортации Новака Джоковича главным фаворитом турнира россиянин Даниил Медведев сразится с швейцарцем Генри Лааксоненом. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+