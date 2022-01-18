«То, что сделал Месси, — позор!» Как Левандовски взял награду лучшего игрока года

В конце 2021 года футбольный мир возмутился поражением Роберта Левандовски и скандальной победой Лионеля Месси в борьбе за «Золотой мяч». Теперь польский нападающий «Баварии» взял реванш, став лучшим игроком года по версии ФИФА и забрав престижную награду The Best. Зарубежные СМИ заявили о том, что «справедливость наконец восторжествовала» и что Левандовски «отомстил Месси», а также подчеркнули, что впервые «Золотой мяч» и награду The Best получили два разных футболиста в один год.

Левандовски был безоговорочно сильнейшим футболистом мира в 2021 году — и Международная федерация футбола (ФИФА) в этом не усомнилась, поздно вечером 17 января вручив ему награду The Best — трофей лучшему игроку года.

Это решение еще больше бросило тень на аналогичную премию от журнала France Football — популярный «Золотой мяч», который был вручен раньше (в ноябре 2021 года) и наделал много шума, когда Лионель Месси неожиданно обошел Левандовски на 33 очка и взял свой седьмой «ЗМ».

Тогда награду France Football открыто критиковали легенды футбола и журналисты — и нельзя отрицать, что премия действительно напоминала фарс, а награда, похоже, вручалась за популярность игрока в мире, а не за футбольные достижения.

Месси в 2021 году взял из трофеев лишь Кубок Испании и Кубок Америки (на обоих турнирах уровень оппозиции был довольно низок), в Ла Лиге ни разу не забил и не отдал голевых передач в матчах с основными соперниками — «Реалом» и «Атлетико», — а после перехода в «ПСЖ» и вовсе сдулся: сложная адаптация и конфликты с главным тренером привели к тому, что даже в неконкурентной Лиге 1 аргентинец не может толком проявить себя.

Левандовски же стал самым результативным игроком 2021 года в мире, забив 69 голов в 59 матчах за «Баварию» и сборную Польши.

В Лиге чемпионов он наколотил 11 мячей, а в чемпионате Германии — 43, что позволило ему побить рекорд легендарного Герда Мюллера по голам в Бундеслиге за один год, который равнялся 42 мячам и держался с 1972 года!

Неудивительно, что Левандовски завоевал «Золотую бутсу» — награду лучшему бомбардиру сезона.

В составе сборной Польши на чемпионате Европы нападающий сумел забить три гола в трех матчах благодаря личному мастерству, несмотря на провал своей слабой команды.

Таким образом, индивидуально польский нападающий был выше Месси на две головы в 2021 году.

На уровне командных трофеев Левандовски стал чемпионом Германии и обладателем Суперкубка страны с «Баварией» — тоже два титула, как и у аргентинца. Сомнений в его превосходстве в прошедшем году практически нет.

«Для меня это большая честь, я очень горжусь и счастлив, — признался Левандовски на церемонии вручения награды. — Этот трофей The Best я посвящаю всем, кто меня окружает.

Я не смел и мечтать, что со мной произойдет все то, что случилось в 2021 году, включая рекорд по голам в Бундеслиге. Жаль, что Герда Мюллера больше нет с нами: только благодаря его примеру я добился всего этого. Я всегда думаю, что же способен сделать еще, чтобы побить новый рекорд».

В польских СМИ разразился настоящий праздник по поводу победы Левандовски. Издание Sporza заявило о том, что нападающий «Баварии» взял реванш у Месси.

«Все мы помним, какое огромное возмущение вызвала церемония вручения «Золотого мяча» в конце ноября. Тогда награду взял Месси, а Левандовски оказался лишь вторым. Однако справедливость восторжествовала в этот день на церемонии ФИФА. Польская машина по забиванию голов набрала больше голосов, чем Месси!»

Портал Espn.com.br также сделал упор на «восстановлении справедливости»: Карпин не включил Месси в тройку лучших игроков 2021 года Стало известно, как проголосовал главный тренер сборной России Валерий Карпин при выборе лучшего... 18 января 00:09

«Левандовски выиграл приз The Best и отомстил Месси. Теперь уже аргентинец оказался в голосовании вторым, как ранее Левандовски — в борьбе за «Золотой мяч».

Польское издание Sportowe facty обратило внимание на то, за кого проголосовал Месси в номинации ФИФА (в качестве капитана сборной Аргентины он тоже выбирал победителя):

«То, как голосовал Месси, — это просто позор. Очень оригинальный выбор лучшего игрока: на первое место он поставил своего приятеля Неймара, который ничем не запомнился в 2021 году. На второе место Месси отправил другого своего одноклубника — Килиана Мбаппе, а на третье — Карима Бензема.

То есть Месси вообще не отметил Левандовски, который провел изумительный год и побил рекорд Герда Мюллера в Бундеслиге!»

Судя по всему, аргентинец надеялся взять вторую награду подряд, поэтому решил не давать преимущества оппоненту. Месси действительно уступил Левандовски совсем немного — 44 балла против 48-ми (третье место занял Мохамед Салах с 39-ю очками).

Журналист Sportowe Fakty Марек Вавжиновски подчеркнул, как важно было польскому нападающему взять награду The Best после того, как его подкосил проигрыш в борьбе за «Золотой мяч».

«Беспрецедентное событие в истории польского футбола.

Левандовски нуждался в этой победе после поражения в голосовании за «Золотой мяч». Это триумф с особенным послевкусием.

На мой взгляд, люди, проголосовавшие за Месси, забыли о важнейшем факте: Левандовски побил рекорд Мюллера по голам в Бундеслиге, который держался целых 49 лет! Это эпохальное событие. Пока Месси слабо проявляет себя в «ПСЖ», Роберт забивает как робот и приносит победы «Баварии», — приводит слова Вавжиновски «Чемпионат». «Золотой мяч» превратился в цирк». Что в мире говорят о победе Месси В Париже прошла церемония вручения «Золотого мяча» по итогам 2021 года, его обладателем... 30 ноября 17:50

Испанская газета Marca, которая внимательно следит за карьерой Месси, отметила, что впервые с 2016 года у «Золотого мяча» от France Football и награды The Best от ФИФА — разные обладатели.

«Левандовски взял реванш у аргентинца за «Золотой мяч». Поляк опередил Месси и добился исторического успеха. Впервые с того момента, что эти призы вручают раздельно, у них разные триумфаторы», — написали авторы Marca.

Напомним, с 2010 по 2015 год эти премии были объединены и вручались под общим названием «Золотой мяч». В 2016 году они разделились, и теперь журнал France Football вручает свой «Золотой мяч», а ФИФА — премию The Best.

Процедуры голосования также различаются. Обладателя «Золотого мяча» выбирают 180 футбольных журналистов — по одному из страны, а победителя The Best — СМИ, тренеры и капитаны национальных сборных, а также болельщики (их мнение составляет 25% голосов). Выходит, что премия The Best сейчас более объективна, и ее авторитет в футбольном мире в этом году отыграл немало очков у более раскрученного «Золотого мяча».

Также в этот вечер награду лучшего вратаря от ФИФА получил Эдуард Менди, лучшим тренером стал Томас Тухель, Эрик Ламела был признан автором самого красивого гола, а Криштиану Ронаду получил отдельный приз как лучший бомбардир в истории национальных сборных.