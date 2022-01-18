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Спорт

Боксера Вафаеи-Сани приговорили к смертной казни за участие в протестах. И он не первый

В Иране повесят 26-летнего боксера, протестовавшего против повышения цен на бензин

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Иранский боксер Мохаммад Джавад Вафаеи-Сани

Иранский боксер Мохаммад Джавад Вафаеи-Сани

Twitter
Известный иранский боксер Мохаммад Джавад Вафаеи-Сани был приговорен к смертной казни за то, что участвовал в протестах против правительства в 2019 году. Тогда власти Ирана в два раза подняли цены на бензин и поставили жесткое условие — после покупки 60 литров за один месяц цена возрастала еще вдвое. Это вызвало волнения по всей стране, а Вафаеи-Сани, как считает суд, участвовал в разрушении и поджоге правительственных зданий.

Очередной талантливый иранский спортсмен может стать жертвой суровой иранской судебной системы: 26-летнего боксера Вафаеи-Сани ждет казнь через повешение за участие в протестах.

Молодой человек был арестован в феврале 2020 года и провел два года в тюрьме города Мешхед, чемпионом которого становился — прежде чем был вынужден прервать карьеру из-за задержания.

Как сообщила неправительственная организация по правам человека в Иране (IHR), которая располагается в Норвегии из соображений безопасности,

боксера обвиняют в «поджоге и умышленном разрушении правительственных зданий, в том числе государственной тюрьмы».

Утверждается, что Вафаеи-Сани совершил эти действия в ходе протестов в ноябре 2019 года, когда граждане Ирана возмутились очередным повышением цен в два раза (на этот раз на бензин) и тем, что правительство уже долгие годы не может наладить экономическую ситуацию в стране.

В 20 городах Ирана произошли масштабные акции, были зафиксированы разрушения и стычки протестующих с полицейскими. Люди кричали «Смерть диктатору!» и сжигали портреты аятоллы Али Хаменеи — главы государства, который является одновременно религиозным и политическим лидером, чья власть превосходит полномочия действующего президента страны.

Более 600 человек были арестованы в первые дни протестов, правозащитники из организации Amnesty International сообщили о как минимум 106 убитых, а правительство отключило интернет, чтобы участники акций не могли координировать свои действия. В конце концов возмущение граждан было подавлено, а суды над участниками протестов продолжаются до сих пор.

Дела рассматривает Исламский революционный суд — особая организация, которая выбирает меру пресечения для подозреваемых в таких преступлениях, как богохульство, подстрекательство к насилию или попытки свергнуть исламское правительство.

Революционный суд имеет право назначить смертную казнь за такие действия, которые в обычном суде не привели бы к таким последствиям.

Например, Вафаеи-Сани был обвинен по полурелигиозной статье «efsad-fil-arz», что можно перевести как «распространение порочности на земле», либо более детально — «создание неверующими людьми порочных условий, которые угрожают социальному и политическому благополучию страны».

Из-за таких расплывчатых определений Исламский революционный суд может отправлять на смертную казнь почти любого подозреваемого.

Адвокат боксера Бабак Пакния написал в своем Twitter, что скоро подаст апелляцию на смертный приговор. Но надежды на благополучный для спортсмена исход очень мало.

В соцсетях набирает популярность хэштег #SaveMohammadJavad («Спасите Мохаммада Джавада»).

Это напоминает трагичную историю иранского борца Навида Афкари, который был повешен за участие в более ранних протестах — 2017 года. Тогда в два раза повысились цены на продукты, что стало изначальной причиной протестов, но затем граждане начали бунтовать также против засилья исламского духовенства, высокого уровня коррупции, полицейского беспредела и арестов по политическим причинам.

Афкари был осужден за участие в протестах и обвинен Революционным судом в более чем 20 преступлениях, включая «оскорбление государственного лидера, посещение незаконных митингов, собраний» для свержения действующего режима, «конспирацию в целях совершения преступлений против национальной полиции» и даже убийство агента безопасности.

Сам борец утверждал, что его заставили дать признательные показания под пытками: его душили пластиковым пакетом и заливали спирт в ноздри.

Мировая общественность тогда пыталась спасти Афкари так же, как сейчас — Вафаеи-Сани: жители многих стран поддерживали хэштег #Navid_Afkari, Всемирное агентство по правам человека, Объединенный мир борьбы и многие другие организации выпускали официальные заявления с требованием отпустить спортсмена, глава UFC Дана Уайт обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой вмешаться в ситуацию, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отправлял прошение о помиловании Афкари духовному лидеру Ирана Али Хаменеи и президенту Хасану Роухани.

Однако ничего не помогло. Революционный суд оставил свой приговор в силе, и борца повесили, а перед этим еще и нанесли ему 74 удара плетью.

Многократному чемпиону Ирана по греко-римской борьбе даже не дали увидеться с семьей в последний раз, несмотря на то что это предусмотрено законодательством страны.

Позднее был казнен по схожим обвинениям иранский боксер Али Мотаери, а теперь похожая участь ждет и Вафаеи-Сани.

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