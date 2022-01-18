«Не спорт, а лицемерие»: блогер раскритиковал культ фигурного катания в России

Блогер Илья Maddyson Давыдов во время стрима на своем канале заявил, что не считает фигурное катание спортом и негативно высказался о людях, которые им интересуются и смотрят соревнования. За один из самых популярных российских видов спорта вступились знаменитые тренеры Татьяна Тарасова, Илья Авербух и Александр Жулин, а также комментатор Дмитрий Губерниев.

«Тысячи домохозяек и подпивасы»

Известный блогер Илья Maddyson Давыдов во время стрима для подписчиков негативно высказался о популярности фигурного катания в России.

«У нас в стране целый культ фигурного катания, где бабы реально выглядят, как будто они в мини-юбках выше сраки и в стрингах. Разве это не так? — заявил Maddyson.

— Прыгает какая-нибудь Загитова, которой 15 лет, и тысячи домохозяек обсуждают, как будто это спорт. И сидят какие-то мужики-подпивасы: «Да-а-а, тройной лутц». Это омерзительно. Это такое лицемерие». Четыре золота и опасения перед Играми: что показал чемпионат Европы На чемпионате Европы – 2022 сборная России повторила достижение, установленное... 18 января 11:33

Высказывание блогера не осталось незамеченным и вызвало большой резонанс в мире фигурного катания, заставив высказаться многих знаменитых в прошлом спортсменов, а ныне тренеров и экспертов.

«Очередной придурок»

Одной из первых прокомментировала высказывание блогера заслуженный тренер страны, а ныне комментатор Татьяна Тарасова.

«Мало ли кто какой бред несет. На такие высказывания лучше вообще никак не реагировать. Он специально для реакций людей и говорит это все. Очередной придурок, который хочет привлечь к себе внимание, вот и все», — рассказала она «Спорт-Экспрессу».

В похожем ключе высказался и призер Олимпийских игр, а теперь известный хореограф Илья Авербух, работающий постановщиком программ в том числе и на популярном телешоу Первого канала «Ледниковый период».

«Очередная глупость от непонятного человека, который называет себя блогером. Боже, пора понять, что, комментируя каждый раз тупые высказывания недалеких людей, мы делаем им только лучше. Надо просто игнорировать их слова. Это единственный способ борьбы с глупостью», — отметил Авербух в разговоре с корреспондентом Sport24.

Знаменитый тренер Александр Жулин призвал не обращать на блогера внимания и назвал его ноунеймом:

«Да и хрен с ним, прости господи. Кто он такой вообще? Я такого даже знать не знаю. Какой-то очередной ноунейм». Чудо-женщины: завершился ЧЕ по фигурному катанию Чемпионат Европы по фигурному катанию в Эстонии завершился показательными выступлениями лучших... 18 января 11:34

Более развернуто по поводу слов Мэддисона высказался комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

«У меня нет мнения. Зачем я буду комментировать всяких дураков? Знаете, в чем дело: если он об этом говорит, значит, ему нравится фигурное катание, а как иначе, и для того, чтобы привлечь внимание, — рассказал он изданию «Все про спорт».

— Как там его зовут? «Мэдисон Сквер Гарден»? Я не знаю, кто это, я знаю «Мэдисон Сквер Гарден», такой дворец в Нью-Йорке есть, Дениса Давыдова знаю. Ну что теперь поделаешь! Он считает так. Но есть виды спорта, которые объединяют миллионы.

Единственное, что хочу сказать как человек, преданный домохозяйкам и прекрасным телезрительницам: такие зрители, как вот этот «Мэдисон Сквер Гарден», не понимают, что когда у телевизора домохозяйка-женщина, это значит, что рядом садятся дети, родители, мужья-подкаблучники и все такое прочее, потому что женщина — это главный человек в любой семье. Поэтому я всегда горжусь тем, что мои репортажи смотрит большое количество домохозяек, и фигурное катание я люблю, как и любой другой вид спорта.

А блогеры на то и блогеры, чтобы как-то обращать на них внимание. Решил ли он на этом хайпануть? Наверное, да. Вы мне сказали про него, я не знаю, кто этот прекрасный человек, поэтому назовем его «Мэдисон Сквер Гарден», хотя это, на самом деле, дворец и памятник, а тут какой-то просто пацанчик что-то рассказывает».

Токсичный спорт

Фигурное катание вышло в России на пик популярности приблизительно в 2018 году, когда Евгения Медведева и Алина Загитова устроили фантастическую дуэль в борьбе за олимпийское золото Пхенчхана.

Особенностью той борьбы стал антагонизм больших групп поклонников одной и другой спортсменок, которые тогда еще вместе выступали в «Хрустальном» под руководством Этери Тутберидзе. Шоу российского фигурного катания: показательные выступления на ЧЕ. LIVE В эстонскому Таллине завершается чемпионат Европы по фигурному катанию. В последний день... 16 января 18:46

После проигранных с разницей в полтора балла Игр Медведева ушла к канадскому тренеру Брайану Орсеру, а градус оценочных суждений болельщиков сначала в женском, а затем и в остальных видах фигурного катания только рос.

Наличие большого количества спортсменов высокого уровня, которые к тому же периодически переходят от одного конкурирующего тренера к другому, только усиливает споры. Поэтому многие болельщики и эксперты считают фигурное катание в России в его нынешнем виде довольно токсичной средой.

При этом все это, похоже, не мешает спортивному прогрессу. По крайней мере, на предстоящих Играх в Пекине российская сборная претендует на весь пьедестал в женском катании и несколько медалей, в том числе и золотых, в парах и танцах на льду. И только мужчинам будет невероятно сложно пробиться на пьедестал, где фаворитами являются американцы и японцы.