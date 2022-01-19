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Спорт

Второй шаг на Australian Open: Хачанов против Бонзи. LIVE

Теннис. Australian Open. Мужчины. 2-й круг. Карен Хачанов — Бенжамен Бонзи. ОНЛАЙН

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В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису посеянный под 28-м номером россиянин Карен Хачанов встречается с 63-й ракеткой мира французом Бенжаменом Бонзи. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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10:20

Дело, кстати, у Корды и Муте дошло до тай-брейка в решающем сете.

10:00

Мы планомерно приближаемся к завершению матча Корды и Муты (6:5 в решающем сете), который идет уже четыре с половиной часа, а время начало нашего матча все двигается. 10:25 по московскому времени.

09:45

Открытый чемпионат Австралии — один из турниров серии «Большого шлема», поэтому теннисисты здесь собраны самые лучшие и готовые сражаться в каждом матче за победу. Достаточно трудно идет игра у Кодры и Муты, 3:3 в пятом сете, а матч Хачанова снова отодвинут.

09:30

Пока что матч Хачанова запланирован на 09.45, а в матче Корды и Муте 2:2 в решающем сете. Кстати, теннисисты провели на корте практически четыре часа.

09:15

В том случае, если Хачанов сумеет обыграть своего сегодняшнего соперника, то впереди его ждет грозный испанец Рафаэль Надаль, который уже пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв немца Янника Ханфмана — 6:2, 6:3, 6:4.

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Рафаэль Надаль на Открытом Чемпионате Франции по теннису, 2021 год

Рафаэль Надаль на Открытом Чемпионате Франции по теннису, 2021 год

Franck Castel/Global Look Press
09:00

Итак, в матче Корды и Муте счет стал равным — 2:2. А это значит, что нас ждет пятый сет, а начало матча Карена вновь откладывается.

08:50

В матче Корде и Муты продолжается упорная борьба в четвертом сете, поэтому время нашего матча сдвинуто еще. Пока ориентировочно Хачанов стартует в 09.10 по московскому времени, однако время может быть изменено еще раз с большой долей вероятности.

08:40

А пока мы ждем начало матча российского теннисиста, то сложно не вспомнить скандал, которым омрачился Australian Open. Конечно, речь идет о депортации Джоковича после десяти дней его мучений на австралийской земле. Чем закончилась эта история, и почему серб был депортирован можно прочитать в материале:

08:30

Кроме Хачанова во второй круг Открытого чемпионата Австралии вышли еще три российских теннисиста — Даниил Медведев, Андрей Рублев и Аслан Карацев. Причем матч последнего длился практически пять часов!

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Александр Гальперин/РИА «Новости»
08:20

Первый матч на турнире складывался для Хачанова не самым простым образом. После непростого начала Карен уверенно вел игру против Дениса Кудлы и забрал три сета подряд, уступив в первом. Итоговый счет поединка был 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2).

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Российский теннисист Карен Хачанов в финальном матче мужского одиночного разряда против Александра Зверева (Германия) на теннисном турнире XXXII летних Олимпийских игр в Токио, 2021 год

Российский теннисист Карен Хачанов в финальном матче мужского одиночного разряда против Александра Зверева (Германия) на теннисном турнире XXXII летних Олимпийских игр в Токио, 2021 год

Алексей Филиппов/РИА «Новости»
08:10

Поединок поставлен поставлен третьим запуском на восьмом корте после игры Себастьяна Корды с Корентеном Муте. Сейчас теннисисты сыграли три сета, впереди Муте со счетом 2:1. Поэтому матч Хачанова начнется не ранее, чем 08.50 по московскому времени.

08:00

В матче второго круга Australian Open россиянин Карен Хачанов сыграет с французом Бенжаменом Бонзи. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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