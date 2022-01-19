Второй шаг на Australian Open: Хачанов против Бонзи. LIVE

08:40

А пока мы ждем начало матча российского теннисиста, то сложно не вспомнить скандал, которым омрачился Australian Open. Конечно, речь идет о депортации Джоковича после десяти дней его мучений на австралийской земле. Чем закончилась эта история, и почему серб был депортирован можно прочитать в материале: