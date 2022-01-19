Не повторить ошибок: Карацев бьется с Макдональдом. LIVE

В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису посеянный под 18-м номером россиянин Аслан Карацев, выигравший первую встречу, несмотря на 107 невынужденных ошибок, играет с американцем Маккензи Макдональдом, 55-й ракеткой мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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12:26
3-0. Американец принимает в сетку, Карацев уверенно ведет в третьей партии.
12:25
Преимущество у Карацева, Маккензи снова принимает в аут.
12:25
Ровно. Бил россиянин в противоход сопернику, но попал в аут.
12:24
Больше у Карацева, не справляется Маккензи с мощнейшей подачей. Самая быстрая за матч у Аслана, к слову, — 198 км/ч.
12:23
Ровно, аут.
12:23
40:30, сетка.
12:22
40:15, отлично сыграл Аслан у сетки.
12:20
30:15, снова Макдональд и мяч оказываются в разных углах.
12:20
15:15, Аслан бьет за заднюю линию.
12:19
15:0, аут.
12:18
2-0. И еще один, такой важный, брейк у россиянина! Похоже, все сложности первого сета остались позади — хочется на это надеяться.
12:17
Аут, и третий брейк-пойнт в этом гейме у Аслана.
12:17
Уравнивает Карацев ударом в угол.
12:16
Аут, преимущество у Макдональда.
12:15
Ровно, опять в сетку бьет Аслан.
12:15
Больше у Карацева, Маккензи бьет в аут.
12:14
Ровно, сетка.
12:14
40:30, снова трос сыграл за Аслана, мяч упал точно на линию под сеткой — Макдональд не мог успеть.
12:14
30:30, аут.
12:13
30:15, сетка.
12:13
15:15, аут на приеме.
12:12
15:0, блестяще укорачивает Карацев.
12:11
1-0. Сетка, гейм за россиянином.
12:10
40:30, аут.
12:10
40:15, вынудил Карацев соперника выйти к сетке и с хафкорта пробил под заднюю линию.
12:09
30:15, аут.
12:08
15:15, сетка на приеме у Макдональда.
12:07
0:15. Аслан подает и после розыгрыша попадает в сетку.
12:05
В самый ответственный момент Карацев сумел оформить брейк и отыграл партию. Несмотря на то, что в первом сете Макдональд имел подавляющее преимущество, во втором все сложилось с точностью до наоборот. За бедро Аслан, кстати, уже не держится. 13 виннерсов и пять невынужденных ошибок у россиянина.
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100%
12:05
1:1, сет за Асланом!
12:04
Больше, Карацев. Уже Макдональд ошибся. У Аслана получилась свеча на приеме, но американец отбил ее в аут.
12:04
Ровно. Переборщил Аслан, слишком сильно отбивал и мяч улетел за боковую линию.
12:03
Больше у Карацева, еще один отличный прием.
12:02
Ровно. Шикарно принимает россиянин, крученый мяч описывает дугу и приземляется точно в угол.
12:02
30:40, неудачно принимает россиянин.
12:01
30:30, опять в сетку попадает Маккензи.
12:01
15:30, сетка.
12:00
0:30, и еще раз — то же самое.
12:00
0:15, аут на приеме у Аслана.
11:58
5-2.В аут бьет Маккензи, и непростой гейм остается за Асланом. Теперь уже он близок к тому, чтобы взять сет.
11:58
40:30, сетка.
11:57
30:30, вот теперь уверенно берет очко Аслан, красивый и мощный кросс в его исполнении.
11:56
15:30, повезло Карацеву: мяч ударился в трос и перевалился на половину Макдональда, американец не успел.
11:55
0:30, сетка.
11:55
0:15, укоротил Карацев, а что дальше делать, не придумал. Маккензи успел на мяч и пробил несильно, но без шансов для соперника.
11:54
4-2. Вновь подача Макдональда проиграна Асланом подчистую.
11:53
0:40, вновь аут, не смог достать Аслан мяч из угла.
11:53
0:30, аут.
11:52
0:15, сетка.
11:52
Пока соперники готовятся к очередному гейму, кто-то на трибунах запел «Калинку».
11:50
4-1. Маккензи принимает в сетку и преимущество Аслана растет.
11:50
40:15, не удается прием американцу.
11:49
30:15, сетка.
11:48
15:15, аут у Карацева.
11:48
15:0, красивый розыгрыш заканчивается ударом Карацева в пустой угол площадки.
11:47
3-1. Под ноль берет Маккензи свою подачу, намекая, что это не Аслан разошелся, а он сам расслабился в начале партии, а сейчас все в порядке. Но лидирует в сете россиянин.
11:47
0:40, вышел Аслан к хафкорту, и Макдональд отправил мяч ему за спину.
11:46
0:30, аут.
11:46
0:15, сетка.
11:44
3-0. Раскочегарился россиянин, Макдональд не справляется с его подачей. Вот сейчас Аслан уже похож на себя, очень уверенно действует.
11:44
40:15, Карацев тоже бьет за пределы корта.
11:43
40:0, аут.
11:43
30:0, снова Карацев раскидывает мяч и соперника по разным углам.
11:42
15:0, уверенный розыгрыш, от сетки Аслан бьет в пустой квадрат.
11:41
2-0. В сетку бьет американец, и Карацев оформляет брейк. Вернулся Аслан в игру?
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100%
11:40
40:30, аут.
11:40
40:15, отличным кроссом Аслан берет еще очко.
11:39
30:15, мощнейшая подача, не удается россиянину прием.
11:39
30:0, затяжной розыгрыш, который Аслан завершает ударом вдоль линии.
11:38
15:0, аут у Маккензи.
11:37
1-0. С выигранного гейма начал Аслан второй сет. Теперь бы брейк еще сделать, было бы совсем замечательно.
11:36
40:15, точно по линии провел мяч Карацев.
11:35
30:15, аут.
11:35
30:0, второй мяч остается за россиянином.
11:34
15:0, Карацев подает и выигрывает очко.
11:33
Семь виннерсов и 12 невынужденных ошибок у Карацева на данный момент. Первая подача ему удается лучше, чем сопернику, но пока, стоит признать, Макдональд выглядит предпочтительнее. Не очень ясно, за счет чего Аслан сейчас может перевернуть игру — к тому же, судя по всему, его все-таки беспокоит бедро. Ждем вторую партию.
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100%
11:32
0:1. В аут принимает Аслан и уступает сет.
11:32
Больше у американца, эйс.
11:31
Ровно. Красиво россиянин развел соперника и мяч по разным углам.
11:31
Аслан принял в сетку, преимущество у Макдональда.
11:30
Ровно. Должен был заканчивать Макдональд, но не удержал мяч в корте и пробил мимо.
11:30
30:40, аут.
11:29
30:30, аут.
11:29
30:15, отлично под боковую линию отбил Аслан.
11:28
15:15, эйс.
11:28
15:0, удачно принял Аслан, хотя казалось, что сорвал он прием — но нет, мяч в корте, Макдональд не дотянулся.
11:27
3-5. Еще один эйс, и гейм остается за российским теннисистом.
11:27
40:15, ошибается Аслан, аут.
11:26
40:0, снова в аут принимает Макдональд.
11:25
30:0, аут.
11:25
15:0, Карацев подает навылет.
11:23
2-5. Очередной гейм за американцем.
11:23
0:40, опять прием в сетку у Аслана.
11:22
0:30, эйс.
11:22
0:15, в сетку бьет Карацев.
11:21
2-4. По линии пустил мяч Аслан и взял второй гейм на своей подаче.
11:21
40:30, не дотянулся американец до мяча.
11:21
30:30, двойная.
11:20
30:15, теперь сетка у Макдональда.
11:19
15:15, сетка. Тяжело дышит Аслан, заметно, что ему физически трудно.
11:19
15:0, аут у американца.
11:17
1-4. Снова Маккензи уверенно берет гейм.
11:16
15:40. Сетка.
11:16
15:30. Не удался Аслану смэш от сетки, но, на его счастье, Макдональд отбил в аут.
11:16
0:30, в аут принял подачу Карацев.
11:15
0:15, сетка.
11:15
1-3. Берет гейм Аслан, но ситуация остается тревожной. К тому же, периодически россиянин держится за бедро, что не может не настораживать.
11:14
40:15, укорачивал американец, но попал в сетку.
11:14
30:15, уже Маккензи принимает за пределы корта.
11:13
15:15, аут.
11:12
15:0, берет первый мяч гейма Аслан.
11:12
Кажется, все в порядке с россиянином, игра сейчас продолжится. С трибун, между тем, доносится по-русски: «Давай, Аслан!» и «Аслан, так нельзя!»
11:11
Медицинскую паузу взял Аслан, ему массируют левое бедро. Этого еще не хватало.
11:09
Пауза в игре, Аслан накрылся полотенцем и пытается собраться.
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100%
11:08
0-3. Оставил Аслан открытым угол, и Макдональд пробил именно туда. Непонятно, что происходит с Карацевым, но пока он в одну калитку проигрывает, к слову, 55-му номеру рейтинга АТР.
11:07
0:40, сетка.
11:07
0:30, снова Карацев не справляется с подачей.
11:06
0:15, Аслан принимает в аут.
11:06
0-2. Гейм на своей подаче подчистую уступает Карацев, тревожный звоночек.
11:05
0:40, ошибся Аслан. Заметил, что соперник остался в углу и несильно пробил в хафкорт — но Макдональд успел на мяч и отправил его за спину россиянину.
11:05
0:30, аут.
11:04
0:15, сетка у Аслана.
11:03
0-1. Первый же гейм получился достаточно затяжным и непростым, он остался за Макдональдом: заключительный мяч Карацев отправил в аут.
11:02
Карацев принимает в сетку.
11:02
Ровно, в аут бьет Маккензи.
11:01
Преимущество уже у Макдональда, поймал россиянина на противоходе.
11:01
Ровно, сетка.
11:00
Больше у Аслана, с трудом он вытащил мяч из угла и пробил без шансов для оппонента.
11:00
Ровно.
11:00
40:30, снова дважды ошибается соперник Карацева.
10:59
30:30.
10:58
30:15 — мощно подает Маккензи, но Аслан принимает удачно и Макдональд бьет в сетку.
10:58
15:15 — двойная у американца.
10:57
Матч начался! Макдональд на подаче и выигрывает первое очко.
10:57
В первом круге, напомним, россиянин в тяжелейшем пятисетовом матче обыграл испанца Хауме Мунара, допустив при этом 107 невынужденных ошибок.
10:55
Матч проходит последним, четвертым запуском на KIA Арена. Он мог начаться и раньше, но все зависело от того, как пройдут другие игры на этом корте. Несколько минут назад завершилась предыдущая игра — швейцарка Белинда Бенчич уступила американке Аманде Анисимовой. И теперь на этот корт выходит Аслан Карацев. Он и его соперник уже начали разминку.
10:50
В матче второго круга Australian Open россиянин Аслан Карацев сразится с американцем Маккензи Макдональдом. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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