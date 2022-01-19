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Спорт

Не повторить ошибок: Карацев бьется с Макдональдом. LIVE

Australian Open. Мужчины. 2-й круг. Макдональд — Карацев. ОНЛАЙН

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Аслан Карацев

Аслан Карацев

Александар Джорович/РИА «Новости»
В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису посеянный под 18-м номером россиянин Аслан Карацев, выигравший первую встречу, несмотря на 107 невынужденных ошибок, играет с американцем Маккензи Макдональдом, 55-й ракеткой мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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12:26

3-0. Американец принимает в сетку, Карацев уверенно ведет в третьей партии.

12:25

Преимущество у Карацева, Маккензи снова принимает в аут.

12:25

Ровно. Бил россиянин в противоход сопернику, но попал в аут.

12:24

Больше у Карацева, не справляется Маккензи с мощнейшей подачей. Самая быстрая за матч у Аслана, к слову, — 198 км/ч.

12:23

Ровно, аут.

12:23

40:30, сетка.

12:22

40:15, отлично сыграл Аслан у сетки.

12:20

30:15, снова Макдональд и мяч оказываются в разных углах.

12:20

15:15, Аслан бьет за заднюю линию.

12:19

15:0, аут.

12:18

2-0. И еще один, такой важный, брейк у россиянина! Похоже, все сложности первого сета остались позади — хочется на это надеяться.

12:17

Аут, и третий брейк-пойнт в этом гейме у Аслана.

12:17

Уравнивает Карацев ударом в угол.

12:16

Аут, преимущество у Макдональда.

12:15

Ровно, опять в сетку бьет Аслан.

12:15

Больше у Карацева, Маккензи бьет в аут.

12:14

Ровно, сетка.

12:14

40:30, снова трос сыграл за Аслана, мяч упал точно на линию под сеткой — Макдональд не мог успеть.

12:14

30:30, аут.

12:13

30:15, сетка.

12:13

15:15, аут на приеме.

12:12

15:0, блестяще укорачивает Карацев.

12:11

1-0. Сетка, гейм за россиянином.

12:10

40:30, аут.

12:10

40:15, вынудил Карацев соперника выйти к сетке и с хафкорта пробил под заднюю линию.

12:09

30:15, аут.

12:08

15:15, сетка на приеме у Макдональда.

12:07

0:15. Аслан подает и после розыгрыша попадает в сетку.

12:05

В самый ответственный момент Карацев сумел оформить брейк и отыграл партию. Несмотря на то, что в первом сете Макдональд имел подавляющее преимущество, во втором все сложилось с точностью до наоборот. За бедро Аслан, кстати, уже не держится. 13 виннерсов и пять невынужденных ошибок у россиянина.

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12:05

1:1, сет за Асланом!

12:04

Больше, Карацев. Уже Макдональд ошибся. У Аслана получилась свеча на приеме, но американец отбил ее в аут.

12:04

Ровно. Переборщил Аслан, слишком сильно отбивал и мяч улетел за боковую линию.

12:03

Больше у Карацева, еще один отличный прием.

12:02

Ровно. Шикарно принимает россиянин, крученый мяч описывает дугу и приземляется точно в угол.

12:02

30:40, неудачно принимает россиянин.

12:01

30:30, опять в сетку попадает Маккензи.

12:01

15:30, сетка.

12:00

0:30, и еще раз — то же самое.

12:00

0:15, аут на приеме у Аслана.

11:58

5-2.В аут бьет Маккензи, и непростой гейм остается за Асланом. Теперь уже он близок к тому, чтобы взять сет.

11:58

40:30, сетка.

11:57

30:30, вот теперь уверенно берет очко Аслан, красивый и мощный кросс в его исполнении.

11:56

15:30, повезло Карацеву: мяч ударился в трос и перевалился на половину Макдональда, американец не успел.

11:55

0:30, сетка.

11:55

0:15, укоротил Карацев, а что дальше делать, не придумал. Маккензи успел на мяч и пробил несильно, но без шансов для соперника.

11:54

4-2. Вновь подача Макдональда проиграна Асланом подчистую.

11:53

0:40, вновь аут, не смог достать Аслан мяч из угла.

11:53

0:30, аут.

11:52

0:15, сетка.

11:52

Пока соперники готовятся к очередному гейму, кто-то на трибунах запел «Калинку».

11:50

4-1. Маккензи принимает в сетку и преимущество Аслана растет.

11:50

40:15, не удается прием американцу.

11:49

30:15, сетка.

11:48

15:15, аут у Карацева.

11:48

15:0, красивый розыгрыш заканчивается ударом Карацева в пустой угол площадки.

11:47

3-1. Под ноль берет Маккензи свою подачу, намекая, что это не Аслан разошелся, а он сам расслабился в начале партии, а сейчас все в порядке. Но лидирует в сете россиянин.

11:47

0:40, вышел Аслан к хафкорту, и Макдональд отправил мяч ему за спину.

11:46

0:30, аут.

11:46

0:15, сетка.

11:44

3-0. Раскочегарился россиянин, Макдональд не справляется с его подачей. Вот сейчас Аслан уже похож на себя, очень уверенно действует.

11:44

40:15, Карацев тоже бьет за пределы корта.

11:43

40:0, аут.

11:43

30:0, снова Карацев раскидывает мяч и соперника по разным углам.

11:42

15:0, уверенный розыгрыш, от сетки Аслан бьет в пустой квадрат.

11:41

2-0. В сетку бьет американец, и Карацев оформляет брейк. Вернулся Аслан в игру?

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11:40

40:30, аут.

11:40

40:15, отличным кроссом Аслан берет еще очко.

11:39

30:15, мощнейшая подача, не удается россиянину прием.

11:39

30:0, затяжной розыгрыш, который Аслан завершает ударом вдоль линии.

11:38

15:0, аут у Маккензи.

11:37

1-0. С выигранного гейма начал Аслан второй сет. Теперь бы брейк еще сделать, было бы совсем замечательно.

11:36

40:15, точно по линии провел мяч Карацев.

11:35

30:15, аут.

11:35

30:0, второй мяч остается за россиянином.

11:34

15:0, Карацев подает и выигрывает очко.

11:33

Семь виннерсов и 12 невынужденных ошибок у Карацева на данный момент. Первая подача ему удается лучше, чем сопернику, но пока, стоит признать, Макдональд выглядит предпочтительнее. Не очень ясно, за счет чего Аслан сейчас может перевернуть игру — к тому же, судя по всему, его все-таки беспокоит бедро. Ждем вторую партию.

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11:32

0:1. В аут принимает Аслан и уступает сет.

11:32

Больше у американца, эйс.

11:31

Ровно. Красиво россиянин развел соперника и мяч по разным углам.

11:31

Аслан принял в сетку, преимущество у Макдональда.

11:30

Ровно. Должен был заканчивать Макдональд, но не удержал мяч в корте и пробил мимо.

11:30

30:40, аут.

11:29

30:30, аут.

11:29

30:15, отлично под боковую линию отбил Аслан.

11:28

15:15, эйс.

11:28

15:0, удачно принял Аслан, хотя казалось, что сорвал он прием — но нет, мяч в корте, Макдональд не дотянулся.

11:27

3-5. Еще один эйс, и гейм остается за российским теннисистом.

11:27

40:15, ошибается Аслан, аут.

11:26

40:0, снова в аут принимает Макдональд.

11:25

30:0, аут.

11:25

15:0, Карацев подает навылет.

11:23

2-5. Очередной гейм за американцем.

11:23

0:40, опять прием в сетку у Аслана.

11:22

0:30, эйс.

11:22

0:15, в сетку бьет Карацев.

11:21

2-4. По линии пустил мяч Аслан и взял второй гейм на своей подаче.

11:21

40:30, не дотянулся американец до мяча.

11:21

30:30, двойная.

11:20

30:15, теперь сетка у Макдональда.

11:19

15:15, сетка. Тяжело дышит Аслан, заметно, что ему физически трудно.

11:19

15:0, аут у американца.

11:17

1-4. Снова Маккензи уверенно берет гейм.

11:16

15:40. Сетка.

11:16

15:30. Не удался Аслану смэш от сетки, но, на его счастье, Макдональд отбил в аут.

11:16

0:30, в аут принял подачу Карацев.

11:15

0:15, сетка.

11:15

1-3. Берет гейм Аслан, но ситуация остается тревожной. К тому же, периодически россиянин держится за бедро, что не может не настораживать.

11:14

40:15, укорачивал американец, но попал в сетку.

11:14

30:15, уже Маккензи принимает за пределы корта.

11:13

15:15, аут.

11:12

15:0, берет первый мяч гейма Аслан.

11:12

Кажется, все в порядке с россиянином, игра сейчас продолжится. С трибун, между тем, доносится по-русски: «Давай, Аслан!» и «Аслан, так нельзя!»

11:11

Медицинскую паузу взял Аслан, ему массируют левое бедро. Этого еще не хватало.

11:09

Пауза в игре, Аслан накрылся полотенцем и пытается собраться.

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11:08

0-3. Оставил Аслан открытым угол, и Макдональд пробил именно туда. Непонятно, что происходит с Карацевым, но пока он в одну калитку проигрывает, к слову, 55-му номеру рейтинга АТР.

11:07

0:40, сетка.

11:07

0:30, снова Карацев не справляется с подачей.

11:06

0:15, Аслан принимает в аут.

11:06

0-2. Гейм на своей подаче подчистую уступает Карацев, тревожный звоночек.

11:05

0:40, ошибся Аслан. Заметил, что соперник остался в углу и несильно пробил в хафкорт — но Макдональд успел на мяч и отправил его за спину россиянину.

11:05

0:30, аут.

11:04

0:15, сетка у Аслана.

11:03

0-1. Первый же гейм получился достаточно затяжным и непростым, он остался за Макдональдом: заключительный мяч Карацев отправил в аут.

11:02

Карацев принимает в сетку.

11:02

Ровно, в аут бьет Маккензи.

11:01

Преимущество уже у Макдональда, поймал россиянина на противоходе.

11:01

Ровно, сетка.

11:00

Больше у Аслана, с трудом он вытащил мяч из угла и пробил без шансов для оппонента.

11:00

Ровно.

11:00

40:30, снова дважды ошибается соперник Карацева.

10:59

30:30.

10:58

30:15 — мощно подает Маккензи, но Аслан принимает удачно и Макдональд бьет в сетку.

10:58

15:15 — двойная у американца.

10:57

Матч начался! Макдональд на подаче и выигрывает первое очко.

10:57

В первом круге, напомним, россиянин в тяжелейшем пятисетовом матче обыграл испанца Хауме Мунара, допустив при этом 107 невынужденных ошибок.

10:55

Матч проходит последним, четвертым запуском на KIA Арена. Он мог начаться и раньше, но все зависело от того, как пройдут другие игры на этом корте. Несколько минут назад завершилась предыдущая игра — швейцарка Белинда Бенчич уступила американке Аманде Анисимовой. И теперь на этот корт выходит Аслан Карацев. Он и его соперник уже начали разминку.

10:50

В матче второго круга Australian Open россиянин Аслан Карацев сразится с американцем Маккензи Макдональдом. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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