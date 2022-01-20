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Спорт

Медведев сражается со скандальным Кирьосом на Australian Open. LIVE

Теннис. Australian Open. 2-й круг. Медведев (Россия) — Кирьос (Австралия). ОНЛАЙН

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Россиянин Даниил Медведев играет во втором круге Australian Open — 2022 с австралийцем Ником Кирьосом, известным своими эпатажными выходками. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
11:45

Снова завязалась перестрелка, и Медведев стойко выдержал натиск Кирьоса, а вот австралиец допустил оплошность и отправил мяч за пределы корта — 15:30.

11:44

Ник сыграл укороченным, но Даниил догнал мяч и отразил. Тогда австралиец попытался обвести его, но не рассчитал траекторию и упустил мяч в аут — 15:15.

11:43

15:0 — Кирьос мощно атаковал с подачи, Медведев попытался попасть в линию с бэкхенда, но мяч улетел в аут.

11:42

Медведев выдал два эйса подряд и забрал гейм! Счет в первом сете — 4:2 в пользу россиянина.

11:41

Эйс от Медведева! Как вовремя. 40:30!

11:40

Вау, Ник виртуозно попал по боковой линии — а ведь казалось, что кое-как отбил мяч у сетки. 30:30!

11:39

Даниил переборщил с силой перевода по линии — аут. 15:15.

11:39

Медведев удачно начал на своей подаче — грамотно сократил расстояние и пробил укороченным, Кирьос кое-как отбил и подарил россиянину возможность спокойно расстрелять его смэшем. 15:0.

11:38

Кирьос забрал гейм на своей подаче — в последнем розыгрыше вышел к сетке и напористо атаковал, вынудив россиянина отбить в аут. Счет в первом сете 3:2 — по-прежнему в пользу Медведева.

11:37

Больше у австралийца! Снова он подает на вылет.

11:37

Эйс от Кирьоса! 40:40.

11:36

Ух, как круто Даниил попал точно по боковой линии — 30:40! Брейк-поинт.

11:35

Кирьос опрометчиво вышел к сетке и попытался сыграть резаным ударом, но Медведев разгадал этот замысел, настиг мяч и неотразимо пробил в корт — 30:30.

11:35

Медведев не сумел принять подачу соперника — 30:15.

11:34

Кирьос слишком горячится и мощным ударом с форхенда отправляет мяч в сетку — 15:15.

11:34

Кирьос разозлился и начал гейм на своей подаче успешно: завязался обмен ударами, Медведев решил схитрить и пробить укороченным, но австралиец тут же догнал мяч и пробил в недосягаемый угол — 15:0.

11:33

Медведев забрал гейм! Мощно подал — и Кирьос отразил за заднюю линию. Счет в первом сете — 3:1 в пользу Даниила!

11:32

Мда-а-а, такого мы не ожидали. Даниил допустил двойную ошибку. Ну ладно, пока можно немного расслабиться. 40:15.

11:31

Кирьос кое-как принял подачу Медведева, но уже на втором ударе послал мяч в аут. 40:0!

11:25

Кирьос начинает на своей подаче неуверенно. Медведев уверенно принял, затем австралиец решил сыграть укороченным, но неудачно: россиянин легко догнал мяч и отправил его по диагонали в недосягаемый угол — 0:15!

11:24

Да! Медведев забрал гейм на своей подаче, хоть и с огромным трудом, — отыгравшись со счета 15:40. Теперь в первом сете равенство — 1:1 по геймам.

11:23

Больше у россиянина! Даниил здорово подал навылет — мяч пронесся со скоростью 210 км/ч!

11:23

40:40! Медведев сравнивает! Здорово пробил кроссом — и Кирьос снова отразил в сетку!

11:30

Медведев начинает гейм на своей подаче с двух эйсов подряд! Силен. Счет уже 30:0.

11:28

Медведев все-таки делает брейк! Наконец он сумел принять подачу Кирьоса, и в ходе перестрелки у австралийца сдали нервы — он отправил мяч в аут. Счет в первом сете становится 2:1 в пользу Даниила.

11:27

Австралиец быстро взял в себя в руки и вплотную приблизился к Медведеву в счете — 30:40. Оба раза россиянин не сумел толком принять подачу.

11:26

Что творится! Медведев здорово принял мяч, а потом ответил таким ударом с хафкорта, что у Кирьоса не было никаких шансов догнать. 0:40! Три брейк-поинта у россиянина.

11:25

Кирьос допустил ужасную ошибку — вышел к сетке, чтобы сыграть с лета и добить россиянина, но чудовищным образом промахнулся мимо корта. 0:30!

11:22

Фух, Медведев ударил очень неудобно для Кирьоса — почти в ноги, и австралиец сумел отбить лишь в сетку — 30:40.

11:22

Опять сетка у Даниила! Кошмар. Кирьос очень быстро получает право на брейк-поинт, счет 15:40.

11:21

Да что ж такое! Теперь Медведев неожиданно угодил в сетку — и проигрывает Кирьосу на своей подаче 15:30.

11:21

Эх, а вот теперь Кирьос смог принять подачу и вынудил Медведева ошибиться — тот отправил мяч в аут. 15:15.

11:20

Медведев начинает на своей подаче мощным эйсом — 15:0!

11:20

И еще одна подача навылет от Кирьоса — так он и забрал первый гейм. Счет в первом сете — 1:0 в пользу Ника.

11:19

Кирьос сделал шикарный эйс, а в следующем розыгрыше здорово попал по линии — Медведев не достал. Уже 40:15 в пользу австралийца.

11:19

Медведев сумел принять подачу, и завязался обмен ударами, в котором сильнее оказался Даниил, вынудивший соперника отбить в аут, — 15:15!

11:18

Кирьос мощно начинает на своей подаче — сразу эйс! 15:0.

11:17

Матч начался!

11:10

Матч немного задерживается, но теннисисты уже появились на корте и приступают к разминке.

10:55

Кирьос известен своим тяжелым характером. Например, на Уимблдоне-2019 во время матча с Рафаэлем Надалем австралиец был возмущен тем, как долго испанец готовился подавать, и в одном из эпизодов специально пытался попасть в соперника мячом в ходе атаки, чтобы «отомстить» а потом заявил судье, что тот «позорище и пустое место», поскольку позволяет Надалю тянуть время.

Остается надеяться, что сегодня Кириьос будет поспокойнее и не доставит Медведеву проблем. Даниил еще ни разу не выигрывал у этого соперника — и два раза ему уступил.

10:50

Начало встречи — в 11.00 мск.

10:45

Добрый день, уважаемые любители тенниса! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 2-го круга Australian Open Медведев — Кирьос.

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