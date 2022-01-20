Медведев сражается со скандальным Кирьосом на Australian Open. LIVE

Снова завязалась перестрелка, и Медведев стойко выдержал натиск Кирьоса, а вот австралиец допустил оплошность и отправил мяч за пределы корта — 15:30.
Ник сыграл укороченным, но Даниил догнал мяч и отразил. Тогда австралиец попытался обвести его, но не рассчитал траекторию и упустил мяч в аут — 15:15.
15:0 — Кирьос мощно атаковал с подачи, Медведев попытался попасть в линию с бэкхенда, но мяч улетел в аут.
Вау, Ник виртуозно попал по боковой линии — а ведь казалось, что кое-как отбил мяч у сетки. 30:30!
Медведев удачно начал на своей подаче — грамотно сократил расстояние и пробил укороченным, Кирьос кое-как отбил и подарил россиянину возможность спокойно расстрелять его смэшем. 15:0.
Кирьос забрал гейм на своей подаче — в последнем розыгрыше вышел к сетке и напористо атаковал, вынудив россиянина отбить в аут. Счет в первом сете 3:2 — по-прежнему в пользу Медведева.
Кирьос опрометчиво вышел к сетке и попытался сыграть резаным ударом, но Медведев разгадал этот замысел, настиг мяч и неотразимо пробил в корт — 30:30.
Кирьос разозлился и начал гейм на своей подаче успешно: завязался обмен ударами, Медведев решил схитрить и пробить укороченным, но австралиец тут же догнал мяч и пробил в недосягаемый угол — 15:0.
Медведев забрал гейм! Мощно подал — и Кирьос отразил за заднюю линию. Счет в первом сете — 3:1 в пользу Даниила!
Мда-а-а, такого мы не ожидали. Даниил допустил двойную ошибку. Ну ладно, пока можно немного расслабиться. 40:15.
Кирьос начинает на своей подаче неуверенно. Медведев уверенно принял, затем австралиец решил сыграть укороченным, но неудачно: россиянин легко догнал мяч и отправил его по диагонали в недосягаемый угол — 0:15!
Да! Медведев забрал гейм на своей подаче, хоть и с огромным трудом, — отыгравшись со счета 15:40. Теперь в первом сете равенство — 1:1 по геймам.
Медведев все-таки делает брейк! Наконец он сумел принять подачу Кирьоса, и в ходе перестрелки у австралийца сдали нервы — он отправил мяч в аут. Счет в первом сете становится 2:1 в пользу Даниила.
Австралиец быстро взял в себя в руки и вплотную приблизился к Медведеву в счете — 30:40. Оба раза россиянин не сумел толком принять подачу.
Что творится! Медведев здорово принял мяч, а потом ответил таким ударом с хафкорта, что у Кирьоса не было никаких шансов догнать. 0:40! Три брейк-поинта у россиянина.
Кирьос допустил ужасную ошибку — вышел к сетке, чтобы сыграть с лета и добить россиянина, но чудовищным образом промахнулся мимо корта. 0:30!
Фух, Медведев ударил очень неудобно для Кирьоса — почти в ноги, и австралиец сумел отбить лишь в сетку — 30:40.
Да что ж такое! Теперь Медведев неожиданно угодил в сетку — и проигрывает Кирьосу на своей подаче 15:30.
Эх, а вот теперь Кирьос смог принять подачу и вынудил Медведева ошибиться — тот отправил мяч в аут. 15:15.
И еще одна подача навылет от Кирьоса — так он и забрал первый гейм. Счет в первом сете — 1:0 в пользу Ника.
Кирьос сделал шикарный эйс, а в следующем розыгрыше здорово попал по линии — Медведев не достал. Уже 40:15 в пользу австралийца.
Медведев сумел принять подачу, и завязался обмен ударами, в котором сильнее оказался Даниил, вынудивший соперника отбить в аут, — 15:15!
Кирьос известен своим тяжелым характером. Например, на Уимблдоне-2019 во время матча с Рафаэлем Надалем австралиец был возмущен тем, как долго испанец готовился подавать, и в одном из эпизодов специально пытался попасть в соперника мячом в ходе атаки, чтобы «отомстить» а потом заявил судье, что тот «позорище и пустое место», поскольку позволяет Надалю тянуть время.
Остается надеяться, что сегодня Кириьос будет поспокойнее и не доставит Медведеву проблем. Даниил еще ни разу не выигрывал у этого соперника — и два раза ему уступил.